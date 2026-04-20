İzmir Konak'ta 'kendi yolunu kendin yap' dönemi

METİN BURMALI ÖZEL HABER









Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in göbeğinde 9 aydır çukur çilesi çeken Ulubatlı Mahallesi sakinleri, Konak Belediyesi'nden umudu kesince sorunlarına çözümü kendi buldu. Vatandaşlar kendi ceplerinden para vererek kum ve çimento ile alıp aylardır kapatılmayan çukurlara beton döktü. Olayın sanal medyada yayılmasından 1 gün sonra sokağın özel bir şirket tarafından asfaltlandığı öğrenildi.

'EN BÜYÜK KÖY İZMİR'

Mahalle sakinlerinden 30 yıllık nakliyeci Yakup Tok, kentin bakımsızlığına isyan etti. Altyapı çalışması sonrası aylarca çukurların kapatılmasını ve asfaltlanmasını beklediklerini belirten Tok, konuyla ilgili şikayette bulunduklarını ve ama cevap alamadıklarını vurguladı. Tok, "Çukurlar yüzünden araçların aksı, tamponu kırılıyor. İzmir, Türkiye'nin en büyük köyü olmuş durumda. Adım adım gezdiğim İzmir'de yolları kötü bir yer bilmiyorum" dedi.