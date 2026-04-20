İzmir'de Tire Küçük Sanayi Sitesi için imar düzenlemesi

İzmir'in Tire ilçesinde uzun yıllardır sorun olarak gündemde olan Küçük Sanayi Sitesi'nin taşınmasının önünü açacak imar düzenlemesi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi.
İpekçiler ve Adnan Menderes mahalleleri sınırlarında bulunan mevcut sanayi alanının dar sokak yapısı, yetersiz altyapısı ve düzensiz yerleşimi nedeniyle günümüz ihtiyaçlarına cevap veremediği belirtilirken, geçmişte şehir dışında kalan alanın bugün kamu kurumlarının da etkisiyle kent merkezinde kaldığına dikkat çekildi.
Yeni bir imar planı hazırlanmasının gündemde olmadığı, mevcut plan üzerinde yapılacak düzenlemelerle sürecin ilerleyeceği ifade edilirken, kararın ilçede memnuniyetle karşılandığı bildirildi.