İzmirli öğrencilerin maç izleme hayali gerçeğe dönüştü

İzmir'in Buca ilçesinde eğitim gören Beşiktaş taraftarı 12 ortaokul öğrencisi, okullarındaki sosyal sorumluluk projesi sayesinde takımlarının maçını stadyumda izleme imkanı buldu.

Mehmet Emin Yurdakul Ortaokulunda "Bir Hayalim Var" projesi kapsamında okul koridoruna dilek kutuları yerleştirildi. Kutuya atılan notları inceleyen okul idaresi, 12 öğrencinin dileğinin Beşiktaş'ın bir maçını Tüpraş Stadyumu'nda izlemek olduğunu belirledi. Okul yönetimi Bırakmam Seni 1903 Derneği ile temasa geçerek durumu iletti. Derneğin, kulüp yöneticileriyle görüşmesinin ardından 12 öğrenci İstanbul'a davet edildi. Minibüsle kente giden öğrenciler, Deniz Müzesi'ni ziyaret etti ve ardından Tüpraş Stadı'na geçti. Kulüp müzesini gezen öğrenciler, Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasını locadan takip etti.