İzmir kıyılarında büyük dönüşüm

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TÜBİTAK, son yıllarda sık sık gündeme gelen İzmir kıyılarını sil baştan planlıyor. Sene sonuna kadar tamamlanması beklenen stratejik planlama çalışması Türkiye'de kıyı yönetimi vizyonu açısından örnek teşkil edecek.









İzmir kıyılarına dönük kapsamlı bir proje yürütülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "İzmir İli Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması Projesi" kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliği ile kent kıyılarını sil baştan ele alacak 'stratejik planlama çalışması' yapıyor. 4 etaptan oluşan çalışmaların 30 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlanması ve kapsamlı bir raporun kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Proje kapsamında kentin tüm kıyı alanları çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla birlikte bütünleşik bir yaklaşımla ele alınacak.

4 AŞAMALI YOL HARİTASI

Çalışmalardaki ana hedefler; kıyı ekosisteminin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, turizm çeşitliliği, ulaşım altyapısının planlanması ve yönetim stratejilerinin geliştirilmesi olarak ön plana çıkıyor. Türkiye'nin bilimsel gücü TÜBİTAK MAM, projede yüklenici kurum olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı veri yönetimi, Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) ve Deniz Mekânsal Planlama süreçlerinin entegrasyonunu üstlenecek. MAM'ın çevre ve deniz bilimleri alanındaki uzmanlığı, İzmir kıyılarının geleceğini şekillendirecek stratejik planlama sürecine doğrudan katkı sağlayacak. Dört etaba ayrılan çalışmalar kapsamında; drone çekimi ile denizlerde tarama yapılacak, paydaş analizleri hazırlanacak.