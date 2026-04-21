İZMİR SU KESİNTİSİ 21 NİSAN SALI | Bugün İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde kesinti yaşanacak, saat kaçta sular gelecek? İşte detaylar...
BERGAMA FATİH, MALTEPE 21.04.2026 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA KAVAKLIDERE 21.04.2026 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA KEMALPAŞA 21.04.2026 saat 06:55 ile 09:55 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE ATATÜRK, FATİH, TOKİ 21.04.2026 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ANAFARTALAR, ATATÜRK, İNÖNÜ, KUVVETLİ, ZAFER 21.04.2026 saat 08:21 ile 15:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.