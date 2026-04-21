İzmir Urla’da hareketli dakikalar! Durdurulan bottan 21 göçmen çıktı

Son dakika İzmir haberleri... Bölgede devriye görevi yürüten ekipler, 19 Nisan saat 22.55 sıralarında Urla ilçesi açıklarında denizde hareket halinde olan bir lastik bot belirledi. Tespit üzerine bölgeye görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22) sevk edildi. Sahil güvenlik unsurlarınca denizde durdurulan bottaki 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.