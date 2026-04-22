İzmir'de feci kaza: Yaya geçidinden geçerken tırın altında kaldı

Kaza, saat 12.30 sıralarında İzmir Selçuk Atatürk Caddesi üzerindeki İsabey İlkokulu önünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşen Erceylan'a (80), seyir halindeki 35 AUJ 668 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın tekerinin altında kalan yaşlı kadın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Erceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erceylan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.
Polis ekipler, tır sürücüsünü gözaltına alırken kazayla ilgili inceleme başlattı.