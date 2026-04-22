İzmir’e 2 kruvaziyer gemisi toplam 3 bin 483 yolcu getirdi

İzmir'e bugün 2 yolcu gemisi birden geldi. İtalya bayraklı 'Costa Fortuna' sabah saatlerinde Alsancak Limanı'na demirledi. Gemide, çoğunluğu İtalyan ve İspanyol vatandaşı olmak üzere 2 bin 423 yolcu olduğu belirtildi. Kente gelen diğer gemi ise 'Astoria Grande' oldu. Astoria Grande ise tamamı Rus vatandaşı olan bin 60 yolcu getirdi. Gemiden inen turistler, kentte alışveriş yapma ve turistik yerlerini dolaşma fırsatı bulacak. Kurvaziyerlerin akşam saatlerinde İzmir Limanı'ndan ayrılacağı öğrenildi