İzmir Adliyesi'nde 23 Nisan kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla, İzmir Adliyesi Adalet Anaokulu öğrencileri İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ı makamında ziyaret etti.









Okul müdürü ve öğretmenlerin de eşlik ettiği ziyarette konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, 23 Nisan'ın anlam ve önemine dikkat çekerek, adliyede eğitim gören anaokulu öğrencilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeldan, çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti, daha nice bayramları birlikte kutlama temennisinde bulundu. Çocuklarla bir arada olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu ifade eden Yeldan, bu anlamlı günde adliyede bir ilke imza attıklarını belirtti.