Derbi öncesi çarpıcı veri: İşte Fenerbahçe’nin deplasman karnesi

Fenerbahçe, Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olduğu son 10 maçta yalnızca 1 kez mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 3'ünü kazanırken, 6'sında ise beraberlik elde etti.

İHA

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbi öncesinde Fenerbahçe'nin, RAMS Park'ta oynanan son 10 maçta rakibine karşı üstünlüğü dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekip bu süreçte 3 kez galip gelirken, 6 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

Kanarya, 1 müsabakada ise mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda oynadığı son 2 lig maçında da kalesinde gol görmedi.

RAMS Park'ta oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

24.02.2025
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

19.05.2024
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

04.06.2023
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0

21.11.2021
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

27.09.2020
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

28.09.2019
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

02.11.2018
Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

22.10.2017
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

23.04.2017
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

13.04.2016
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

