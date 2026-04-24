Buca, Çiğli, Karşıyaka, Torbalı... İzmir'in 15 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak | 25 NİSAN CUMARTESİ

GDZ Elektrik, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Şirketin kendi sitesinden yayınlanan verilere göre 25 Nisan Cumartesi günü İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler de belli oldu.
Buna göre 25 Nisan Cumartesi günü İzmir'in; Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar...
BAYINDIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: İbrahimçavuş
Çırpı Cami ( 2 Küme Evleri )
Havuzbaşı ( 2. Küme Evleri Çırpı Havuzbaşı Cd. )
Necati Uza
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BAYRAKLI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Turan
Bayraklı ( Bayraklı İskele Yolu )
Kesinti yapılacak saatler: 12:00 - 13:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Ayvatlar ( Ayvatalar Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:50
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Göçbeyli ( Çakıl Sk. Selvi Sk. Sağlık Sk. Rahmi Bey Sk. Nar Sk. Mezarlık Cd. Köy İçi Yol Kumlukaya Sk. Kozluca Cd. Şeref Sk. Zümrüt Sk. Canbazlar Sk. Hüseyin Acar Cd. Göçbeyli Yolu Gani Sk. Doğan Sk. Dallık Cd. Cami Çk. Sk. Bölcek Cd. Biçer Sk. Bigalı Sk. Bergama Cd. Badem Sk. Aşçılar Sk. Aydınlar Sk. Kocapınar Sk. Kemaller Sk. Kazım Dirik Cd. Kartal Sk. Karacan Sk. Hüseyin Demir Cd. Dostluk Cd. 1. Sanayi Sitesi Sk. Vatan Sk. Yılmazlar Sk. Özkan Sk. Kumru Kaya Sk. Hastane Sk. Akbaba Sk. Karalar Sk. Aslı Sk. Sezen Sk. Pehlivanlar Sk. Bahçıvan Sk. Palamut Sk. Arslanlar Sk. Mine Sk. Alhatlı Cd. Döşeme Sk. Horoz Sk. Hurşit Sk. Karagöz Sk. Görkem Sk. Arapalanı Meydanı Can Sk. Yıldırım Sk. Karahan Sk. Mısırlı Sk. Mümin Sk. Sucu Tarlası Sk. Şelale Sk. Şakir Sk. Kiraz Sk. Taşlık Sk. Dayılar Sk. Devrim Sk. Susam Sk. Kadife Kafe Sk. Solaklar Sk. Mescit Cd. Savaş Sk. Küçük Pınar Sk. Nazlı Sk. Uygar Sk. Palalar Sk. Pamukçu Sk. Güney Sk. Yunus Sk. Ceylan Sk. Yakut Sk. Nergis Sk. Gümüş Sk. 29 Ekim Cd. İmam Ali Sk. Çalışkan Sk. Çakırlar Sk. Tahir Sk. )
Katrancı ( Katrancı Sk. )
Zağnoz ( Zağnoz Merkez Küme Evleri )
Aziziye ( Aziziye Sk. Ayaspaşa Cd. İnönü Cd. Şehit Cengiz Topel Cd. )
Doğancı
Paşaköy
Karalar ( Karalar Merkez Küme Evleri Karalar köyü İç Yolu )
İneşir ( İneşir Köyü İç Yolu Bergama İvrindi Yolu )
Halilağalar ( Halilağalar Köyü İç Yolu )
Ayaskent ( Şehit Sami Gülen Cd. Şehit Hamit Demirdöven Sk. Üzeyir İnce Sk. Zağnos Cd. Yeni Cd. 7. Sk. Yeni Cd. 5. Sk. Ulu Önder Cd. Okul Cd. 4. Sk. Menderes Sk. Kurtuluş Cd. Hürriyet Cd. Hacı Arap Sk. Gazi İsmail Sönmez Sk. Gazi Mehmet Şahin Sk. Gazi Halil İbrahim Tulu Sk. Eğitmen Sk. Düğün Salonu Sk. Dere Cd. 3. Sk. Cami 3. Sk. Bağlar Cd. 1. Sk. Aziziye Köyü Araplar Sk. 5. Sk. 4. Sk. 1801. Sk. Derin Sk. Bergama Fevzi Paşa Cd. Sancak Sk. Kardelen Sk. Esenlik Cd. Eğitim Cd. Çevik Cd. Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Cd. Ayaşkent Atatürk Sk. )
Yeniler ( Yeniler Merkez Küme Evleri )
Yalnızdam ( Yalnızdam Köyü İç Yolu )
Muratlar ( Muratlar Köyü İç Yolu )
Kozluca ( Kozluca Merkez Küme Evleri Kozluca Köyü İç Yolu )
Göçbeyli Kaplan ( Kaplanköy Köyü İç Yolu )
Kadıköy ( Kadıköy Köyü İç Yolu )
Ilgıncaber ( Ilgıncaber Küme Evleri )
Durmuşlar ( Durmuşlar Küme Evleri Hacıveliler Küme Evleri Koca Oba Küme Evleri )
Çamoba ( Çamoba Köyü İç Yolu )
Aşağıılgındere ( Aşağıılgındere Köyü İç Yolu )
Alibeyli ( Alibeyli Köyü İç Yolu )
Alhatlı ( Alhatlı Merkez Küme Evleri )
Ürkütler ( Ürkütler Köyü İç Yolu )
Topallar ( Topallar Köyü İç Yolu )
Sarıcaoğlu ( Sarıcaoğlu Köyü İç Yolu )
Kırcalar ( Kırcalar Merkez Küme Evleri )
Gültepe ( Gültepe Köyü İç Yolu )
Dereköy
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:55
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BEYDAĞ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Aktepe ( Afacan Sk. Aydın Sk. Kırlı Sk. Hürriyet Cd. 80 Yıl Cd. Baraj Çevre Yolu Sk. Özer Sk. Palamut Sk. Çatal Sk. Hacı Kırlı Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:15 - 17:15
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Karacaoğlan ( 6171/1. Sk. 6159. Sk. 6165. Sk. Bornova Cd. Kemalpaşa Cd. 6169. Sk. 6170. Sk. 6172. Sk. 6172/1. Sk. 6172/2. Sk. 6174. Sk. 6170/1. Sk. 6171. Sk. )
Işıklar
Kesinti yapılacak saatler: 01:00 - 01:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Karacaoğlan ( 6172. Sk. 6159. Sk. Bornova Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 18:00 - 18:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Yeşilçam ( 2013. Sk. 2012. Sk. 2007. Sk. 2006. Sk. 2001. Sk. )
Yeşilçam ( 2002. Sk. 2013. Sk. 2004. Sk. 2003. Sk. 2001. Sk. 2006. Sk. 2011. Sk. 2012. Sk. 2005. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 14:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Mevlana ( 1776/14. Sk. 1776/9. Sk. 1707/11. Sk. )
Mevlana ( 1776/14. Sk. 1776/8. Sk. 1776/7. Sk. 1776/13. Sk. 1710/5. Sk. 1707/10. Sk. 1700. Sk. )
Mevlana ( 1707/9. Sk. )
Mevlana ( 1776/5. Sk. 1701/7. Sk. 1700. Sk. 1710/5. Sk. 1776/11. Sk. 1776/10. Sk. 1776/6. Sk. 1776/14. Sk. )
Yunus Emre ( 7520. Sk. 7519. Sk. 7502. Sk. 7503. Sk. 7504. Sk. 7507. Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu Bornova Cd. 7522. Sk. 7511. Sk. 7509. Sk. 7501. Sk. 7508. Sk. 7518. Sk. 7505. Sk. 7506. Sk. 7517. Sk. 7513. Sk. 7512. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 15:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: İnkılap ( Aydın Hatboyu Cd. Mehmet Akif Cd. )
İnkılap ( 504/1. Sk. Cemil Şeboy Cd. 504. Sk. Şirinyer Pazar Yeri 502/2. Sk. 504/2. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ÇİĞLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Maltepe ( 8099. Sk. 8101. Sk. 8104. Sk. Anadolu Cd. 8110/2. Sk. 8110/1. Sk. 8110. Sk. 8109/1. Sk. 8109. Sk. 8108/1. Sk. 8108. Sk. 8110/4. Sk. 8110/5. Sk. 8110/7. Sk. 8092. Sk. 8097. Sk. )
Uğur Mumcu ( 8967. Sk. 8966. Sk. 8790/8. Sk. 8790/1. Sk. 8790/12. Sk. 8790/13. Sk. 8790/5. Sk. 8790/6. Sk. 8790/7. Sk. 8965. Sk. 8790/14. Sk. 8790/15. Sk. 8973. Sk. 8970. Sk. 8969. Sk. 8968. Sk. )
Balatçık
Kesinti yapılacak saatler: 08:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
DİKİLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Deliktaş ( Deliktaş 15. Sk. Deliktaş 18. Sk. Deliktaş 14. Sk. Deliktaş 13. Sk. Deliktaş 16 Sk. Deliktaş Şehit Mesut Sever Cd. Deliktaş Cumhuriyet Cd. Deliktaş 12. Sk. Deliktaş 16/1. Sk. Deliktaş 17/1. Sk. Deliktaş 18/1. Sk. Deliktaş 17. Sk. Şehit Mesut Sever Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 09:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Çandarlı ( 181. Sk. 181/1. Sk. 173. Sk. 183. Sk. 186. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 10:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Gazipaşa ( 61/1. Sk. 61/2. Sk. 71. Sk. 71/4. Sk. 75. Sk. 79. Sk. Yakamoz Cd. 71/3. Sk. 61/3. Sk. 71/2. Sk. Begonya Sk. 77. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 11:00 - 11:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: İsmetpaşa ( 10. Sk. 101. Sk. 103. Sk. 3. Sk. 3/1. Sk. 4/1. Sk. 44. Sk. 5. Sk. 7. Sk. 7/1. Sk. 72. Sk. 8. Sk. Adnan Menderes Cd. Pazar Yeri İci )
Kesinti yapılacak saatler: 12:00 - 12:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Cumhuriyet ( 376. Sk. 380. Sk. 373/1. Sk. 369/1. Sk. 369. Sk. 371. Sk. 372. Sk. 374. Sk. Bahriye Üçok Cd. 367. Sk. 390. Sk. 382. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 13:30 - 14:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Cumhuriyet ( 502. Sk. 499/1. Sk. 499. Sk. 497. Sk. 495. Sk. 548/1. Sk. Köseler Sk. 513. Sk. 546. Sk. 497/1. Sk. 504/1. Sk. 508. Sk. 479. Sk. 515. Sk. Hasan Tahsin Cd. 548. Sk. 544. Sk. 542. Sk. 540. Sk. 538. Sk. 518. Sk. 516/1. Sk. 509. Sk. 508/1. Sk. 507. Sk. 506. Sk. 504. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 14:00 - 14:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Kabakum ( 595. Sk. Polyak 1. Sk. Polyak 20. Sk. 576/1. Sk. Güldalı Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 15:00 - 15:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Salihler ( Sümer Sk. Canyurt Sk. Yağmur Sk. Barış Sk. Begonvil Sk. Turna Sk. Aksu Sk. Selver Sk. Girgin Sk. Alaca Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 16:00 - 16:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
FOÇA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Fatih ( Beyaz Sk. Gözde Sk. Gökçen Sk. İsmail Cem Cd. Polat Sk. Yazgın Sk. Yener Sk. Oruç Reis Cd. )
Fevzi Çakmak
Fatih
İsmetpaşa
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KARŞIYAKA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Örnekköy ( 1847/3. Sk. 1847. Sk. 6065/2. Sk. 1847/8. Sk. 1847/2. Sk. 1847/1. Sk. )
İmbatlı ( 1825. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 08:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Bahçelievler ( 1671. Sk. Cevdet Bilsay Cd. 1671/4. Sk. 1705. Sk. 1706. Sk. 1849/5. Sk. 1849/6. Sk. 1849/8. Sk. 1851. Sk. 1851/1. Sk. 1851/2. Sk. 1852. Sk. 1853. Sk. 1853/2. Sk. 1853/3. Sk. 1859. Sk. Cahit Atay Sk. Yaşar Aksoy Sk. Zübeyde Hanım Cd. Şehit Mustafa Tunçbilek Sk. Şehit Polis Kom. Yrd. Zübeyir Durgay Parkı İçi Yol )
Tersane ( 1667. Sk. 1668. Sk. 1675. Sk. 1675/1. Sk. 1675/2. Sk. Yalı Blv. Şehit Asım Aksoy Cd. 1660. Sk. 1665. Sk. 1661. Sk. 1662. Sk. 1663. Sk. 1664. Sk. )
Tuna ( 1694. Sk. Mehmet İhsan Zeyrek Sk. Park İçi Yolu Gazeteci Rauf Lütfü Aksungur Sk. )
Alaybey ( 1677. Sk. 1678. Sk. 1679. Sk. 1683. Sk. 1684. Sk. Muammer Aksoy Park İçi Yolu )
Bahariye ( Şehit İbrahim Er Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 12:00 - 13:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Donanmacı ( 1743/1. Sk. Sancar Maruflu Sk. Çevik Ersin Temel Sk. )
Aksoy ( 1743. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Bıçakçı ( Bıçakçı Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Cevizalan
Kesinti yapılacak saatler: 09:15 - 15:15
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Gölcük ( Kuran Kursu Sk. Memba Sk. Köprülü Cd. Kavurgan Sk. Havuz Sk. Han Sk. Güleryüz Sk. Gonca Sk. Acet Sk. 2. Köprülü Çk. Sk. 1. Köprülü Çk. Sk. 2. Gonca Çk. 1. Özgürlük Çk. Fabrikalar Sk. Arap Sk. Yurtsever Sk. Saygın Sk. Mazi Sk. 3. Gonca Çk. Melisa Sk. Uysal Sk. İzmir Cd. Nazar Sk. Seçkin Sk. Avcı Sk. Bağımsızlık Cd. Rüzgar Sk. Seçkin 1. Çk. Özgürlük Cd. 2. Özgürlük Çk. Gündüz Sk. Cihan Sk. Kardeş Sk. 1. Gonca Çk. Çiğdem Sk. Nil Sk. Mustafa Yiyen Cd. Başöğretmen Atatürk Cd. İncili Sk. Barış Cd. Gürgen Sk. Çakıcı Sk. Zincirli Çk. Sk. Zeytinli Sk. Esenlik Cd. Yener Cd. Yaz Çk. Sk. Tarıkçı Sk. Sarınç Sk. )
Oğuzlar ( Oğuzlar Yolu Oğuzlar Küme Evleri )
Mursallı ( Anacık Çeşmesi Küme Evleri Mursallı Küme Evleri Celal Bayar Cd. )
Dolaylar ( Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri Dolaylar Küme Evleri )
Çağlayan ( 30 Ağustos Cd. Şelale Küme Evleri )
Bayırlı ( Bayırlı Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
SEFERİHİSAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Beyler ( 8003. Sk. 8002. Sk. 8012. Sk. 8018. Sk. 8011. Sk. 8010. Sk. 8005. Sk. 8006. Sk. 8008. Sk. 8009. Sk. 8022. Sk. 8017. Sk. 8015. Sk. Beyler Köyü İç Yolu Geyikler Küme Evleri Alanbağ Küme Evleri Kavakçayı Cd. 8014. Sk. 8013. Sk. 8001. Sk. 8019. Sk. 8021. Sk. 8020. Sk. 8016. Sk. 8007. Sk. 8004. Sk. )
Çolak İbrahim Bey ( Eğridere Cd. )
Turabiye
Turgut ( İhsaniye Küme Evleri Bozyer Küme Evleri )
Ulamış ( 1436/1. Sk. 1436. Sk. 1435. Sk. 1434. Sk. )
İhsaniye
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
TİRE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Atatürk ( Maltepe Cd. İnönü Blv. İstasyon Cd. )
Hürriyet ( Halil Çulhaoğlu Cd. Kardelen Sk. Kumru Sk. Kuğu Sk. )
Hürriyet ( Rafet Saygılı Cd. Ceylan Sk. Ergenekon Sk. General Nahit Tunaşar Sk. Güneşli Cd. Mahmut Aşık Cd. Mehmet Akif Cd. Nadir Süldür Cd. Piri Reis Cd. İhsan Özmaden Cd. Faik Tokluoğlu Blv. Akşemseddin Cd. Azerbaycan Cd. )
Adnan Menderes
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
TORBALI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Arslanlar
Kırbaş
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Kazım Karabekir
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 12:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
URLA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Kalabak ( 3304. Sk. 3302. Sk. 3301. Sk. 3251. Sk. 3254. Sk. 3255. Sk. 3256. Sk. 3258. Sk. 3269. Sk. 3270. Sk. 3273. Sk. 3274. Sk. 3275. Sk. 3276. Sk. 3277/2. Sk. 3281. Sk. 3282. Sk. 3283. Sk. 3284. Sk. 3287. Sk. 3298. Sk. 3299. Sk. 3272. Sk. 3300. Sk. 3280. Sk. 3271. Sk. 3277. Sk. 3277/1. Sk. Neyzen Tevfik Cd. Mareşal Fevzi Çakmak Blv. Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd. 3286. Sk. 3285. Sk. 3305. Sk. 3302/1. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 15:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Bademler ( 15037. Sk. 15006/2. Sk. 15006/3. Sk. 15025. Sk. 15024/1. Sk. 15024. Sk. 15023. Sk. 15022. Sk. 15021. Sk. 15020. Sk. 15019. Sk. 15018. Sk. 15017. Sk. 15016. Sk. 15015. Sk. 15014. Sk. 15013. Sk. 15012. Sk. 15011. Sk. 15010. Sk. 15009. Sk. 15007. Sk. 15003/1. Sk. 15003. Sk. 15001/1 Sk. 15000/1. Sk. 15000. Sk. 15011/1. Sk. 15009/1. Sk. 15006. Sk. 15035/1. Sk. 15029. Sk. 15005/1. Sk. 15014/2. Sk. 15014/3. Sk. 15032. Sk. Bademler Cd. 15008. Sk. Seferihisar Cd. 15026. Sk. 15027. Sk. 15028. Sk. 15030. Sk. 15031. Sk. 15033. Sk. 15034. Sk. 15035. Sk. 15035/3. Sk. 15036. Sk. 15035/2. Sk. )
Ovacık ( İHSANİYE )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları