Buca’da kurşunlu Bodrum’da bıçaklı erkek dehşeti!

Muğla ve İzmir'de yaşanan kadına yönelik şiddet olayları bir kez daha yürekleri dağladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş dönüşü evinin bahçesinde eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheli tarafından bıçaklanan Güler B. (54) yaralandı. Polis, kaçan şüpheli ekipler tarafından yakalanarak tutuklandı. İzmir'in Buca ilçesinde ise bir kişi, evinde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü.
TABANCAYLA VURDU
Buca'da bir kişi, evinde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli şahıs, polis ekiplerince tutuklandı. Olay, Çamlıpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Evde ikamet eden Çetin Ç. (44) ile eşi Nurcan Ç. (39) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında koca, tabancayla eşine ateş etti. Ekiplerce yapılan kontrollerde, Nurcan Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Çetin Ç. Karabağlar ilçesinde yakalayarak cezaevine gönderildi.
YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI
Bodrum Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana gelen olayda ise Güler B. (54) işten çıkarak evine geldiği sırada, bahçede kendisini bekleyen eski erkek arkadaşı E.K.'nın saldırısına uğradı. Gözü dönmüş zanlı yanında getirdiği bıçağı talihsiz kadına art arda sapladı. Güler B. aldığı 4 bıçak darbesi sonrası kanlar içinde yere yığıldı. Çığlık atarak yardım isteyen Güler B. nin sesini duyan oğlu ve komşuları, Güler B.'yi ağır yaralı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Güler B., ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, yaşanan olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Saldırının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler E.K.'yı kıskıvrak yakalayarak tutukladı.
'KISKANDIĞIM İÇİN YAPTIM'
Ekiplerin, yaptığı araştırmada saldırıyı gerçekleştirenin Güler B'nin hakkında önceki tarihlerde uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı E.K. olduğunu belirledi. Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği E.K 'nin ilk ifadesinde "kıskandığım için yaptım benden ayrılmasını hazmedemiyorum" dediği öğrenildi.