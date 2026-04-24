Buca'da kurşunlu Bodrum'da bıçaklı erkek dehşeti!









Muğla ve İzmir'de yaşanan kadına yönelik şiddet olayları bir kez daha yürekleri dağladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş dönüşü evinin bahçesinde eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheli tarafından bıçaklanan Güler B. (54) yaralandı. Polis, kaçan şüpheli ekipler tarafından yakalanarak tutuklandı. İzmir'in Buca ilçesinde ise bir kişi, evinde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü.

Buca'da bir kişi, evinde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli şahıs, polis ekiplerince tutuklandı. Olay, Çamlıpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Evde ikamet eden Çetin Ç. (44) ile eşi Nurcan Ç. (39) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında koca, tabancayla eşine ateş etti. Ekiplerce yapılan kontrollerde, Nurcan Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Çetin Ç. Karabağlar ilçesinde yakalayarak cezaevine gönderildi.