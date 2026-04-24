En iyi atışı yapan hediyeyi kaptı

İzmir'de Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği tarafından geçtiğimiz hafta ilki gerçekleştirilen ve her çarşamba geleneksel olarak yapılması düşünülen Kemeraltı Esnaf Festivali'nin ikinci buluşmasında yine çeşitli hediyeler ve altın yüzük dağıtıldı. Dernek Başkanı Zafer Bilici önderliğinde düzenlenen etkinlikte, Salepçioğlu Çarşısı önünde kurulan basketbol potasına başarılı atış yapan vatandaşlara hediyeleri verildi. Bilici, "Amacımız hem tarihi çarşımızın canlılığını korumak hem de vatandaşlarımızı ufak da olsa sevindirmek" dedi. Basket atabilen kişilere spor ayakkabılar, çantalar, kemerler, güneş gözlükleri ve bir adet de tek taşlı altın yüzük hediye edildi.