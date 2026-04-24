İzmir’de 23 Nisan coşkusu

İzmir'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlamalara İzmir Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler ile vatandaşlar katıldı. Törende ilkokul öğrencileri 'Türkiye'm' adlı gösteriyi yaptı. Ardından ilkokul ve ortaokul öğrencileri, halk oyunları oynadı. Ortaokul öğrencileri de 'Atatürk'ün Yıldızları' gösterisini sundu. Egemenlik Bandosu'nun programının ardından da 'Türkiye Yüzyılı' bayrak grubu final gösterisini sahneledi.