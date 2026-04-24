Ödemiş’te zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, Balabanlı Mahallesi yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Ulaş (51) yönetimindeki otomobil ile Yılmaz G'nin kullandığı otomobile çarparak durabildi. İncelemelerde Ulaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ulaş'ın otomobilindeki Ahmet Puslu (51), sürücü Yılmaz G. ile kazanın ardından bölgeden uzaklaşan sürücünün otomobilindeki Erhan K. (28) yaralandı. Yaralılardan Ahmet Puslu da tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.