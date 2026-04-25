Bornova, Buca, Konak... İzmir'in 9 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak | 26 NİSAN PAZAR

GDZ Elektrik, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Şirketin kendi sitesinden yayınlanan verilere göre 26 Nisan Pazar günü İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler de belli oldu.
Buna göre 26 Nisan Pazar günü İzmir'in; Aliağa, Bergama, Bornova, Buca, Dikili, Foça, Konak, Menemen ve Urla ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar...
ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Horozgediği
Bozköy
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: İsmailli Hacılar ( Hacılar İsmaili Bucağı Sk. Hacılar Köyü İç Yolu )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 17:26
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Karacaoğlan ( 6172. Sk. 6171/1. Sk. 6171. Sk. 6170/1. Sk. 6170. Sk. 6169. Sk. 6165. Sk. 6174. Sk. 6172/2. Sk. 6172/1. Sk. )
Işıklar ( Kemalpaşa Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 14:00 - 14:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Seyhan ( 645. Sk. 722/7. Sk. 655. Sk. 659/13. Sk. 659/15. Sk. Park İçi Yolu Aydın Hatboyu Cd. 722/6. Sk. 722/5. Sk. 722/4. Sk. 722/3. Sk. 722/2. Sk. 722/1. Sk. 722. Sk. 714. Sk. 713. Sk. 712. Sk. 711/4. Sk. 711/3. Sk. 711/2. Sk. 711/1. Sk. 711. Sk. 710. Sk. 709. Sk. 707. Sk. 705. Sk. 703. Sk. 701. Sk. 700/1. Sk. 700. Sk. 667/1. Sk. 667. Sk. 660/2. Sk. 660. Sk. 659/9. Sk. 659/8. Sk. 659/6. Sk. 659/5. Sk. 659/3. Sk. 659/10. Sk. 659/1. Sk. 659. Sk. 657. Sk. 653/2. Sk. 653/1. Sk. 653. Sk. 652/7. Sk. 652/5. Sk. 652/4. Sk. 652/2. Sk. 652/1. Sk. 652. Sk. 650/4. Sk. 650/3. Sk. 650/2. Sk. 650/1. Sk. 650. Sk. 645/2. Sk. 645/1. Sk. 644. Sk. 643/1. Sk. 643. Sk. 642. Sk. 641/6. Sk. 641/4. Sk. 641/3. Sk. 641. Sk. 629/3. Sk. 629/12. Sk. 629. Sk. 623/2. Sk. 623/1. Sk. 623. Sk. 622. Sk. 621/4. Sk. 621/3. Sk. 621/2. Sk. 621/1. Sk. 621. Sk. 620/1. Sk. 620. Sk. 619/1. Sk. 619. Sk. 613. Sk. 611/6. Sk. 611/4. Sk. 611/3. Sk. 611/2. Sk. 611/1. Sk. 611. Sk. 608. Sk. 607/4. Sk. 607/3. Sk. 607/2. Sk. 607/1. Sk. 607. Sk. 606/1. Sk. 606. Sk. 605. Sk. 604. Sk. 603. Sk. 602. Sk. 601. Sk. 556/6. Sk. 550. Sk. )
Göksu ( 649/10. Sk. 649/8. Sk. 691/4. Sk. 691/3. Sk. 691/2. Sk. 691. Sk. 690/6. Sk. 690/5. Sk. 690/1. Sk. 690. Sk. 649/9. Sk. 649/11. Sk. 649/7. Sk. 649/6. Sk. 649/4. Sk. 649/3. Sk. 649/2. Sk. 649/1. Sk. 649. Sk. 648/1. Sk. )
Akıncılar ( 554. Sk. 563/4. Sk. 563/2. Sk. 559. Sk. 556/4. Sk. 556/3. Sk. 556/2. Sk. 556/1. Sk. 556. Sk. 554/1. Sk. 548/7. Sk. 548/5. Sk. 548/4. Sk. 548/2. Sk. 548. Sk. 544. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 00:00 - 00:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Seyhan ( 604. Sk. 603. Sk. 602. Sk. 601. Sk. 556/6. Sk. 550. Sk. 650/2. Sk. 650/1. Sk. 650. Sk. 645/2. Sk. 645/1. Sk. 645. Sk. 643/1. Sk. 643. Sk. 642. Sk. 641/6. Sk. 652/2. Sk. 652/1. Sk. 652. Sk. 700/1. Sk. 700. Sk. 667/1. Sk. 667. Sk. 660/2. Sk. 660. Sk. 659/9. Sk. 659/8. Sk. 659/6. Sk. 659/5. Sk. 659/3. Sk. 659/10. Sk. 659/1. Sk. 659. Sk. 657. Sk. 653/2. Sk. 653/1. Sk. 653. Sk. 652/7. Sk. 652/5. Sk. 652/4. Sk. 644. Sk. 641/3. Sk. 641. Sk. 629/3. Sk. 629/12. Sk. 629. Sk. 623/2. Sk. 623/1. Sk. 623. Sk. 622. Sk. 621/4. Sk. 621/3. Sk. 621/2. Sk. 621/1. Sk. 621. Sk. 620/1. Sk. 620. Sk. 619/1. Sk. 619. Sk. 613. Sk. 611/6. Sk. 611/4. Sk. 611/3. Sk. 611/2. Sk. 722/7. Sk. 655. Sk. 659/13. Sk. 659/15. Sk. Park İçi Yolu Aydın Hatboyu Cd. 722/6. Sk. 722/5. Sk. 722/4. Sk. 722/3. Sk. 722/2. Sk. 722/1. Sk. 722. Sk. 714. Sk. 713. Sk. 712. Sk. 711/4. Sk. 711/3. Sk. 711/2. Sk. 711/1. Sk. 711. Sk. 710. Sk. 709. Sk. 707. Sk. 611/1. Sk. 611. Sk. 608. Sk. 607/4. Sk. 607/3. Sk. 607/2. Sk. 650/4. Sk. 650/3. Sk. 705. Sk. 703. Sk. 607/1. Sk. 701. Sk. 607. Sk. 606/1. Sk. 606. Sk. 605. Sk. 641/4. Sk. )
Göksu ( 649/6. Sk. 649/4. Sk. 649/3. Sk. 690/6. Sk. 690/5. Sk. 690/1. Sk. 690. Sk. 649/9. Sk. 649/11. Sk. 649/7. Sk. 648/1. Sk. 649. Sk. 649/1. Sk. 649/10. Sk. 649/8. Sk. 691/4. Sk. 691/3. Sk. 691/2. Sk. 691. Sk. 649/2. Sk. )
Akıncılar ( 544. Sk. 548. Sk. 548/2. Sk. 548/4. Sk. 548/5. Sk. 548/7. Sk. 554/1. Sk. 556. Sk. 556/1. Sk. 556/2. Sk. 556/3. Sk. 556/4. Sk. 559. Sk. 563/2. Sk. 563/4. Sk. 554. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 16:00 - 16:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Akıncılar ( 548/7. Sk. 550. Sk. 554/1. Sk. 544. Sk. 548. Sk. 548/2. Sk. 548/4. Sk. 548/5. Sk. 563/2. Sk. 563/4. Sk. 556. Sk. 559. Sk. 554. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
DİKİLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Cumhuriyet ( 318. Sk. 301. Sk. 302. Sk. 303. Sk. 304. Sk. 305. Sk. 306. Sk. Uğur Mumcu Cd. Mavi Bayrak Halk Plajı Bahriye Üçok Cd. Atatürk Cd. 357. Sk. 341. Sk. 339. Sk. 337. Sk. 333. Sk. 329. Sk. 328. Sk. 325. Sk. 323. Sk. 321. Sk. 320. Sk. 319/1. Sk. 319. Sk. 317. Sk. 315. Sk. 313. Sk. 310. Sk. 309. Sk. 308. Sk. 307. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 11:00 - 14:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
FOÇA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Kozbeyli
Ilıpınar
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KONAK'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Fatih ( 409. Sk. 411. Sk. 412. Sk. 413. Sk. 414. Sk. 415. Sk. Birleşmiş Milletler Cd. Eşrefpaşa Cd. Halil Rıfat Paşa Cd. )
Fevzi Paşa ( 442. Sk. 848. Sk. )
Güneş ( 920. Sk. Anafartalar Cd. )
Güzelyurt ( 920/1. Sk. )
İsmet Kaptan ( 1364. Sk. Gazi Blv. )
Kahraman Mescit ( 841. Sk. )
Yıldız ( 845. Sk. 441. Sk. 440. Sk. 439. Sk. 438. Sk. 437. Sk. 436. Sk. )
Yeşiltepe
Uğur
Türkyılmaz ( İsmet İnönü Sk. )
Sümer ( Milli Kütüphane Cd. 448. Sk. 427. Sk. 426. Sk. )
Odunkapı ( 450. Sk. 446. Sk. )
Namık Kemal ( 430. Sk. 429. Sk. 428. Sk. 425. Sk. 424. Sk. 423. Sk. 422. Sk. 421. Sk. 420. Sk. )
Konak ( Havra Sk. Doktor Faik Muhittin Adam Cd. 907. Sk. 892. Sk. 891. Sk. 888. Sk. 890. Sk. 887. Sk. 885. Sk. 884. Sk. 883. Sk. 882. Sk. 881. Sk. 880. Sk. 879. Sk. 878. Sk. 877. Sk. 876. Sk. 875. Sk. 874. Sk. 873. Sk. 872. Sk. 871. Sk. 870. Sk. 869. Sk. 867. Sk. 866. Sk. 865. Sk. 864. Sk. 863. Sk. 856. Sk. 855. Sk. 854. Sk. 853. Sk. 852. Sk. 451. Sk. )
Ege ( 1551. Sk. 1550/1. Sk. 1550. Sk. 1549. Sk. 1547. Sk. 1546. Sk. 1545. Sk. 1544. Sk. 1543. Sk. 1540. Sk. 1517/5. Sk. 1517/2. Sk. 1517/1. Sk. 1517. Sk. 1244/1. Sk. 1517/4. Sk. 1517/3. Sk. 1244. Sk. 1553. Sk. 1552. Sk. )
Mimar Sinan ( 1396. Sk. )
Kahramanlar ( Mürselpaşa Blv. Bozkurt Cd. 1417. Sk. 1416. Sk. 1411. Sk. 1397. Sk. 1258. Sk. )
Hilal ( İşçiler Cd. )
Namazgah ( Eşrefpaşa Cd. )
Oğuzlar ( 1258. Sk. 1260. Sk. 1261. Sk. Bozkurt Cd. Emre Özdestan Sk. )
Sakarya ( 822. Sk. 825. Sk. 826. Sk. Eşrefpaşa Cd. 1. Çk. )
Şehit Nedim Tuğaltay ( 840. Sk. 841. Sk. 843. Sk. )
Tan ( 774. Sk. 838. Sk. Kestelli Cd. )
Tuzcu ( 742. Sk. 756. Sk. 762. Sk. 764. Sk. 765. Sk. 766. Sk. 767. Sk. 768. Sk. 769. Sk. 770. Sk. 771. Sk. 772. Sk. 773. Sk. )
Uğur
Ülkü ( 827. Sk. 834. Sk. )
Yenigün ( 1312. Sk. 928. Sk. Anafartalar Cd. )
Etiler ( 1264. Sk. 1266. Sk. 1268. Sk. Mürselpaşa Blv. )
Güneş ( 919. Sk. 919/1. Sk. 920. Sk. 921. Sk. 922. Sk. 924. Sk. 925. Sk. )
Güzelyurt ( 923. Sk. 926. Sk. 927. Sk. 937. Sk. Havra Sk. )
Kahraman Mescit
Kestelli ( 930. Sk. 957. Sk. 958. Sk. 959. Sk. Doktor Faik Muhittin Adam Cd. )
Konak ( 442. Sk. )
Mimar Sinan
Akdeniz ( Vali Kazım Dirik Cd. Atatürk Cd. Şehit Fethi Bey Cd. Necati Bey Blv. Gazi Osman Paşa Blv. Gazi Blv. Cumhuriyet Blv. Akdeniz Cd. 1351. Sk. 1349. Sk. 1347. Sk. 1346. Sk. 1337. Sk. 1336. Sk. )
İsmet Kaptan ( Şevket Özçelik Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 00:00 - 01:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Akarcalı ( 1114. Sk. 1094. Sk. 1093. Sk. 1067. Sk. 1045. Sk. 1044. Sk. 1041. Sk. 1126. Sk. 1108. Sk. )
Etiler ( 1284. Sk. 1283. Sk. 1282. Sk. 1281. Sk. 1275. Sk. 1274. Sk. 1269. Sk. 1257. Sk. 1250. Sk. 1205. Sk. )
Ballıkuyu ( Ballıkuyu Cd. 5291. Sk. 1053. Sk. 1052. Sk. 1051. Sk. 1049. Sk. 1047. Sk. )
Oğuzlar ( Gaziler Cd. Bozkurt Cd. 1255. Sk. 1254. Sk. 1251. Sk. )
Kocakapı ( Hacı Ali Efendi Cd. 1097. Sk. 1096. Sk. 1073. Sk. 1072. Sk. 1070. Sk. 1069. Sk. 1068. Sk. 1066. Sk. 1065. Sk. 1064. Sk. 1063. Sk. 1062. Sk. 1061. Sk. 1041/3. Sk. 1041/1. Sk. 1040. Sk. )
Kocakapı ( 1250. Sk. 1039/1. Sk. 1039. Sk. 1250/1. Sk. )
Hilal ( Gaziler Cd. )
Oğuzlar ( 1253. Sk. 1252. Sk. 1251/2. Sk. 1251. Sk. )
İsmet Kaptan ( Gazi Osman Paşa Blv. 1372. Sk. )
Akdeniz ( Vali Kazım Dirik Cd. Halit Ziya Blv. 1352. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 01:00 - 02:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Kültür ( 1375. Sk. Şevket Özçelik Sk. Şehit Nevres Blv. Mustafa Münir Birsel Sk. Kızılay Cd. 1377. Sk. )
İsmet Kaptan
Yenigün ( 1324. Sk. 928. Sk. Anafartalar Cd. Fevzi Paşa Blv. Gazi Osman Paşa Blv. 912. Sk. 1312. Sk. 1313. Sk. 1314. Sk. 1315. Sk. 1316. Sk. 1317. Sk. 913. Sk. )
Yeşiltepe ( Otobüs Durakları )
Barbaros ( 339. Sk. 340. Sk. 345. Sk. 346. Sk. 347. Sk. 350. Sk. 350/2. Sk. 350/3. Sk. 357. Sk. 358. Sk. Halil Rıfat Paşa Cd. Şehit Nihatbey Cd. )
Fevzi Paşa ( 452. Sk. 846. Sk. 847. Sk. 847/1. Sk. 848. Sk. Öğretmen Sk. )
Güneş ( 919. Sk. )
Güzelyurt ( 920. Sk. 920/1. Sk. 931. Sk. 932. Sk. 933. Sk. 934. Sk. 935. Sk. 936. Sk. )
Kahraman Mescit ( 442. Sk. 834. Sk. 839. Sk. )
Kemal Reis ( 249. Sk. 271. Sk. 274. Sk. 279. Sk. 280. Sk. 281. Sk. )
Kestelli
Kılıç Reis ( 304. Sk. 307. Sk. 308. Sk. 310. Sk. 312. Sk. 314. Sk. 315. Sk. 316. Sk. 317. Sk. 318. Sk. 319. Sk. Mevlüt Kaplan Sk. Şehit Kemal Keser Sk. )
Konak ( 851. Sk. 872. Sk. 886. Sk. 887. Sk. 889. Sk. 892. Sk. 910. Sk. 918. Sk. Doktor Faik Muhittin Adam Cd. Kestelli Cd. Milli Kütüphane Cd. Mithatpaşa Cd. )
Tan ( 838. Sk. )
Turgut Reis ( 305. Sk. 309. Sk. 311. Sk. 313. Sk. )
Uğur ( 849. Sk. 916. Sk. 917. Sk. )
Akın Simav ( 268. Sk. 268/1. Sk. 269. Sk. 272. Sk. 273. Sk. )
Altıntaş
Yenigün ( 913. Sk. 912. Sk. 1325. Sk. 1324. Sk. 1323. Sk. 1322. Sk. 1321. Sk. 1320. Sk. 1319. Sk. 1318. Sk. 1317. Sk. 1314. Sk. 1313. Sk. 1310. Sk. 1309. Sk. 1308. Sk. 1307. Sk. Gazi Osman Paşa Blv. )
Konak ( İpek Pazarı Cd. Fevzi Paşa Blv. 914. Sk. 911. Sk. 910. Sk. 909. Sk. 908. Sk. 904. Sk. 902. Sk. 899. Sk. 894. Sk. )
Etiler ( Mürselpaşa Blv. Anafartalar Cd. 9 Eylül Meydanı )
Akıncı ( 945. Sk. 1299. Sk. 1297. Sk. 1298. Sk. 1294. Sk. 1295. Sk. 1296. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 02:00 - 03:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Dolaplıkuyu ( 745. Sk. 748. Sk. 749. Sk. 750. Sk. 751. Sk. 755. Sk. Rakım Elkutlu Cd. )
Ali Reis ( 792. Sk. 793. Sk. 971. Sk. 972. Sk. 973. Sk. 974. Sk. 975. Sk. 976. Sk. 977. Sk. 978. Sk. 979. Sk. 980. Sk. 981. Sk. 982. Sk. 983. Sk. 984. Sk. Hacı Ali Efendi Cd. 806. Sk. )
Altay ( 741. Sk. 743. Sk. 744. Sk. 746. Sk. 780. Sk. 781. Sk. 782. Sk. 783. Sk. 784. Sk. 785. Sk. 786. Sk. 789. Sk. 791. Sk. )
Ballıkuyu ( 1011. Sk. 1012. Sk. 1012/1. Sk. 1012/2. Sk. 1013. Sk. 1051. Sk. 1052. Sk. 1053. Sk. 5273. Sk. 5274. Sk. 5275. Sk. 5275/1. Sk. 5276. Sk. 5286. Sk. 5287. Sk. 5288. Sk. 5289. Sk. 5292. Sk. 5293. Sk. 5297. Sk. Ballıkuyu Cd. )
Dayıemir ( 742. Sk. 747. Sk. 758. Sk. )
Etiler ( 1264. Sk. 1265. Sk. Bozkurt Cd. Mürselpaşa Blv. )
İmariye
Kadifekale ( 1000. Sk. 1000/1. Sk. 1000/2. Sk. 1000/3. Sk. 1000/4. Sk. 1007. Sk. 1008. Sk. 1009. Sk. 1010. Sk. 1011/1. Sk. 1011/2. Sk. 1014. Sk. 1015. Sk. 1016. Sk. 1017. Sk. 5249. Sk. 5250. Sk. 5251. Sk. 5252. Sk. 5253. Sk. 5254. Sk. 5256. Sk. 5257. Sk. 5258. Sk. 5259. Sk. 5260. Sk. 5260/1. Sk. 5261. Sk. 5261/1. Sk. 5262. Sk. 5263. Sk. 5264. Sk. 5265. Sk. 5270. Sk. 5271. Sk. 5272. Sk. 986. Sk. 987. Sk. 988. Sk. 989. Sk. 998. Sk. 998/1. Sk. 998/2. Sk. 999. Sk. 984/1. Sk. )
Kosova ( 1005. Sk. 5276/1. Sk. 5277. Sk. 5278. Sk. 5279. Sk. 5280. Sk. 5281. Sk. 5282. Sk. 5283. Sk. 5284. Sk. 5285. Sk. 5304. Sk. 5310. Sk. 5312. Sk. 5312/1. Sk. 5338. Sk. )
Kubilay ( 1027. Sk. 1028. Sk. 1029. Sk. 1030. Sk. 1031. Sk. 1035. Sk. )
Oğuzlar ( 1258. Sk. )
Süvari ( 801. Sk. 802. Sk. 803. Sk. 805. Sk. 807. Sk. 808. Sk. 809. Sk. 810. Sk. 811. Sk. 812. Sk. 813. Sk. )
Tuzcu ( 768. Sk. 776. Sk. 777. Sk. 778. Sk. 779. Sk. )
Ülkü ( 828. Sk. 837. Sk. )
Yeni
Akdeniz ( Cumhuriyet Blv. Mimar Kemalettin Cd. Atatürk Cd. 1344. Sk. )
İsmet Kaptan ( 1385. Sk. Gazi Osman Paşa Blv. Şevket Özçelik Sk. )
Konak ( Mustafa Kemal Sahil Blv. )
İsmet Kaptan ( 1370. Sk. Hürriyet Blv. 1362. Sk. )
Mimar Sinan ( 1357. Sk. 1358. Sk. 1359. Sk. 1393. Sk. 1394. Sk. 1395. Sk. 1401. Sk. 1402. Sk. 1403. Sk. 1404. Sk. 1408. Sk. 1420. Sk. 1420/2. Sk. 1434. Sk. 1487. Sk. 9 Eylül Meydanı Ali Kamil Özdemir Parkı İçi Yolu Ali Çetinkaya Blv. Can Kulduk Sk. Mimar Sinan Cd. Ziya Gökalp Blv. Şair Eşref Blv. 1420/3. Sk. Doktor Mustafa Enver Bey Cd. 9 Eylül Sk. 1356. Sk. )
Kültür ( İtalya Sk. Vasıf Çınar Blv. Talatpaşa Blv. Plevne Blv. 1438. Sk. 1437. Sk. 1436. Sk. 1392. Sk. Nevvar Salih İşgören Sk. 1389. Sk. 1388. Sk. 1382. Sk. )
Alsancak ( 1439. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 03:00 - 04:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: İsmet Kaptan ( 1361. Sk. )
Akdeniz
Yenigün
İsmet Kaptan ( 1364. Sk. 1362. Sk. 1361. Sk. 1360. Sk. 1365/1. Sk. Gazi Blv. Fevzi Paşa Blv. 1370. Sk. 1369. Sk. )
İsmet Kaptan ( 1370. Sk. 1371. Sk. Gazi Blv. Şair Eşref Blv. )
Konak ( 856. Sk. 855. Sk. 854. Sk. 853. Sk. Çobanoğlu Zeki Bey Cd. Mustafa Kemal Sahil Blv. Mithatpaşa Cd. Milli Kütüphane Cd. Cumhuriyet Blv. Anafartalar Cd. 860. Sk. 859. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Akdeniz ( Cumhuriyet Blv. Mimar Kemalettin Cd. Atatürk Cd. 1344. Sk. )
Konak ( Mustafa Kemal Sahil Blv. )
İsmet Kaptan ( 1385. Sk. Gazi Osman Paşa Blv. Şevket Özçelik Sk. )
Kesinti yapılacak saatler:18:00 - 18:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
MENEMEN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Hatundere ( 6133. Sk. 6118. Sk. 6117. Sk. 6101. Sk. 6103. Sk. 6104. Sk. 6106. Sk. 6107. Sk. 6108. Sk. 6109. Sk. 6110. Sk. 6111. Sk. 6112. Sk. 6113. Sk. 6114. Sk. 6115. Sk. 6116. Sk. 6131. Sk. 6128. Sk. 6131/2 Sk. Hatundere Cd. 6130. Sk. Tekelaltı Küme Evleri 6132. Sk. Eski Foça Yolu 6131/1 6126. Sk. 6125. Sk. 6124. Sk. 6123. Sk. 6122. Sk. 6121. Sk. 6120. Sk. 6119. Sk. )
Fatih ( Leylak Sk. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. Mersinli Cd. Özgürlük Cd. 1/7. Sk. Ihlamur Sk. Begonya Sk. Çiğdem Sk. Orkide Sk. Yildiz Sk. AÇELYA 5/7. Sk. 1/9. Sk. Kardelen Sk. Hasan Polatkan Cd. Garip Çeşme Cd. Eylül Sk. Melisa Sk. 5/6. Sk. 5/5. Sk. 5/4. Sk. 5/3. Sk. 5/2. Sk. 5/1. Sk. Begüm Sk. Ortanca Sk. 2/1. Sk. 16. Sk. 15. Sk. 14. Sk. 13. Sk. 12. Sk. Ilgın Sk. 10. Sk. 1/1. Sk. Lale Sk. Papatya Sk. 1/8. Sk. Hanımeli Sk. )
Mermerli
Yıldırım ( 35/8. Sk. 22/7. Sk. 35/17. Sk. 35/1. Sk. 35/10 sK. Eski Foça Asfaltı Cd. 22/6. Sk. 35/10. Sk. 22/4. Sk. 35/9. Sk. 35/13. Sk. 22/3. Sk. 38 Sk. 37 29/1. Sk. 35/7. Sk. Çanakkale Asfaltı Cd. 407/1. Sk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Meydanı 35/4. Sk. 22/5. Sk. 35/14. Sk. 35/16. Sk. 35/12. Sk. 17. Sk. 18. Sk. 19. Sk. 20. Sk. 21. Sk. 22. Sk. 23. Sk. 24. Sk. 25. Sk. 26. Sk. 27. Sk. 28. Sk. 29. Sk. 29/2. Sk. 30. Sk. 32. Sk. 33. Sk. 34. Sk. 35. Sk. Egemenlik Cd. Fatin Rüştü Zorlu Cd. İnönü Cd. 22/2. Sk. 34/1. Sk. 35/15. Sk. 35/6. Sk. )
Buruncuk ( 411. Sk. 410. Sk. 409. Sk. 408. Sk. 407. Sk. )
Yahşelli
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Mermerli ( Çanakkale Asfaltı Cd. 1418. Sk. )
Yahşelli ( Pekenti Yolu Sk. )
Esatpaşa ( 1. Abdi İpekçi Gç. Sk. 2. Abdi İpekçi Gç. Sk. Altuğ Karaburun Cd. Atatürk Cd. Dirik Sk. )
Kasımpaşa ( Eski Haykıran Yolu Sk. Şehit Aycan Aksoy Garaj İçi Küme Evleri Eski Haykıran Yolu Altuğ Karaburun Gç. Sk. Eski Belen Yolu Sk. Fidanlık Sk. Dsi Kanal Kıyısı Sk. Park Sk. Sırrı Kınay Sk. 1043. Sk. 1042. Sk. )
Kasımpaşa ( Paşa Türbe Sk. Mithatpaşa Cd. Kütüphane Sk. Hükümet Konağı Sk. Ertuğrul Cd. Cengiz Topel Cd. Camii Sk. Altuğ Karaburun Cd. Adnan Menderes Cd. Paşa Gç. Diyem Kahya Cd. Atatürk Cd. Çavdar Sk. Yörükefe Sk. Türbe Gç. Sakızlı Sk. Ragıp Dere Sk. Profesör Muammer Aksoy Geçidi Sk. Profesör Muammer Aksoy Cd. )
Gaybi ( İmaret Sk. Çukur Bahçe Sk. Yahya Efendi Sk. Hasırcı Sk. Hacıbaki Sk. Çınarlı Sk. )
Esatpaşa ( İlhami Gürsoy Sk. İkiz Çeşme Sk. Zincirlikuyu Sk. Zeytinli Sk. Yıldırım Sk. Yüksek Gç. Tekin Sk. Sümbüllü Sk. Gündüzalp Sk. Dutlu Sk. Ardahan Sk. Yıldırım Gç. Merdivenli Sk. Anber Sk. )
Mermerli ( Şehit Selçuk Gökmen Cd. 1414. Sk. 1415. Sk. 1416. Sk. 1430. Sk. 1431. Sk. 1432. Sk. Bahçe Sk. Cengiz Topel Gç. Sk. Doktor Selahattin Özkurt Cd. Eski Sanayi Sitesi Sk. Hurmalı Sk. Mermerli Sk. Pazar Gç. Sk. Pazar Sk. Savacı Sk. Çanakkale Asfaltı Cd. Çukur Bahçe Gç. Sk. Şehit Aycan Aksoy Cd. 1413. Sk. 1412. Sk. 1403. Sk. 1402. Sk. 1413/1. Sk. Ertuğrul Geçidi Sk. Mithatpaşa Gç. Özgüven Sk. Kanal Sk. Eski Pazar Gç. Ziya Gökalp Cd. )
Seydinnasrullah ( Cezayir Sk. Dellal Sk. Menekşe Sk. )
Tülbentli ( Çınarlı Gç. Sk. Dağ Geçidi Sk. Hacı İsmail Sk. Kumru Geçidi Sk. Meydan Sk. Turktelekom Postane Arkası Zeybek Sk. 1534. Sk. )
Zafer ( 1. Cebel Sk. Cebel Sk. Taş Sk. Yavuz Sk. Yeni Taş Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
URLA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Yeni ( Necati Cumalı Cd. Arsalı Sk. )
Yaka ( Zafer Cd. Yıldız Sk. Yeşiltepe Sk. Sümer Sk. Hürriyet Sk. Hükümet Sk. Gül Sk. General Fahrettin Sk. Avcılar Sk. Adalet Sk. Musavat Sk. Şen Sk. )
Sıra ( Uzun Sk. Soğanlı Sk. Dörtyol Sk. Atay Sk. 2. Üç Evler Sk. Üç Çeşmeler Sk. )
Altıntaş ( Akış Sk. 1. Başak Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 12:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları