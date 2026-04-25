İzmir’de acı olay! Gemi söküm tesisinde üzerine parça düştü

Son dakika İzmir haberleri... Olay, öğle saatlerinde Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'nde faaliyet gösteren Sök Denizcilik firmasına ait sahada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bergama'dan gelerek tesiste saha kesimcisi olarak görev yapan Galip Avcı'nın (65) üzerine söküm çalışması sırasında ağır metal parça düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Avcı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.