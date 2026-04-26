İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 NİSAN | Gediz Elektrik duyurdu! İzmir'in 12 ilçesinde elektrik kesintisi uyarısı

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 16 ilçesinde saatlerce elektrik olmayacak. Peki İzmir'de elektrik ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 27 Nisan Pazartesi İzmir elektrik kesintisi planı...
27 Nisan Pazartesi 2026
BAYINDIR / İZMİR
Osmanlar
Balcılar
Dernekli
10:00 - 13:00
BAYRAKLI / İZMİR
Cengizhan
9:30 - 15:30
Cengizhan
13:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Kadıköy
Ayaskent
Zağnoz
9:00 - 16:50
İncecikler
9:00 - 16:55
Aşağıılgındere
Paşaköy
Doğancı
Aziziye
Zağnoz
Yeniler
Yalnızdam
Muratlar
Kozluca
Göçbeyli Kaplan
Kadıköy
Ilgıncaber
Durmuşlar
Çamoba
Alibeyli
Alhatlı
Ürkütler
Topallar
Sarıcaoğlu
Kırcalar
Katrancı
Karalar
İneşir
Halilağalar
Gültepe
Dereköy
Göçbeyli
Ayaskent
9:00 - 16:52
KARŞIYAKA / İZMİR
Şemikler
10:00 - 14:00
Şemikler
9:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bayramlı
Kamberler
Yenikurudere
9:00 - 11:00
KİRAZ / İZMİR
Yeni
9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Cevizalan
Hacıhasan
Kemer
Kutlubeyler
Üçkonak
Beyazıtlar
Gerçekli
Bucak
Birgi
9:15 - 15:15
Üçkonak
Cevizalan
Kutlubeyler
Bucak
9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Yemişlik
Atatürk
Karşıyaka
10:00 - 12:00
Atatürk
Yedi Eylül
Karşıyaka
Yemişlik
9:30 - 10:00
URLA / İZMİR
Zeytineli
10:30 - 16:30