Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 NİSAN | Gediz Elektrik duyurdu! İzmir'in 12 ilçesinde elektrik kesintisi uyarısı

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 12 ilçesinde saatlerce elektrik olmayacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrik kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte 27 Nisan Pazartesi İzmir elektrik kesintisi planı...

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 16 ilçesinde saatlerce elektrik olmayacak. Peki İzmir'de elektrik ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 27 Nisan Pazartesi İzmir elektrik kesintisi planı...

27 Nisan Pazartesi 2026

BAYINDIR / İZMİR

Osmanlar

Balcılar

Dernekli

10:00 - 13:00

BAYRAKLI / İZMİR

Cengizhan

9:30 - 15:30

Cengizhan

13:00 - 17:00

BERGAMA / İZMİR

Kadıköy

Ayaskent

Zağnoz

9:00 - 16:50

İncecikler

9:00 - 16:55

Aşağıılgındere

Paşaköy

Doğancı

Aziziye

Zağnoz

Yeniler

Yalnızdam

Muratlar

Kozluca

Göçbeyli Kaplan

Kadıköy

Ilgıncaber

Durmuşlar

Çamoba

Alibeyli

Alhatlı

Ürkütler

Topallar

Sarıcaoğlu

Kırcalar

Katrancı

Karalar

İneşir

Halilağalar

Gültepe

Dereköy

Göçbeyli

Ayaskent

9:00 - 16:52

ÇEŞME / İZMİR

Çakabey

Ilıca

10:30 - 17:00

Alaçatı

10:30 - 17:00

ÇİĞLİ / İZMİR

Cumhuriyet

10:00 - 12:00

DİKİLİ / İZMİR

Gökçeağıl

10:00 - 16:00

Kabakum

Bahçeli

Salihler

Cumhuriyet

Kıratlı

KARŞIYAKA / İZMİR

Şemikler

10:00 - 14:00

Şemikler

9:00 - 13:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Bayramlı

Kamberler

Yenikurudere

9:00 - 11:00

KİRAZ / İZMİR

Yeni

9:00 - 17:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Cevizalan

Hacıhasan

Kemer

Kutlubeyler

Üçkonak

Beyazıtlar

Gerçekli

Bucak

Birgi

9:15 - 15:15

Üçkonak

Cevizalan

Kutlubeyler

Bucak

9:00 - 17:00

TORBALI / İZMİR

Yemişlik

Atatürk

Karşıyaka

10:00 - 12:00

Atatürk

Yedi Eylül

Karşıyaka

Yemişlik

9:30 - 10:00

URLA / İZMİR

Zeytineli

10:30 - 16:30

