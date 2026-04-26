Haberler İzmir İZMİR SU KESİNTİSİ 26 NİSAN PAZAR | İZSU DUYURDU

İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun saatler sürecek su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe su kesintisi detaylarını duyurdu. İşte 26 Nisan Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR SU KESİNTİSİ

BORNOVA GÜRPINAR, KEMALPAŞA
26.04.2026 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA HACIVELİ, KAZIM DİRİK
26.04.2026 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI KUŞÇUBURUN
26.04.2026 saat 09:23 ile 12:23 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI YAZIBAŞI
26.04.2026 saat 09:10 ile 12:11 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

