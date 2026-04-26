Yola çıkacaklar dikkat! İzmir'de bu yollar trafiğe kapalı

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (TUR 2026) ilk etabı kapsamında düzenlenen Çeşme-Selçuk parkuru nedeniyle Urla’da trafik akışı geçici olarak değiştiriliyor. Yarışın güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için birçok ana arter araç trafiğine kapatılacak. İşte İzmir'de trafiğe kapalı yollar...

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) startı, İzmir Valisi Süleyman Elban tarafından İzmir'in Çeşme ilçesinde verildi. İzmir'de bazı güzegahlar trafiğe kapatıldı. İşte İzmir'de bugün trafiğe kapalı yollar...

İZMİR'DE TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR

10.50'den itibaren kapanacak yollar:

ÇEŞME

• Çeşme Kalesi önü (Musalla Mahallesi)

• 1015 Sokak

• 2002 Sokak

• 2001 Sokak

• Çeşme Asfaltı Caddesi

• Çeşme Yolu Caddesi

ÇEŞME – URLA HATTI

Urla ilçesi İçmeler Caddesi

• Nuri Özbek Caddesi

• Çeşme – Urla – İzmir Asfaltı

• Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı

GÜZELBAHÇE – SEFERİHİSAR BAĞLANTISI

Güzelbahçe ilçesi Mithatpaşa Caddesi

Seferihisar Caddesi

• Seferihisar ilçesi İzmir Caddesi

• Kuşadası Caddesi

• Kuşadası – Seferihisar Yolu

MENDERES GEÇİŞİ

• Ürkmez Caddesi

• Menderes ilçesi Meryem Ana Caddesi

• Mustafa Kemal Paşa Bulvarı

ÖZDERE – SELÇUK HATTI

• Özdere – İzmir Caddesi

• Nation Caddesi

• Selçuk ilçesi Bakla Deresi Sokak

• Sabri Yayla Bulvarı

• Atatürk Caddesi

SELÇUK FİNİŞ BÖLGESİ

• Selçuk ilçe merkezi

• Selçuk Hükümet Binası önü (Finiş alanı)

