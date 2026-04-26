Yola çıkacaklar dikkat! İzmir'de bu yollar trafiğe kapalı

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) startı, İzmir Valisi Süleyman Elban tarafından İzmir'in Çeşme ilçesinde verildi. İzmir'de bazı güzegahlar trafiğe kapatıldı. İşte İzmir'de bugün trafiğe kapalı yollar...
İZMİR'DE TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR
10.50'den itibaren kapanacak yollar:
ÇEŞME
• Çeşme Kalesi önü (Musalla Mahallesi)
• 1015 Sokak
• 2002 Sokak
• 2001 Sokak
• Çeşme Asfaltı Caddesi
• Çeşme Yolu Caddesi
ÇEŞME – URLA HATTI
• Urla ilçesi İçmeler Caddesi
• Nuri Özbek Caddesi
• Çeşme – Urla – İzmir Asfaltı
• Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı
GÜZELBAHÇE – SEFERİHİSAR BAĞLANTISI
• Güzelbahçe ilçesi Mithatpaşa Caddesi
• Seferihisar Caddesi
• Seferihisar ilçesi İzmir Caddesi
• Kuşadası Caddesi
• Kuşadası – Seferihisar Yolu
MENDERES GEÇİŞİ
• Ürkmez Caddesi
• Menderes ilçesi Meryem Ana Caddesi
• Mustafa Kemal Paşa Bulvarı
ÖZDERE – SELÇUK HATTI
• Özdere – İzmir Caddesi
• Nation Caddesi
• Selçuk ilçesi Bakla Deresi Sokak
• Sabri Yayla Bulvarı
• Atatürk Caddesi
SELÇUK FİNİŞ BÖLGESİ
• Selçuk ilçe merkezi
• Selçuk Hükümet Binası önü (Finiş alanı)