İzmir Bayraklı Belediyesi'nde memurlar eylemde: Tüm haklarımızı kullanmaktan geri durmayacağız

'TOPLU SÖZLEŞME ANAYASAL BİR HAKTIR'

Toplu sözleşmenin anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Filiz, "Toplu sözleşme anayasal ve demokratik bir haktır. Bu hak, keyfi yorumlarla daraltılamaz, idari tasarruflarla ortadan kaldırılamaz. Buradan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'a da sesleniyoruz: Masaya; mevcut sözleşmenin üzerinde, emekçiyi koruyan, İzmir'in gerçek yaşam koşullarını gözeten, adil ve gerçekçi bir teklif ile gelin. Aksi halde bilinmelidir ki; bizler yasal, demokratik ve meşru tüm haklarımızı kullanmaktan geri durmayacağız. Bu bir tehdit değil, demokratik hukuk düzeninin bize tanıdığı hakkın açık bir ifadesidir. Bayraklı'da, Karşıyaka'da, Buca'da, Narlıdere'de TİS haklarımız hedef alınmaktadır. Bunu kabul etmiyoruz" diye konuştu.

DİĞER