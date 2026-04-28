40 milyon dolarlık turizm yatırımında kritik eşik aşıldı

İZMİR ekonomisinin lokomotif isimleri, turizm sektöründe stratejik bir hamleye imza atıyor. İZKA İnşaat, Tolkar Makina ve Karluna A.Ş. gibi sektöründe öncü firmaların yönetim kurulu başkanlarının da aralarında bulunduğu 11 ortaklı Royal Alaçatı Turizm Otelcilik Gayrimenkul Yatırım A.Ş., Alaçatı Liman Mevkii'nde hayata geçireceği yeni projesinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Proje dosyası, 16 Nisan 2026 tarihi itibarıyla "ÇED Olumlu" kararı aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 49 yıllığına irtifak hakkı tesis edilen 30 bin metrekarelik alan üzerinde yükselecek olan tesis için inşaat çalışmaları, Çeşme'deki sezonluk inşaat yasağının sona ermesiyle birlikte start alacak. Yaklaşık 40 milyon dolar maliyetle inşa edilecek 4 yıldızlı tesis, 249 oda ve 300 yatak kapasitesine sahip olacak. Yatırımın işletme aşamasında ise yaz döneminde 100, düşük sezonda ise 40 kişilik ek istihdam yaratılması öngörülüyor. Ortaklık yapısında şu isimler yer alıyor: "Azat Yeşil, Cenk Karace, Mustafa Karabağlı, Efrahim Çekiç, Cem İnam, İlker Mehmet Ergüllü, Hasan Yıldırım, Yücel Yetik, Mehmet Kızılkan, Yaşar Taşbunar ve Baran Yeşil." Proje ile ilgili gelişmeleri doğrulayan İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Çalışmalar devam ediyor. Turizm sezonu bittikten sonra otelin inşaat süreci başlayacak" dedi.