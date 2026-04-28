Barınaktan kahramanlığa

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi K9 Birimi, Pako Sokak Hayvanları Kampüsü'nden sahiplendiği Belçika kurdu Momo'yu arama kurtarma köpeği olarak yetiştiriyor. Yaklaşık 6 ayda önemli ilerleme kaydeden Momo, enkaz altında insan hayatına ulaşmak için eğitim alıyor. Eylül ayında AFAD tarafından yapılacak sınavlara girecek olan Momo, başarılı olması halinde sertifika alarak operasyonlara katılabilecek. Bu da onun, barınakta başlayan yaşamının, afetlerde insan hayatına dokunan bir yolculuğa dönüşmesi anlamına geliyor. K9 biriminde köpek eğitmeni ve veteriner teknikeri olarak görev yapan Erman Demirtaş, 2016'dan bu yana arama kurtarma köpekleriyle çalışıyor. Demirtaş, Momo'nun hikayesinin sıradan bir sahiplenmenin çok ötesinde olduğunu vurgulayarak, "Onu aldığımızda zayıftı, 'zor olur' diyenler vardı. Ama biz onun içindeki potansiyeli gördük" dedi. 3 aydır aktif eğitim sürecinde olan Momo'nun, kısa sürede büyük bir gelişme gösterdiğini belirten Demirtaş, "Doğru bakım, sabır ve eğitimle bambaşka bir noktaya geldi. Artık enkaz altında insan kokusunu ayırt edebiliyor ve doğru tepki verebiliyor" diye konuştu. Bir arama kurtarma köpeğinin tam anlamıyla göreve hazır hale gelmesinin ortalama 1,5 yıl sürdüğünü ifade eden Demirtaş, Momo'nun eğitime biraz geç başlamasına rağmen hızlı ilerlediğini söyleyerek, "O hala bir öğrenci ama çok istekli. Biz ona inanıyoruz" dedi.