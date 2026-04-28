Başsavcılıktan polislere hukuk eğitimi

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, adli süreçte mağdura yaklaşımın güçlendirilmesi ve çocuk odaklı uygulamaların etkinliğinin artırılması amacıyla İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda öğrencilere yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi. Programa; İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Rüştü Ünsal PMYO Müdürü Ökkeş BULUT, adliye personeli ile 190 Rüştü Ünsal PMYO öğrencisi katılım sağladı. Yeldan, "Adalet, yalnızca hukuk kurallarının uygulanması değil; aynı zamanda insan onurunun korunmasıdır. Özellikle mağdurlar söz konusu olduğunda, adaletin dili daha dikkatli, yaklaşımı daha hassas olmak zorundadır" dedi.