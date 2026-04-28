Buca, Çiğli, Karabağlar, Karşıyaka... İzmir'in 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak! | 29 NİSAN ÇARŞAMBA

GDZ Elektrik, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Şirketin kendi sitesinden yayınlanan verilere göre 29 Nisan Çarşamba günü İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler de belli oldu.
Buna göre 29 Nisan Çarşamba günü İzmir'in; Bayraklı, Bergama, Buca, Çeşme, Çiğli, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Ödemiş, Tire ve Urla ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar...
BAYRAKLI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Emek ( Anadolu Cd. )
Soğukkuyu ( 6061/2. Sk. 6062. Sk. 6062/1. Sk. Barış Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Cengizhan ( 2195/5. Sk. 2181/10. Sk. 1620/5. Sk. 1620/4. Sk. 1620/12. Sk. 1615/17. Sk. 1615/16. Sk. 1615/15. Sk. 2181/11. Sk. 1615/7. Sk. 1620/15. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 15:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Cengizhan ( 1620/39. Sk. 1615/8. Sk. 2195/7. Sk. 1615/11. Sk. 2193/1. Sk. 2193. Sk. 1620/12. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 15:29
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Bozköy
Kurfallı
Ovacık
İslamsaray
Fatih ( İBB İzsu Genel Müdürlüğü Bergama Atık Su Arıtma Tesisi İzmir Çanakkale Yolu )
Karahıdırlı ( Karahıdırlı Küme Evleri )
Eğrigöl
Armağanlar
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 12:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: İsmailli Hacılar ( Serin Küme Evleri )
Tavukçukuru ( Tavukçukuru Merkez Küme Evleri )
Rahmanlar ( Rahmanlar Köyü İç Yolu )
Öksüzler ( Öksüzler Sk. )
Kocaköy ( Kocaköy Köyü İç Yolu )
Kocahaliller ( Kocahaliller Sk. )
Bekirler ( Bekirler Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 13:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Yaylacık ( Gazi Osman Paşa Cd. 44/1. Sk. )
Vali Rahmi Bey ( Menderes Cd. 138. Sk. 130/1. Sk. 130. Sk. )
Ufuk ( 848/4. Sk. Şehit Çağlar Yücel Sk. Seyfi Demirsoy Cd. Park İçi Yolu Mehmetçik Cd. Fevzi Çakmak Cd. Ceylan Sk. 928. Sk. 921. Sk. 912. Sk. 910. Sk. 907/1. Sk. 903. Sk. 895. Sk. 889/1. Sk. 889. Sk. 885. Sk. 883. Sk. 879. Sk. 875. Sk. 871. Sk. 870/4. Sk. 870/3. Sk. 870/2. Sk. 870. Sk. 869/5. Sk. 869. Sk. 868. Sk. 861. Sk. 860. Sk. 848/5. Sk. 848/3. Sk. 848/2. Sk. 848. Sk. 846. Sk. 824/1. Sk. 3416. Sk. 3414. Sk. 3413. Sk. 1023. Sk. 1019. Sk. 1016. Sk. 1014. Sk. 1012. Sk. 1011. Sk. 1010. Sk. 1009. Sk. 1007. Sk. 1005. Sk. 1003. Sk. 1001. Sk. )
Şirinkapı
Menderes ( 146. Sk. Halk Cd. Doktor Hüseyin Fahrettin Mayda Sk. 353. Sk. 157/2. Sk. 157/1. Sk. 157. Sk. 155. Sk. 154/1. Sk. 152/1. Sk. 152. Sk. 149/1. Sk. Adnan Kahveci Cd. 147. Sk. 146/7. Sk. 156. Sk. 144/4. Sk. 144/3. Sk. 144/2. Sk. 144. Sk. 136/1. Sk. 136. Sk. 134. Sk. 122/1. Sk. 118/3. Sk. 118/1. Sk. 118. Sk. )
Hürriyet ( 438. Sk. 435. Sk. 432. Sk. 431/4. Sk. 431/3. Sk. 431/2. Sk. 431/1. Sk. 431. Sk. )
Dicle
Çamlık ( 850. Sk. 3665. Sk. 3660. Sk. )
Çaldıran ( 433/12. Sk. 433/15. Sk. 3591/2. Sk. 433/9. Sk. 433/6. Sk. 433/5. Sk. 433/4. Sk. 433/3. Sk. 433/25. Sk. 433/24. Sk. 433/23. Sk. 433/22. Sk. 433/2. Sk. 433/14. Sk. 433/1. Sk. 433. Sk. )
Barış
Adatepe ( 47. Sk. 40. Sk. 34. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 01:00 - 01:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Yaylacık ( 44/1. Sk. )
Menderes ( 146. Sk. Seyfi Demirsoy Cd. Halk Cd. Gazi Osman Paşa Cd. 147. Sk. 146/7. Sk. 156. Sk. 144/4. Sk. 144/3. Sk. 144/2. Sk. 144. Sk. 122/1. Sk. 149/1. Sk. 118/3. Sk. 118/1. Sk. 118. Sk. 152. Sk. 154/1. Sk. 155. Sk. 157. Sk. 353. Sk. 157/1. Sk. Doktor Hüseyin Fahrettin Mayda Sk. Adnan Kahveci Cd. )
Adatepe ( 34. Sk. 40. Sk. 47. Sk. )
Barış
Kesinti yapılacak saatler: 17:00 - 17:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Menderes ( 144/3. Sk. 144/4. Sk. 147. Sk. Adnan Kahveci Cd. 118. Sk. 118/3. Sk. 144. Sk. 149/1. Sk. 146. Sk. 144/2. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ÇEŞME'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Cumhuriyet ( 4525. Sk. 4531. Sk. 4533. Sk. 4534. Sk. 4535. Sk. 4536. Sk. 4537. Sk. 4330. Sk. 4508/1. Sk. 4217. Sk. 4505/1. Sk. 4206. Sk. 4211. Sk. 4500/2. Sk. 4207. Sk. 4215. Sk. 4216. Sk. 4208. Sk. 4212. Sk. 4213. Sk. 4209. Sk. 4210. Sk. 4202 4300. Sk. 4302. Sk. 4302/1. Sk. 4303. Sk. 4304. Sk. 4305. Sk. 4306. Sk. 4307. Sk. 4308. Sk. 4309. Sk. 4310. Sk. 4311. Sk. 4312. Sk. 4313. Sk. 4314. Sk. 4315. Sk. 4316. Sk. 4317. Sk. 4318. Sk. 4319. Sk. 4320. Sk. 4320/1. Sk. 4320/2. Sk. 4321. Sk. 4321/1. Sk. 4322. Sk. 4324. Sk. 4333. Sk. 4334. Sk. 4500. Sk. 4501. Sk. 4503. Sk. 4504. Sk. 4505. Sk. 4506. Sk. 4507. Sk. 4507/1. Sk. 4510. Sk. 4510/1. Sk. 4511. Sk. 4513. Sk. 4516. Sk. )
Dalyan ( 4175. Sk. 4173. Sk. 4172. Sk. 4170. Sk. 4168. Sk. 4165. Sk. 4163/1. Sk. 4163. Sk. 4162. Sk. 4159. Sk. 4158. Sk. 4128. Sk. 4071. Sk. 4066/1. Sk. 4066. Sk. 4004. Sk. 4000. Sk. )
16 Eylül
Altınyunus
Boyalık
Çakabey ( 2234. Sk. 2236. Sk. )
Celal Bayar
Sakarya ( 3118. Sk. )
İsmet İnönü ( 2167. Sk. 2156. Sk. 2150. Sk. 2143. Sk. 2137. Sk. 2136. Sk. 2127. Sk. 2123. Sk. )
Ilıca
Fahrettinpaşa ( Emine Çizgenakat Sk. )
Reisdere ( 6051. Sk. 6034. Sk. 6004. Sk. 6003. Sk. 6001. Sk. Ören Mevkii Küme Evleri Hırsızdere Küme Evleri 6006. Sk. 6149. Sk. 6080. Sk. 6011/1. Sk. 6008/1. Sk. 6060/2. Sk. 6123/2. Sk. 6016. Sk. 6078/5. Sk. 6149/1. Sk. 6149/2. Sk. 6149/3. Sk. 6031. Sk. 6030. Sk. 6029. Sk. 6025/1. Sk. 6021. Sk. 6020. Sk. 6015. Sk. 6014. Sk. 6013. Sk. 6011. Sk. 6010. Sk. 6009. Sk. 6060/1. Sk. 6004/2. Sk. 6019. Sk. 6007. Sk. 6152. Sk. 6151. Sk. 6147/2. Sk. 6147/1. Sk. 6146. Sk. 6144. Sk. 6141. Sk. 6140. Sk. 6133. Sk. 6127. Sk. 6123. Sk. 6121. Sk. 6120. Sk. 6119/5. Sk. 6119/4. Sk. 6119/3. Sk. 6119/2. Sk. 6119/1. Sk. 6119. Sk. 6082. Sk. 6081. Sk. 6080/1. Sk. 6078/4. Sk. 6078/3. Sk. 6078/2. Sk. 6078/1. Sk. 6078. Sk. 6075/3. Sk. 6075/2. Sk. 6075/1. Sk. 6071. Sk. 6070. Sk. 6069. Sk. 6064/2. Sk. 6064/1. Sk. 6064. Sk. 6060. Sk. )
Ildır ( 37219. Sk. 37218. Sk. 37216. Sk. 37213. Sk. 37211. Sk. 37210/1. Sk. 37210. Sk. 37208. Sk. 37207. Sk. 37201. Sk. 37200. Sk. 27000. Sk. 37220/1. Sk. Alan Küme Evleri )
Germiyan ( 27188. Sk. 27187. Sk. )
Şifne ( 6420. Sk. 6420/1 16246. Sk. 6420/1. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 00:00 - 03:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Şifne ( 6397. Sk. 6417/1. Sk. 6352/1. Sk. 6000. Sk. 6407. Sk. 6368. Sk. 6364. Sk. 6353/1. Sk. 6418/1. Sk. 6367. Sk. 6418. Sk. 6422. Sk. 6373. Sk. 6363. Sk. 6351/1. Sk. 6405. Sk. 6365. Sk. 6423. Sk. 6401. Sk. 6163/1. Sk. 6163/2. Sk. 6165. Sk. 6337. Sk. 6349. Sk. 6351. Sk. 6353. Sk. 6354. Sk. 6355. Sk. 6355/1. Sk. 6357. Sk. 6360. Sk. 6362. Sk. 6366. Sk. 6369/1. Sk. 6370. Sk. 6371. Sk. 6372. Sk. 6374. Sk. 6375. Sk. 6376. Sk. 6377. Sk. 6378. Sk. 6379. Sk. 6380. Sk. 6381. Sk. 6382. Sk. 6383. Sk. 6384. Sk. 6385. Sk. 6386. Sk. 6387. Sk. 6388. Sk. 6389. Sk. 6390. Sk. 6391. Sk. 6392. Sk. 6393. Sk. 6393/1. Sk. 6394. Sk. 6395. Sk. 6396. Sk. 6398. Sk. 6399. Sk. 6400. Sk. 6401/1. Sk. 6402. Sk. 6403. Sk. 6404. Sk. 6406. Sk. 6408. Sk. 6409. Sk. 6411. Sk. 6412. Sk. 6415. Sk. 6417. Sk. 6419. Sk. 6420. Sk. 6421. Sk. 6424. Sk. 6425. Sk. 6426. Sk. 6427. Sk. 6428. Sk. 6429. Sk. 6430. Sk. Ara Sk. Fener Yolu Konakları Sıte Icı Yol 6359. Sk. 6414/1. Sk. 6352. Sk. )
Germiyan ( 27061/5. Sk. 27061/4. Sk. 27061/3. Sk. 27061/2. Sk. 27062/3. Sk. 27062/4. Sk. 27074/1. Sk. 27038. Sk. 27225. Sk. 27062. Sk. 27079. Sk. 27085. Sk. 27035/1. Sk. Çelenoz Küme Evleri 20306. Sk. 27052/1. Sk. 27177/1. Sk. 27135. Sk. 27180. Sk. 27147. Sk. 27151. Sk. 20305. Sk. 6299/1 SK. 27000. Sk. 20300. Sk. 27061/6. Sk. 27075. Sk. 27076. Sk. 27077. Sk. 27078. Sk. 27080. Sk. 27081. Sk. 27082. Sk. 27083. Sk. 27084. Sk. 27086. Sk. 27087. Sk. 27088. Sk. 27089. Sk. 27090. Sk. 27090/1. Sk. 27091. Sk. 27092. Sk. 27093. Sk. 27094. Sk. 27095. Sk. 27098. Sk. 27099. Sk. 27100. Sk. 27101. Sk. 27102. Sk. 27103. Sk. 27104. Sk. 27106. Sk. 27107. Sk. 27108/1. Sk. 27109. Sk. 27110. Sk. 27111. Sk. 27112. Sk. 27114. Sk. 27115. Sk. 27116. Sk. 27121. Sk. 27122. Sk. 27123. Sk. 27133. Sk. 27134. Sk. 27144. Sk. 27145. Sk. 27149. Sk. 27150. Sk. 27152. Sk. 27155. Sk. 27157. Sk. 27160. Sk. 27161. Sk. 27162. Sk. 27163. Sk. 27166. Sk. 27167. Sk. 27168. Sk. 27169. Sk. 27171. Sk. 27173. Sk. 27174. Sk. 27175. Sk. 27176. Sk. 27177. Sk. 27178. Sk. 27179. Sk. 27181. Sk. 27183. Sk. 27184. Sk. Sümbül Sokak 27025. Sk. 20303. Sk. 27074. Sk. 27073. Sk. 27072. Sk. 27071. Sk. 27070. Sk. 27069. Sk. 27068. Sk. 27065. Sk. 27064. Sk. 27063. Sk. 27062/5. Sk. 27061/1. Sk. 27061. Sk. 27060. Sk. 27059. Sk. 27058. Sk. 27057. Sk. 27056. Sk. 27052. Sk. 27051. Sk. 27050. Sk. 27049. Sk. 27048. Sk. 27047. Sk. 27046. Sk. 27045. Sk. 27039. Sk. 27037. Sk. 27036. Sk. 27034. Sk. 27030. Sk. 27029. Sk. 27028. Sk. 27027. Sk. 27024. Sk. 27023. Sk. 27022. Sk. 27020. Sk. 27016. Sk. 27011. Sk. 27010. Sk. 27009. Sk. 27008. Sk. 27007. Sk. 27006/1. Sk. 27006. Sk. 27003. Sk. 27002. Sk. 27001. Sk. 20307. Sk. 20302. Sk. 27062/7. Sk. 27173/1. Sk. 27038/1. Sk. 27021. Sk. 20304. Sk. 27143. Sk. 27000/1. Sk. 27068/10. Sk. 27062/6. Sk. Germiyan Gazi Mustafa Kemal Cd. 27074/2. Sk. 27101/1. Sk. 27000/3. Sk. 27068/9. Sk. 27068/8. Sk. 27068/7. Sk. 27068/6. Sk. 27068/5. Sk. 27068/4. Sk. 27068/3. Sk. 27068/2. Sk. 27068/1. Sk. 27029/1. Sk. 27000/4. Sk. 27000/2. Sk. )
Ildır ( 30011. Sk. 30001. Sk. 30010. Sk. 37191. Sk. 37193. Sk. 37194. Sk. 37195. Sk. 37197. Sk. 37198. Sk. 37200. Sk. 37201. Sk. 37207. Sk. 37208. Sk. 37210. Sk. 37211. Sk. 37215. Sk. 37217. Sk. 37218. Sk. 37219. Sk. 37220. Sk. 37221. Sk. 37222. Sk. 37223. Sk. 37224. Sk. 37225. Sk. 37226. Sk. 37227. Sk. 37228. Sk. 37229. Sk. 37230. Sk. 37231. Sk. 37232. Sk. 37233. Sk. 37234. Sk. 37235. Sk. 37236. Sk. 37237. Sk. 37238. Sk. 37239. Sk. 37241. Sk. 37242. Sk. 37243. Sk. 37256. Sk. 37257. Sk. Ildır Gazi Mustafa Kemal Cd. 30014. Sk. 30208. Sk. 30200. Sk. 30203. Sk. 30201. Sk. 30008. Sk. 30005. Sk. 30007. Sk. 30006. Sk. 30012. Sk. Ildır Cumhuriyet Cd. 30009. Sk. Alan Küme Evleri 30003. Sk. 30002. Sk. 37191/1. Sk. 30016. Sk. 30017. Sk. 30019. Sk. 30015. Sk. 30013. Sk. 30204. Sk. 30205. Sk. 30206. Sk. 37201/1. Sk. Ildır Atatürk Cd. 30004. Sk. )
Celal Bayar
Reisdere ( 6161/2. Sk. 6099/4. Sk. 6033/2. Sk. 6163/3. Sk. 6099/5. Sk. 6006. Sk. 6071/1. Sk. 6099/3. Sk. 6001. Sk. 6002. Sk. 6004. Sk. 6004/1. Sk. 6004/3. Sk. 6011. Sk. 6012. Sk. 6012/1. Sk. 6013. Sk. 6014. Sk. 6015. Sk. 6024. Sk. 6025. Sk. 6031. Sk. 6032. Sk. 6058. Sk. 6064. Sk. 6070. Sk. 6074. Sk. 6076. Sk. 6077. Sk. 6078. Sk. 6079. Sk. 6080/1. Sk. 6082. Sk. 6083. Sk. 6083/1. Sk. 6084. Sk. 6085. Sk. 6086. Sk. 6087. Sk. 6088. Sk. 6089. Sk. 6090. Sk. 6092. Sk. 6093. Sk. 6094. Sk. 6096. Sk. 6097. Sk. 6098. Sk. 6099. Sk. 6099/2. Sk. 6101. Sk. 6103. Sk. 6104. Sk. 6105. Sk. 6108. Sk. 6108/1. Sk. 6113. Sk. 6114. Sk. 6115. Sk. 6116. Sk. 6117. Sk. 6118. Sk. 6119. Sk. 6120. Sk. 6121. Sk. 6123. Sk. 6125. Sk. 6126. Sk. 6127. Sk. 6128. Sk. 6135. Sk. 6139. Sk. 6146. Sk. 6153. Sk. 6154. Sk. 6156. Sk. 6157. Sk. 6157/2. Sk. 6158. Sk. 6158/1. Sk. 6159. Sk. 6159/2. Sk. 6160. Sk. 6161. Sk. 6162. Sk. 6163. Sk. Site İç Yol Siteiçyol 6161/3. Sk. 6019. Sk. )
Yalı ( 6275. Sk. 6291. Sk. 6170/1. Sk. 6323. Sk. 6308. Sk. 6291/3. Sk. 6291/2. Sk. 6266/1. Sk. 6334. Sk. 6308/1. Sk. 6157/4. Sk. 6157/5 SK. 6299/1. Sk. 6157/6. Sk. 6162/1. Sk. 6267. Sk. 6171 Sokak KURUDERE MEVKİİ 6222. Sk. 6161/1. Sk. 6346/2. Sk. 6266/4. Sk. 6337/1. Sk. 6292. Sk. 6274. Sk. 6326. Sk. 6335. Sk. 6333. Sk. 6292/1. Sk. 6155/1. Sk. 6156/1. Sk. 6157/1. Sk. 6158/2. Sk. 6159/1. Sk. 6160/1. Sk. 6166. Sk. 6166/1. Sk. 6167. Sk. 6169. Sk. 6170. Sk. 6172. Sk. 6172/1. Sk. 6173. Sk. 6173/1. Sk. 6174. Sk. 6175. Sk. 6175/1. Sk. 6176. Sk. 6177. Sk. 6178. Sk. 6178/1. Sk. 6178/2. Sk. 6179. Sk. 6180. Sk. 6181. Sk. 6182. Sk. 6185. Sk. 6187. Sk. 6187/1. Sk. 6188. Sk. 6191. Sk. 6191/1. Sk. 6192. Sk. 6193. Sk. 6195. Sk. 6195/1. Sk. 6196. Sk. 6197. Sk. 6198. Sk. 6199. Sk. 6200. Sk. 6201. Sk. 6202. Sk. 6203. Sk. 6205. Sk. 6206. Sk. 6209. Sk. 6215. Sk. 6216. Sk. 6217. Sk. 6218. Sk. 6219. Sk. 6220. Sk. 6221. Sk. 6223. Sk. 6224. Sk. 6225. Sk. 6226. Sk. 6227. Sk. 6228. Sk. 6230. Sk. 6231. Sk. 6232. Sk. 6235. Sk. 6236. Sk. 6237. Sk. 6238. Sk. 6239. Sk. 6240. Sk. 6241. Sk. 6243. Sk. 6244. Sk. 6245. Sk. 6246. Sk. 6247. Sk. 6248. Sk. 6250. Sk. 6254. Sk. 6255. Sk. 6256. Sk. 6257. Sk. 6258. Sk. 6259. Sk. 6260. Sk. 6266. Sk. 6268. Sk. 6269. Sk. 6270. Sk. 6271. Sk. 6272. Sk. 6273. Sk. 6277. Sk. 6279. Sk. 6279/1. Sk. 6280. Sk. 6282. Sk. 6283. Sk. 6284. Sk. 6285. Sk. 6287. Sk. 6289. Sk. 6291/1. Sk. 6294. Sk. 6295. Sk. 6296. Sk. 6297. Sk. 6298. Sk. 6299. Sk. 6300. Sk. 6301. Sk. 6302. Sk. 6303. Sk. 6304. Sk. 6306. Sk. 6311. Sk. 6312. Sk. 6314. Sk. 6315. Sk. 6316. Sk. 6317. Sk. 6324. Sk. 6325. Sk. 6327. Sk. 6329. Sk. 6330. Sk. 6332. Sk. 6336. Sk. 6338. Sk. 6338/1. Sk. 6339. Sk. 6342. Sk. 6343. Sk. 6344. Sk. 6346. Sk. 6348. Sk. 6350. Sk. 6319/1. Sk. 6307. Sk. 6266/2. Sk. 6278. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 03:00 - 06:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ÇİĞLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Şirintepe ( 8142. Sk. 8143. Sk. 8143/1. Sk. 8144. Sk. 8145. Sk. 8154. Sk. 8160. Sk. 8161. Sk. 8169. Sk. 8164. Sk. 8169/1. Sk. Dere Cd. 8128. Sk. 8128/1. Sk. )
Köyiçi ( 8085/1. Sk. 8085. Sk. 8084. Sk. 8055/1. Sk. Köyiçi Cd. )
Yakakent ( 8168. Sk. )
Güzeltepe ( 8173. Sk. 8133. Sk. 8154/1. Sk. 8164/1. Sk. 8166. Sk. 8167. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KARABAĞLAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Tırazlı ( Fırıncı Sk. 1002. Sk. Radar Cd. 1005. Sk. Sağlık Sk. Kutlu Aktaş Cd. Çamlık Sk. Kekik Sk. Menekşe Sk. Şirin Sk. Gökgedik Sk. Kahya Sk. Mestan Sk. 1001. Sk. 1006. Sk. )
Uzundere ( 3968. Sk. 3968/10. Sk. 3968/11. Sk. 3968/12. Sk. 3968/14. Sk. 3968/15. Sk. 3968/2. Sk. 3968/3. Sk. 3968/4. Sk. 3968/5. Sk. 3968/6. Sk. 3968/7. Sk. 3968/8. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KARŞIYAKA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Goncalar ( 6007. Sk. 6007/10. Sk. 6007/11. Sk. 6007/6. Sk. 6007/4. Sk. 6007/9. Sk. 6007/8. Sk. 6007/7. Sk. 1671. Sk. 6007/12. Sk. 6007/13. Sk. 6007/14. Sk. 6007/3. Sk. )
Dedebaşı ( 6121. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 13:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Bahçelievler ( Doçent Doktor Bahriye Üçok Blv. Zübeyde Hanım Cd. Şehit Bersan Doğantekin Parkı İçi Yolu Anadolu Cd. Gün Sazak Blv. Cevdet Bilsay Cd. 1830/2. Sk. 1832. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KEMALPAŞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Mehmet Akif Ersoy ( 231. Sk. 239. Sk. 238. Sk. 236. Sk. 235. Sk. 233/6. Sk. 233/5. Sk. 233/3. Sk. 233/1. Sk. 233. Sk. 240. Sk. 229. Sk. 241/1. Sk. 241/3. Sk. 242. Sk. 243. Sk. 244. Sk. 244/1. Sk. 244/2. Sk. Kirazlı Cd. Öğretmen Tahir Tunca Cd. Taşlıyol 807. Sk. 233/7 233/4. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KONAK'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: İsmet Paşa ( 3627. Sk. Şehit Çağlar Yücel Sk. 3677. Sk. 3665. Sk. 3660/1. Sk. 3659. Sk. 3631. Sk. 3630. Sk. 3629. Sk. 3628. Sk. 3626. Sk. 3624. Sk. 3623. Sk. 3622. Sk. 3621. Sk. 3617/1. Sk. 3612/1. Sk. 3540. Sk. 3535. Sk. 3533. Sk. 3523. Sk. )
Mehtap ( 3660. Sk. 3643. Sk. 3641. Sk. 3640. Sk. 3638. Sk. 3637. Sk. 3636. Sk. 3635. Sk. 3634. Sk. 3633. Sk. 3632. Sk. 3620. Sk. 3617. Sk. 3616. Sk. 3615/1. Sk. 3612/2. Sk. 3612. Sk. 3566. Sk. )
Ferahlı ( 3416. Sk. 3414. Sk. 3413. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 01:00 - 01:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Çayır ( Ataman Küme Evleri )
Seyrekli ( Seyrekli Küme Evleri )
Balabanlı ( Kalealtı Küme Evleri Dolamanlık Küme Evleri Hatipoğlu Cd. Atam Cd. Çavuşoğlu Cd. Balabanlı Köyü İç Yolu Tire Ödemiş Yolu )
Bozcayaka
Çamlıca ( Çamlıca Küme Evleri Köprübaşı Küme Evleri Köşk Ödemiş Yolu )
Demirdere ( Demirdere Küme Evleri Demirdere Köyü İç Yolu )
Güney ( Güney Küme Evleri Mendegüme Küme Evleri )
Hamam
Kazanlı ( Alçak Kuyu Küme Evleri Küçük Köy Küme Evleri Kazanlı Köyü İç Yolu )
Küçükören ( Küçükören Küme Evleri Başören Küme Evleri )
Küre ( Küre Köyü Küre Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: İnönü ( 750. Sk. )
İnönü ( 767. Sk. 520. Sk. 750. Sk. )
Kuvvetli ( Kır Sk. Günlüce Köy Yolu Mevkii Küme Evleri 2. Kır Sk. 527. Sk. 482. Sk. Ödemiş Cd. 1. Kır Sk. 503. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
TİRE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Adnan Menderes ( Tiflikuyu Küme Evleri Gümüşlü Yolu Kozalan Küme Evleri )
Kahrat ( İsmet İnönü Cd. Tamer Sk. Ecevit Cd. Şimşek Sk. Gazi Atatürk Cd. İzmir Ödemiş Yolu İlkokul Sk. Abdi İpekçi Cd. Güler Çıkmazı Sk. Beyaz Çıkmazı Sk. Kızılcahavlu Cd. Batı Küme Evleri Set Sk. Koreli Çıkmazı Sk. Hatıra Sk. Karanfil Sk. Aslan Çıkmazı Sk. Bahar Çıkmazı Sk. Barbaros Hayrettin Sk. Barış Çıkmazı Sk. Beyazıt Sk. Bilge Sk. Birlik Çıkmazı Sk. Buldanlı Çıkmazı Sk. Doğu Küme Evleri Esnaf Sk. Evrim Sk. Eğri Sk. Genç Sk. Gonca Çıkmazı Sk. Gurbet Sk. Gültekin Sk. Gürgen Sk. Hakim Çıkmazı Sk. Hasret Çıkmazı Sk. Huzur Çıkmazı Sk. Hürriyet Sk. Irmak Sk. Kahraman Sk. Kemal Sk. Kocaoğlan Çıkmazı Sk. Kooperatif Çıkmazı Kostak Sk. Köprü Sk. Medet Çıkmazı Sk. Mehmet Şerif Kılınç Sk. Mimar Sk. Nur Sk. Serdar Sk. Sevgi Çıkmazı Sk. Sultan Sk. Tekeli Sk. Tevfik Özer Sk. Tuna Çıkmazı Sk. Türkmen Sk. Uğur Mumcu Çıkmazı Sk. Yalçın Çıkmazı Sk. Yağız Çıkmazı Sk. Yonca Sk. Yıldırım Sk. Zeybek Sk. Çağdaş Sk. Çilek Sk. Çınar Çıkmazı Sk. Özden Sk. Özgen Sk. Öğretmen Orhan Aksay Çıkmazı Sk. Ümit Sk. İstiklal Sk. İzzet Halil Çıkmazı Sk. İşlek Çıkmazı Sk. )
Çobanköy ( Çoban Merkez Küme Evleri Çimenlik Sk. Saruhanlı Merkez Küme Evleri Çeşmebaşı Küme Evleri Şehit Mesut Küme Evleri )
Dereli ( Dereli Cumhuriyet Sk. Kavaklık Küme Evleri Dereli Cami Sk. Dereli Çamlık Sk. Dereli Okul Sk. Kürdüllü Yolu Dereli Köy Yolu Kuru Harım Küme Evleri Ilıcak Dere Küme Evleri Dereli Köyü İç Yolu )
Eğridere ( ova yolu Vali Sk. Şehit Astsubay Tevfik Tursun Sk. Soğanlık Sk. Yenişehir Merkez Küme Evleri Ceviz Sk. Gaziler Sk. Tarım Ağalar Sk. Camiüstü Sk. Eğridere Köyü İç Yolu Serap Sk. Kuyu Başı Sk. Ağıl Sk. Koyuncu Küme Evleri Ambarkavak Küme Evleri Osmancık Eğridere Yolu Küme Evleri Çayir Küme Evleri egridere )
Gökçen ( Menderes Blv. Saray Sk. Dibek Sk. Molla Sk. Yamaç Sk. Şehit Mahmut Moran Cd. Gökçen Zafer Meydanı Kıymet Sk. Ceren Sk. Bereketli Sk. Arif Sk. Tire Cd. Oba Sk. Gülistan Sk. Asya Sk. Bilim Sk. Ayaz Sk. Ballı Çıkmazı Sk. Beste Sk. Beyaz Sk. Bostan Sk. Can Sk. Dilek Çıkmazı Sk. Göldere Küme Evleri Hacı Ali Sk. Hal Sk. Hamiyet Sk. Karabekir Sk. Kemer Sk. Mehmet Akif Ersoy Cd. Melek Sk. Mesut Sk. Mine Sk. Sabır Çıkmazı Sk. Saka Sk. Şakar Sk. Saruhanlı Yolu Stadyum Sk. Sude Sk. Sıla Sk. Umut Çıkmazı Sk. Yasemin Sk. Yaşar Çınarlı Sk. Yeşim Sk. İncir Sk. Şahin Sk. Şehit Seyhan Kafalı Cd. )
Kırtepe ( Köy Altı Küme Evleri Ana Sk. Hakan Ertuğrul Sk. Trafo Sk. Köy Meydanı Sk. Çay İçi Sk. Camialtı Sk. Bayram Yeri Sk. Yörük Sk. Cennet Sk. Kirazlık Sk. Varyant Sk. Kırtepe Köyü İç Yolu Tire Ödemiş Yolu )
Kızılcahavlu ( Kavaklı Alime Küme Evleri Kızılcahavlu Ata Sk. Kızılcahavlu Paşa Sk. Çiçekli Sk. Kızılcahavlu Yolu Anıl Sk. Kızılcahavlu Köyü İç Yolu )
Kocaaliler ( Çamlıca Yolu Küme Evleri Karşı Küme Evleri Güngören Sk. Kocaaliler Köyü İç Yolu Nehir Sk. Kocaaliler Yolu )
Osmancık ( OSMANCIK OYU IC YOL Değirmenaltı Sk. Yokuş Sk. Akasya Sk. Osmancık Yolu Küme Evleri Limon Sk. Molla Mehmet Sk. Şehit Çavuş İlker Arslan Sk. Osmancık Köyü İç Yolu )
Peşrefli ( Çayırlı irim Mevkii Gökçen Yolu Şehit Er Niyazi Argon Sk. Derya Sk. Körfez Sk. Hasan Karaoğlan Sk. Piri Veli Efendi Sk. Papatya Sk. Peşrefli Köyü İç Yolu Peşrefli Yolu )
Sarılar ( Tepe Mevkii Küme Evleri Bağ Mevkii Küme Evleri )
Saruhanlı ( Gölderesi Küme Evleri )
Yeğenli ( Temsil Sk. Kocakır Küme Evleri Tarım Küme Evleri İsmail Yağcıoğlu Sk. Kocaalan Sk. Yılmaz Sk. Minare Sk. Aktay Sk. Dedebaşı Sk. Üç Kuyular Sk. Önder Sk. Kayalı Sk. Cumhuriyet Yolu )
Yenişehir ( Sedir Küme Evleri Yenişehir Yolu )
Boynuyoğun
Çiniyeri ( Ağaçlı Küme Evleri )
Derebaşı
Doyranlı
Kireli ( Kireli Köyü İç Yolu ara yol Çetin Sk. Egemen Sk. Kireli İstiklal Sk. Soylu Sk. Dereli Yolu Küme Evleri Kireli Atatürk Sk. Kireli Fidan Sk. Kireli Ova Küme Evleri Kireli Sultan Sk. KİRELİ İÇ YOLU )
Küçükkemerdere ( Küçükkemerdere Armutlu Küme Evleri )
Kürdüllü ( Kürdüllü Cumhuriyet Küme Evleri Köy Dışı Küme Evleri Dede Kavağı Küme Evleri Orta Mahalle Küme Evleri Kürdüllü Deveci Küme Evleri Tamtat Küme Evleri Kürdüllü Köyü İç Yolu Ekinlik Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Kahrat ( Batı Küme Evleri İzmir Ödemiş Yolu )
Çiniyeri ( Gümüşlü Yolu Kozalan Küme Evleri )
Boynuyoğun
Peşrefli
Derebaşı
Adnan Menderes ( Tiflikuyu Küme Evleri )
Doyranlı
Kireli
Kesinti yapılacak saatler: 09:01 - 17:01
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
URLA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Zeytineli ( Cumhuriyet Cd. Narlıkuyu Küme Evleri Sahil Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:30 - 16:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları