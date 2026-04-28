Çiçek festivaline geri sayım

İZMİR'İN çiçekleriyle ünlü ilçesi Bayındır'da çiçek festivali için geri sayım başladı. Bu yıl 27. kez düzenlenecek olan Uluslararası Çiçek Festivali için tüm hazırlıklar tamamlandı. Çiçek diyarındaki festival ziyaretçilerine 30 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açacak. Hüseyin Turhan, Melek Mosso ve Gökçe ücretsiz halk konserleriyle hayranlarıyla buluşacak. Toplam dört gün boyunca ilçede görsel şölen yaşanacak. Festival programı, 30 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek kurdele kesimiyle başlayacak. Bando Sertan ve Grubu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) Köy Tiyatroları ekibinin yer alacağı kortej yürüyüşünün ardından resmi açılış töreni İlçe Stadyumu'nda yapılacak.