Geleceğin restoratörleri Menemen’de

Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, "Kariyer Planlama ve Kültürel Miras Eğitim Gezisi" kapsamında İzmir Menemen'i ziyaret etti. Dr. Öğretim Üyesi Güzel Öztürk öncülüğünde gerçekleştirilen programda öğrenciler, Menemen'in köklü kültürel mirasını yerinde inceleme fırsatı buldu. Menemen Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen program, öğrenciler için düzenlenen kahvaltı organizasyonuyla başladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, günün programına dair bilgilendirmeler yapıldı. Program kapsamında öğrenciler, Menemen'in "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödüllü ustalarından ve Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşomcu'nun atölyesini ziyaret etti. Ziyarette, yaklaşık 8 bin yıllık geçmişe sahip Menemen çömlekçiliği hakkında kapsamlı bilgiler aktarılırken, öğrenciler geleneksel üretim süreçlerini yerinde gözlemledi. Düzenlenen uygulamalı workshop çalışmasıyla katılımcılar, çömlek sanatının inceliklerini deneyimleme imkânı buldu. Ziyaret sırasında ayrıca Menemen çömlekçiliğinin tarihsel ve kültürel önemi, uluslararası alandaki yeri ve her yıl yoğun ilgi gören Uluslararası Menemen Çömlek Festivali hakkında da bilgilendirmeler yapıldı. Yaklaşık üç saat süren programın ardından öğrenciler, kültürel gezilerinin bir sonraki durağı olan Efes Antik Kenti'ne uğurlandı.

KÜLTÜREL BİRİKİM

Ziyareti değerlendiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Menemen, binlerce yıllık kültürel birikimle yoğrulmuş bir kent. Biz de Menemen Belediyesi olarak bu zengin tarihi yaşatmak, genç kuşaklara aktarmak, Menemen çömlekçiliğini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla birçok farklı koldan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleceğin restorasyon uzmanlarının kentimizi ziyaret etmesi hem bizim için hem de onlar için oldukça güzel bir deneyim oldu. Umuyorum ki gelecekte güzel projelerde yolları yine Menemen ile kesişir. Bu güzel organizasyona sunduğu katkıdan dolayı İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sn. Dr. Sadık Doğruer'e de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.