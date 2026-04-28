İki yıldır dışarı çıkmayan şahıs evinde ölü bulundu

İZMİR Tire'de, yaklaşık 2 yıldır evinden dışarıya çıkmadığı öne sürülen Ergün Erkek isimli 52 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. İddiaya göre, Erkek'in Gümüşpala caddesinde yalnız olarak yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları harekete geçti. Erkek'in neredeyse çürümeye yüz tutmuş cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yakınları ise talihsiz adamın uzun süredir bunalımda olduğunu ve yaklaşık iki yıldır evden dışarı çıkmadığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.