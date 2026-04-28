İzmir’de 7 gündür aranan Asya evine döndü

İZMİR'İN Buca ilçesinde günlerdir haber alınamayan ve ailesi tarafından alıkonulduğu iddia edilen 15 yaşındaki kız çocuğu sağ salim bulundu. Genç kızın psikolojik bunalım yaşadığı için evi kendi isteğiyle terk ettiği öğrenildi. Yüzde 25 zihinsel engelli Asya K. 20 Nisan tarihinde iş yerinden ayrıldıktan sonra kayıplara karışmış ve ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu. Kayıp kızı arama çalışmaları sürerken, kendi isteğiyle ailesine geri döndü. Psikolojik bunalım yaşadığı gerekçesiyle evi terk ettiği belirtilen Asya K.'nın kayıp olduğu süre boyunca annesiyle beraber yaşayan 20 yaşındaki bir kızın evinde kaldığı tespit edildi.