İzmir’de maaş krizi büyüyor

İZMİR'DE ilçe belediyelerinde patlak veren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) krizleri giderek büyüyor. Karşıyaka, Bayraklı ve Buca belediyelerinde görev yapan memurlar, kazanılmış haklarının mevcut rakamların altına çekilmek istenmesine karşı iş bırakma eylemleri gerçekleştiriyor. Özellikle Bayraklı Belediyesinde 2 haftadır devam eden krizde, memurların tepkisi çığ gibi büyürken, Karşıyaka ve Buca belediyelerindeki emekçiler de seslerini yükseltmek için eylem sürecine dahil oldu. Belediye binası önünde memurlar adına açıklamalarda bulunan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Filiz, Bayraklı Belediyesinde yürütülen sürecin çözüm üreten bir müzakere zemini olmaktan çıkarıldığını savundu.