  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Narin'in ilçesinde korkutan kayıp! Minik kız çocuğundan haber geldi

Narin’in ilçesinde korkutan kayıp! Minik kız çocuğundan haber geldi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 2,5 yaşındaki Yazgül Kaya için kayıp ihbarı yapılmıştı. Küçük kız için süren endişeli bekleyiş, bir süre sonra sona erdi.

Giriş Tarihi:

Olay, Bağlar ilçesine bağlı Tokluca köyünde meydana geldi. 2,5 yaşındaki Yazgül Kaya'dan haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede 112 Acil Sağlık ekipleri, güvenlik güçleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

YAZGÜL İÇİN SEFERBER OLDULAR

Kayıp ihbarının ardından minik Yazgül için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekipler su kanalı ve çevresinde arama yaparken, aile de dört bir yandan küçük kızı bulmak için seferber oldu.

AMCASI BULDU

Yazgül Kaya, evlerine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki bir tarlada uyur halde amcası tarafından bulundu. Küçük kızın sağ salim bulunmasıyla birlikte endişeli bekleyiş yerini sevince bıraktı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA