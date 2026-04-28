Narin’in ilçesinde korkutan kayıp! Minik kız çocuğundan haber geldi

Olay, Bağlar ilçesine bağlı Tokluca köyünde meydana geldi. 2,5 yaşındaki Yazgül Kaya'dan haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede 112 Acil Sağlık ekipleri, güvenlik güçleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
YAZGÜL İÇİN SEFERBER OLDULAR
Kayıp ihbarının ardından minik Yazgül için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekipler su kanalı ve çevresinde arama yaparken, aile de dört bir yandan küçük kızı bulmak için seferber oldu.
AMCASI BULDU
Yazgül Kaya, evlerine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki bir tarlada uyur halde amcası tarafından bulundu. Küçük kızın sağ salim bulunmasıyla birlikte endişeli bekleyiş yerini sevince bıraktı.