İzmir'de tarihi başarı! Türkiye'de tek: 22 aylık Kadir Efe kadavra nakliyle sağlığına kavuştu

İzmir Şehir Hastanesine geldikleri günden bu yana doktorların kendisine destek olduğunu belirten anne, "Ankara'da bağırsaklarını aldılar. 6 ayın sonunda organ çıktı ve nakil oldu. Çok mutluyum. Kucağıma alamamak beni üzüyordu. Çok şükür toparladı. Evimize gideceğiz." diye konuştu. "ÇOCUKLARA İNCE BAĞIRSAK NAKLİNDE TEK MERKEZ" İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kliniği sorumlu hekimi Prof. Dr. Maşallah Baran da Türkiye 'de çocuklara ince bağırsak nakli yapan tek merkezin İzmir Şehir Hastanesi'nde bulunduğunu söyledi. Bebeğin bağırsaklarının alınması nedeniyle uzun süre damardan beslendiğini anlatan Baran, "Çocuk kadavra bekliyorduk ama kan grubundan dolayı hiç çocuk kadavra şansı olmadı. Erişkinden küçülterek hastamıza ince bağırsak naklini gerçekleştirdik. Nakil sonrası üçüncü ayında. Artık eve gidebilir durumda." ifadelerini kullandı.

Hastanenin karaciğer ve ince bağırsak nakil sorumlusu olan ve bebeğin nakil ameliyatına da giren Prof. Dr. Sait Murat Doğan ise insanlarda bağırsak uzunluğunun 4,5-5,5 metre arasında değiştiğini kaydetti.



Kadir Efe'nin nakil ameliyatının ardından sağlığına kavuştuğunu bildiren Doğan, şöyle konuştu:



"Kadavra bağışları ülkemizde az olduğu, çocuk kadavra bulmak daha zor olduğu için mecburen yetişkinden almak zorunda kaldık. Yetişkinlerin vücut oranlarıyla çocukların vücut oranları farklı. Küçük çocuğun karnına bütün bağırsak sığmayacağı için uygun miktarda kısaltarak yaklaşık 2 metre 20 santim gibi bağırsağı yavrumuza naklettik. Damardan beslenmeyi tamamen bitirdik. Sadece ağızdan besleniyor ve biraz da sıvı desteği yapıyoruz. Nakil yapılan bağırsağın vücuda adaptasyonu oluyor. Uzunluk olarak 2 metre ama çocuk büyüdükçe o bağırsak da genişleyecek. Yüzey alanı artmış olacak."



Doğan, ince bağırsak nakli olmayı bekleyen çocuk sayısının her geçen gün arttığını, kadavradan yapılacak bağışların önemli olduğunu sözlerine ekledi.