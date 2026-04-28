İzmir’in doğal cenneti yeniden ihalede

İZMİR Orman İşletme Müdürlüğü Buca'da bulunan mesire yerini bir kez daha kiralamaya çıkıyor. Kemerboğazı mevkiinde bulunan ve toplam 23,57 hektar alan, 20 yıllığına kiralamak için ihaleye çıkıyor. Buca Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 387-388 No.lu bölme içerisinde kalan Sarnıç Gölet Konaklamasız Orman Parkı işletme hakkı için yapılacak olan ihalede, bölgenin tahmin edilen yıllık kirası 754 bin TL olarak açıklandı. 20 yıl kiraya verilecek olan alanın toplamda 15 milyon 80 bin TL'ye geleceği belirtildi. İzmir Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası İhale Birimi'nde gerçekleştirilecek ihale 8 Mayıs tarihinde yapılacak.