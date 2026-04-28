Haberler İzmir İZSU İzmir Konak, Urla, Bornova Karşıyaka su kesintisi 28 Nisan Salı | İzmir'de 6 saat su yok!

İzmir'de uzun saatler sürecek su kesintisi için İZSU vatandaşları uyardı. İZSU resmi sitesinde hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı açıklandı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeler hangisi? İşte 28 Nisan Salı günü yaşanacak su kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) yaşanacak su kesintileri için İzmirlileri uyardı.

BERGAMA MALTEPE28.04.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA ÇINAR, YILDIRIM BEYAZIT28.04.2026 saat 04:00 ile 09:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA BAHÇELİEVLER, BAHRİYE ÜÇOK28.04.2026 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK EGE, UMURBEY28.04.2026 saat 08:46 ile 10:47 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN YANIKKÖY28.04.2026 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA ALTINTAŞ, SIRA, YAKA28.04.2026 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ BALATÇIK28.04.2026 saat 08:50 ile 09:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

