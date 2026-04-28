İZSU İzmir Konak, Urla, Bornova Karşıyaka su kesintisi 28 Nisan Salı | İzmir'de 6 saat su yok!

BERGAMA MALTEPE28.04.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ÇINAR, YILDIRIM BEYAZIT28.04.2026 saat 04:00 ile 09:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA BAHÇELİEVLER, BAHRİYE ÜÇOK28.04.2026 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK EGE, UMURBEY28.04.2026 saat 08:46 ile 10:47 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN YANIKKÖY28.04.2026 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ALTINTAŞ, SIRA, YAKA28.04.2026 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ BALATÇIK28.04.2026 saat 08:50 ile 09:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.