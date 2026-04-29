ESHOT uyardı, İzmirliler dikkat: Toplu ulaşıma fuar ayarı!

ESHOT uyardı, İzmirliler dikkat: Toplu ulaşıma fuar ayarı!

Son dakika İzmir haberleri... ESHOT Genel Müdürlüğü 30 Nisan itibarıyla başlayacak Olivtech Fuarı sebebiyle toplu ulaşıma ek seferler konulduğunu bildirdi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

ESHOT Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Nisan - 2 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek Olivtech Fuarı nedeniyle toplu ulaşıma ek seferler konulduğunu açıkladı.

Buna göre 92 No'lu Fuar İzmir - Üçyol Metro, 610 No'lu Fuar İzmir - Gaziemir Semt Garaji, 650 No'lu Fuar İzmir - Balçova hatlarına ilave seferler planlandı.

FUAR SEBEBİYLE EK SEFER AÇIKLAMASI

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

30 Nisan - 2 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak olan Olivtech Fuarı sebebi ile

92 No'lu Fuar İzmir - Üçyol Metro

610 No'lu Fuar İzmir - Gaziemir Semt Garaji

650 No'lu Fuar İzmir - Balçova hatlarımıza ek seferler planlanmıştır.

Detaylı bilgiye www.eshot.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Vatandaşlarımızın bilgisine sunarız.

