ESHOT uyardı, İzmirliler dikkat: Toplu ulaşıma fuar ayarı!

ESHOT Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Nisan - 2 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek Olivtech Fuarı nedeniyle toplu ulaşıma ek seferler konulduğunu açıkladı.
Buna göre 92 No'lu Fuar İzmir - Üçyol Metro, 610 No'lu Fuar İzmir - Gaziemir Semt Garaji, 650 No'lu Fuar İzmir - Balçova hatlarına ilave seferler planlandı.
FUAR SEBEBİYLE EK SEFER AÇIKLAMASI
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
30 Nisan - 2 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak olan Olivtech Fuarı sebebi ile
92 No'lu Fuar İzmir - Üçyol Metro
610 No'lu Fuar İzmir - Gaziemir Semt Garaji
650 No'lu Fuar İzmir - Balçova hatlarımıza ek seferler planlanmıştır.
Detaylı bilgiye www.eshot.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Vatandaşlarımızın bilgisine sunarız.