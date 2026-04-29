İzmir'in ticaret geçmişi büyüledi! Müzede 8 bin 500 yıl öncesine gidildi

Müzenin giriş bölümündeki "Üç İzmir" panosu, kentin tarihsel gelişimini gösteriyor. İlk yerleşim alanı olan Yeşilova Höyüğü'nden başlayan anlatım, Bayraklı Höyüğü'ndeki Eski Smyrna ve daha sonra kentin taşındığı Kadifekale'ye kadar uzanıyor.

Arkeolojik bölümde seramik kaplar, kandiller, cam eserler ve antik dönem ticaret yaşamına ilişkin objeler sergileniyor. Para kullanılmadan önce uygulanan takas sisteminden Lidyalıların bastığı ilk sikkelere uzanan süreç de ziyaretçilere anlatılıyor. Elektron adı verilen ilk sikkeler ile Pers ve Smyrna sikkeleri müzenin dikkati çeken parçaları arasında bulunuyor.





Etnografik bölümde ise 18. yüzyıl İzmir'ini yansıtan maket öne çıkıyor. Makette Kemeraltı Çarşısı, Kızlarağası Hanı, İzmir Limanı ve dönemin ticaret güzergahları detaylı şekilde yer alıyor. Bölümde ayrıca Osmanlı döneminin son padişahlarına ait sikkeler de sergileniyor.



Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik yol haritasının belirlendiği ilk büyük toplantılardan biri olan İzmir İktisat Kongresi'ne de ilişkin belge ve görseller bulunuyor. Cumhuriyet'in ekonomi politikalarının şekillendiği kongreye ayrılan bölümde, döneme ait karar defterleri ile İzmir'in üzüm, incir ve tütün gibi ihraç ürünlerini tanıtan afişler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.