ESHOT uyardı, İzmirliler dikkat! Saat verdi: Güzergah değişecek!

Son dakika İzmir haberleri... ESHOT Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İzmirlileri uyardı.
Yapılan açıklamaya göre 30 Nisan 2026 Perşembe günü İZSU Genel Müdürlüğü'nün Doğan Sokak'ta gerçekleştireceği altyapı çalışmaları sebebiyle 808 No'lu hattın güzergahında değişiklik yapılacağı ifade edildi.
GÜZERGAH DEĞİŞECEK
Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
30 Nisan 2026 Perşembe günü 14.30-18.00 saatleri arasında
İZSU Genel Müdürlüğü'nün Doğan Sokak'ta gerçekleştireceği altyapı çalışmaları süresince;
808 No'lu Cumaovası Akt. Mrk. – Esbaş Akt. Mrk. hattımızda gidiş ve dönüş yönünde güzergah değişikliği yapılacaktır.
Ayrıca, çalışmalar süresince Helvacı durağı geçici olarak hizmet dışı kalacaktır.
Detaylı bilgiye www.eshot.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Vatandaşlarımızın bilgisine sunarız.