SON DAKİKA! İzmir'de feci kaza! Freni patlayan tır 9 araca çarptı: Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Bornova ilçesinde freni patlayan tır karşı şeride geçerek aralarında polis aracının da bulunduğu araçlara çarptı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
TIR KONTROLDEN ÇIKTI, KARŞI ŞERİDE GEÇTİ
Kaza, Manisa istikametinden Bornova yönüne seyir halinde olan tırın freninin patlamasıyla meydana geldi.
Kontrolden çıkan tırın refüjü aşarak karşı şeride geçtiği ve o sırada seyir halinde olan araçlara çarptığı öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 polis yaralandı. Yaralılar Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kaldırıldı.
Meydana gelen zincirleme kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılara sağlık ekipleri tarafından müdahale ediliyor.