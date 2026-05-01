Bornova, Buca, Çiğli, Karşıyaka... İzmir'in 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak | 2 MAYIS CUMARTESİ

GDZ Elektrik, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Şirketin kendi sitesinden yayınlanan verilere göre 2 Mayıs Cumartesi günü İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler de belli oldu.
Buna göre 2 Mayıs Cumartesi günü İzmir'in; Aliağa, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Foça, Güzelbahçe, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar...
ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Bozköy ( Çakıcı Sk. Ova Cd. Kara Sk. Kalaycı Küme Evleri Er Sk. Dönmez Sk. Ana Sk. 13/27. Sk. 13/29. Sk. Bayrak Sk. 13/20. Sk. 13/13. Sk. Bozköy Tepe Sk. 13/17. Sk. Bozköy Okul Sk. 13/3. Sk. Bozköy Avcı Sk. Şahin Sk. )
Fatih ( 2522. Sk. 2516. Sk. 2521. Sk. 2509. Sk. Papatya Küme Evleri 35/7. Sk. )
B. Hayrettin Paşa ( Cemalettin Aksu Cd. 2512. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: İsmailli Hacılar ( Hacılar İsmaili Bucağı Sk. Hacılar Köyü İç Yolu )
Yukarıbey Kaplan ( Kaplanköy Köyü İç Yolu )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Göçbeyli ( Bahçıvan Sk. Pehlivanlar Sk. Sezen Sk. Aslı Sk. Canbazlar Sk. Zümrüt Sk. Şeref Sk. Karalar Sk. Kadife Kafe Sk. Solaklar Sk. Mescit Cd. Savaş Sk. Küçük Pınar Sk. Nazlı Sk. Uygar Sk. Palalar Sk. Pamukçu Sk. Güney Sk. Yunus Sk. Ceylan Sk. Yakut Sk. 29 Ekim Cd. Gümüş Sk. Nergis Sk. İmam Ali Sk. Çalışkan Sk. Çakırlar Sk. Çakıl Sk. Tahir Sk. Selvi Sk. Rahmi Bey Sk. Sağlık Sk. Nar Sk. Mezarlık Cd. Köy İçi Yol Kumlukaya Sk. Kozluca Cd. Kocapınar Sk. Kemaller Sk. Kazım Dirik Cd. Kartal Sk. Karacan Sk. Hüseyin Demir Cd. Hüseyin Acar Cd. Göçbeyli Yolu Gani Sk. Doğan Sk. Dallık Cd. Cami Çk. Sk. Bölcek Cd. Biçer Sk. Bergama Cd. Badem Sk. Aşçılar Sk. Aydınlar Sk. Dostluk Cd. 1. Sanayi Sitesi Sk. Vatan Sk. Yılmazlar Sk. Özkan Sk. Kumru Kaya Sk. Hastane Sk. Akbaba Sk. Susam Sk. Devrim Sk. Dayılar Sk. Taşlık Sk. Kiraz Sk. Şakir Sk. Şelale Sk. Mümin Sk. Mısırlı Sk. Karahan Sk. Yıldırım Sk. Can Sk. Arapalanı Meydanı Görkem Sk. Karagöz Sk. Hurşit Sk. Horoz Sk. Döşeme Sk. Alhatlı Cd. Mine Sk. Arslanlar Sk. Palamut Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Yukarıkırıklar ( Yukarıkırıklar Köyü İç Yolu )
Üçtepe ( Üçtepe Köyü İç Yolu Üçtepe Küme Evleri )
Avunduruk ( Avunduruk Köyü İç Yolu )
Ahmetbeyler
Kaleardı ( Kaleardı Yolu Kaleardı Köyü İç Yolu )
Hamzalısüleymaniye ( Hamzalısüleymaniye Köyü İç Yolu )
Mahmudiye ( Mahmudiye Köyü İç Yolu )
Gökçeyurt ( Gökçeyurt Köyü İç Yolu )
Çitköy ( Ahmetbeyler Köyü İç Yolu )
Kesinti yapılacak saatler: 11:00 - 12:15
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BEYDAĞ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Alakeçili ( Emek Küme Evleri Ova Sk. )
Cumhuriyet ( Alaçayır Mevkii Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Gökdere ( Akgül Sk. Ceylan Sk. Erdem Sk. Gökdere Cd. Güvercin Sk. Kale Sk. Nehir Sk. Çiğdem Sk. İnci Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Karacaoğlan ( Bornova Cd. 6159. Sk. 6172. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 18:00 - 18:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Karacaoğlan ( 6171/1. Sk. 6171. Sk. 6170. Sk. 6172/1. Sk. 6172/2. Sk. 6172. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 14:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Tuna ( 5554. Sk. 5553. Sk. 5552. Sk. 5551. Sk. 5550. Sk. 5549. Sk. 5547. Sk. 5534. Sk. 5533. Sk. 5532. Sk. 5529. Sk. 5500/1. Sk. 5556. Sk. 5652/1. Sk. 5655/1. Sk. 5655. Sk. 5654. Sk. 5653. Sk. 5652. Sk. 5651. Sk. 5650. Sk. 5639. Sk. 5638. Sk. 5637. Sk. 5636/1. Sk. 5635. Sk. 5634. Sk. 5633. Sk. 5632. Sk. 5631/1. Sk. 5631. Sk. 5630. Sk. 5629. Sk. 5627/3. Sk. 5627/2. Sk. 5627/1. Sk. 5627. Sk. 5617. Sk. 5615. Sk. 5555. Sk. )
Meriç ( 5648/1. Sk. İzmir BB Çocuk Trafik Eğitim Parkı İçi Yolu 5619. Sk. 5620. Sk. 5647. Sk. 5649. Sk. 5656. Sk. 5656/4. Sk. 5657. Sk. 5658. Sk. 5659. Sk. 5660. Sk. 5661. Sk. 5662. Sk. 5663. Sk. 5665. Sk. 5666. Sk. 5667. Sk. Kemalpaşa Cd. Sanat Cd. )
Çamkule ( 4710. Sk. 4709. Sk. 4708. Sk. 4707. Sk. 4706. Sk. 4704. Sk. 4703. Sk. 4702. Sk. 4701/1. Sk. 4701. Sk. 4699. Sk. 4697. Sk. 4695. Sk. 4693. Sk. 4691. Sk. 2590. Sk. 2511. Sk. 2510. Sk. 4713. Sk. 4713/1. Sk. 4713/2. Sk. 4713/3. Sk. 4713/4. Sk. 4713/5. Sk. 4713/6. Sk. 4713/7. Sk. 4713/8. Sk. 4713/9. Sk. 4714. Sk. 4716. Sk. 4718. Sk. 4720. Sk. 4722. Sk. 4724. Sk. 4726. Sk. 4728. Sk. 4730. Sk. 4730/1. Sk. 4712. Sk. 4730/2. Sk. Adem Yavuz Cd. Dicle Cd. Fevzi Paşa Cd. )
Birlik ( Fazıl Paşa Cd. 4271. Sk. 4263. Sk. 4261. Sk. 4255. Sk. 4237. Sk. 4209. Sk. 4208/1. Sk. 4208. Sk. 4207. Sk. 4202/2. Sk. )
Koşukavak ( 4186. Sk. 4190. Sk. 4192. Sk. 4194. Sk. 4196. Sk. 4198. Sk. 4200. Sk. 4200/1. Sk. 4202. Sk. 4202/1. Sk. 4204. Sk. 4233. Sk. 4235. Sk. 4247. Sk. 4249. Sk. 4251. Sk. 4253. Sk. 4257. Sk. 4259. Sk. 4269. Sk. Kamil Tunca Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 03:00 - 03:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Kaynaklar Merkez ( 2054. Sk. 2000. Sk. 2001. Sk. 2003. Sk. 2006. Sk. 2010. Sk. 2011. Sk. 2013. Sk. 2014. Sk. 2015. Sk. 2016. Sk. 2017. Sk. 2018. Sk. 2019. Sk. 2021. Sk. 2022. Sk. 2025. Sk. 2029. Sk. 2031. Sk. 2035. Sk. 2036. Sk. 2049. Sk. 2050. Sk. 2055. Sk. 2071. Sk. 2072/1. Sk. 2075. Sk. 2075/1. Sk. 2081. Sk. 2101. Sk. Camialtı Sk. Celiloğlu Sk. Gazi Hasan Şen Sk. Gürlek Sk. Hasan Saka Sk. Mehmet Memiş Sk. Sağlık Ocağı Sk. Şehit Er Arif Serçe Sk. Şehit İslam Yeşil Sk. 2079/1. Sk. 2078. Sk. 2073. Sk. 2071/1. Sk. 2076. Sk. 2079. Sk. Atatürk Cd. 2027. Sk. 2072. Sk. 2076/1. Sk. 2034. Sk. 2101/1. Sk. 2005. Sk. 2077. Sk. Kaynaklar Nazım Hikmet Meydanı Öğretmen Mustafa Balcı Sk. 2042. Sk. 2002. Sk. 2032. Sk. 2074. Sk. 2041. Sk. 2023. Sk. 2028. Sk. 2053. Sk. 2046. Sk. 2043. Sk. 2058. Sk. 2039. Sk. 2020. Sk. 2045. Sk. 2048. Sk. 2047. Sk. 2012. Sk. 2105. Sk. 2106. Sk. 2051. Sk. 2079/3. Sk. 2071/2. Sk. 2079/2. Sk. 2030. Sk. 2037. Sk. 2103. Sk. Bahçebağ Sk. 2080. Sk. 2070. Sk. 2083. Sk. Kabakçılar Sk. 2107. Sk. )
29 Ekim ( Orta Tepe Sk. Balcıbağ Sk. 2142/1. Sk. 2131. Sk. 2211. Sk. 2212. Sk. 2255/3. Sk. 2255. Sk. 2113. Sk. 2254. Sk. 2185. Sk. 2159. Sk. 2117. Sk. 2246. Sk. 2145. Sk. 2171. Sk. 2148. Sk. 2114. Sk. 2108. Sk. 2109. Sk. 2116. Sk. 2118. Sk. 2119. Sk. 2120. Sk. 2121. Sk. 2122. Sk. 2123. Sk. 2134. Sk. 2135. Sk. 2136. Sk. 2137. Sk. 2140. Sk. 2141. Sk. 2142. Sk. 2143. Sk. 2144. Sk. 2149. Sk. 2152. Sk. 2153. Sk. 2154. Sk. 2155. Sk. 2158. Sk. 2160. Sk. 2161. Sk. 2163. Sk. 2164. Sk. 2166. Sk. 2169. Sk. 2170. Sk. 2172. Sk. 2173. Sk. 2174. Sk. 2175. Sk. 2178. Sk. 2179. Sk. 2180. Sk. 2184. Sk. 2186. Sk. 2187. Sk. 2188. Sk. 2190. Sk. 2193. Sk. 2202. Sk. 2203. Sk. 2208. Sk. 2209. Sk. 2213. Sk. 2215. Sk. 2220. Sk. 2231. Sk. 2239. Sk. 2224. Sk. 2252. Sk. 2253. Sk. 2255/1. Sk. 2255/2. Sk. 2256. Sk. 2256/1. Sk. Arazi İçi Sk. Değirmentaşı Sk. Gazi Feyzullah Uslu Sk. Hacı Osmanlar Sk. Mehmet Çavuş Sk. Sümbül Sk. Yaldız Sk. İmamoğlu Sk. Şehit Nurettin Gök Sk. 2194. Sk. 2112. Sk. 2189. Sk. 2177. Sk. 2157. Sk. 2138. Sk. 2130. Sk. 2115. Sk. 2118/1. Sk. 2110. Sk. 2192. Sk. 2210. Sk. 2206. Sk. 2111. Sk. 2242/1. Sk. )
Yıldızlar ( 2205. Sk. Koca Musa Sk. Çamlık Sk. Manastır Sk. Hasan Çavuş Sk. Toker Sk. Şehit Er Zeki Toker Cd. )
Zafer ( 205/25. Sk. 2305. Sk. 2307. Sk. 2308. Sk. 2309. Sk. 2310. Sk. 2312. Sk. 2313. Sk. 2314. Sk. 2318. Sk. 2319. Sk. 2320. Sk. 2320/1. Sk. 2322. Sk. 2323. Sk. 2325. Sk. 2326. Sk. 2331. Sk. 2332. Sk. 2344. Sk. 2346. Sk. 2347. Sk. 2349. Sk. 2350. Sk. 2351. Sk. 2352. Sk. 2354. Sk. 2355. Sk. 2357. Sk. 2358. Sk. Cennet Vadisi Gaffar Okkan Sk. Çiftlik Sk. 2348. Sk. 2353. Sk. 2306. Sk. 2311. Sk. 2321. Sk. 2316. Sk. 2328. Sk. 2329. Sk. 2403. Sk. 2352/1. Sk. TURGUT ÖZAL 2315. Sk. 2302. Sk. 2303. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Ufuk ( 917/3. Sk. 917/2. Sk. 917. Sk. 2763. Sk. )
Aydoğdu ( 4709. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 03:00 - 03:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ÇEŞME'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Ildır
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ÇİĞLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Güzeltepe ( 8167. Sk. 8168. Sk. 8169. Sk. 8173. Sk. 8133. Sk. 8154/1. Sk. 8164/1. Sk. 8166. Sk. )
Köyiçi ( Dere Cd. 8055/1. Sk. 8084. Sk. 8085. Sk. 8085/1. Sk. Köyiçi Cd. )
Şirintepe ( 8128. Sk. 8128/1. Sk. 8142. Sk. 8143. Sk. 8143/1. Sk. 8144. Sk. 8145. Sk. 8154. Sk. 8160. Sk. 8161. Sk. 8164. Sk. 8169/1. Sk. )
Yakakent
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
FOÇA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Ilıpınar ( Foça İzmir Karayolu Sk. Ilıpınar Köyü Küme Evleri )
Kozbeyli
Yeniköy ( Yeniköy Köyü Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 12:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Yenibağarası ( Böğürtlen Sk. Hezaren Sk. Hanımeli Sk. Adaçayı Sk. Şakayık Sk. Mor Menekşe Sk. Palmiye Sk. Çay Sk. Çuha Sk. Kasımpatı Sk. Limon Sk. Melisa Sk. Erguvan Sk. Sümbül Sk. Laden Sk. Reyhan Sk. Ortanca Sk. 1033. Sk. Korunga Sk. Gardenya Sk. Gece Sefası Sk. Azelya Sk. İris Sk. 1034. Sk. 1035. Sk. Piyan Sk. Sedir Sk. Zerrin Sk. Şebboy Sk. Funda Sk. 1036. Sk. Yenibahar Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
GÜZELBAHÇE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Çamlı ( Palamut Sk. Ay Sk. Başak Sk. Deniz Sk. Derya Sk. Güneş Sk. Irmak Sk. Kent Sk. Nehir Sk. Nergiz Sk. Pınar Sk. Söğüt Sk. Ufuk Sk. Yağmur Sk. 3361. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 14:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KARABURUN'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Küçükbahçe ( Kocadere Sk. 8164. Sk. Karareis Küme Evleri 8162. Sk. 8163. Sk. 8169. Sk. 8158. Sk. Adası Sk. )
Eğlenhoca
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KARŞIYAKA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Aksoy ( Karşıyaka Yelken Tesisi Park İçi Yolu Hasan Tahsin Abakan Sk. Yalı Blv. 1750. Sk. 1748. Sk. 1747. Sk. 1746. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 14:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KEMALPAŞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ( 2038. Sk. )
Yukarıkızılca Merkez ( Karabağlar Küme Evleri )
Aşağıkızılca ( 2045 Aşağıkızılca Ova Evleri Yolu Küme Evleri 2000/1. Sk. 2000. Sk. 2033. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 11:00 - 14:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Sütçüler ( Bayrak Sk. Bulut Sk. Cansu Sk. Damla Sk. Dedeoğlu Sk. Demirci Sk. Derman Sk. Duman Sk. Dursun Sk. Ekici Sk. Ekin Sk. Emekli Sk. Emekli 2 Sk. Ersin Sk. Esenler Sk. Fettah Dedeoğlu Sk. Fidanlı Sk. Fırın Sk. Gazi Atatürk Cd. Göktürk Sk. Göçer Sk. Gülistan Sk. Gümüştel Sk. Güneş Sk. Hacılar Sk. Işılay Saygın Sk. Karadeniz Sk. Karadenizliler Sk. Kesmeci Sk. Konak Sk. Kutlu Aktaş Sk. Küçük Stadyum Sk. Menekşe Sk. Müdür Sk. Aksu Sk. Akevler Cd. Adalı Sk. Acar Sk. Borçkalılar Sk. Karakayalı Sk. Okul Yolu Sk. Sargın Sk. Sarılar Sk. Sarı Çiçek Sk. Savran Sk. Saydam Sk. Taşlı Sk. Tekçe Sk. Teslimoğlu Sk. Tosunlar Sk. Tırpan Sk. Yavuz Sk. Yeşilyurt Sk. Yıldırım Sk. Yıldız Sk. Çamlı Sk. Ömeroğlu Sk. Ömür Sk. Özcanlar Sk. Öğretmenler Sk. İnce Sk. Başarı Sk. Piriştina Sk. Batı Sk. Baltaalanı Sk. Aydemir Sk. Atmaca Sk. Atatürk Anadolu Sk. )
Mehmet Akif Ersoy ( Ankara Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 13:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KİRAZ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Solaklar ( Hacılar Küme Evleri Hatiplar Küme Evleri Koçkıran Küme Evleri Çavuşlar Küme Evleri Recepler Küme Evleri Solaklar Küme Evleri Karayavrular Küme Evleri Kezban Küme Evleri Sarıimamlar Küme Evleri )
Yeniköy ( OVA Kırlıova Küme Evleri Gölcük Küme Evleri )
Haliller ( Haliller Küme Evleri Yesilova Küme Evleri )
Çayağzı ( Yeni Sk. Uzunova Küme Evleri KÖSEOĞLU SUYU Karahayıt Küme Evleri Gökharman Küme Evleri Çelebiler Küme Evleri )
Tekbıçaklar ( Tarlabaşı Küme Evleri Aktaş Küme Evleri Derebaşı Küme Evleri )
Sırımlı ( HATPLER )
Sarıkaya ( Merge Küme Evleri )
Olgunlar ( Olgunlar Küme Evleri Gedik Küme Evleri )
Kaleköy ( KARAHAYIT Akıncılar Küme Evleri Kaleköy Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 11:00 - 17:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Yeşildere ( Yeşildere Köyü İç Yolu Kazallı Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KONAK'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Çınartepe ( 2627/1. Sk. 2628. Sk. 2629. Sk. 2630. Sk. 2631. Sk. 2632. Sk. 2633. Sk. 2634. Sk. 2635. Sk. 2636. Sk. 2637. Sk. 2638. Sk. 2639. Sk. 2640. Sk. 2641. Sk. 2643. Sk. 2644. Sk. 2644/1. Sk. 2644/2. Sk. 2644/3. Sk. 2644/4. Sk. 2645. Sk. 2646. Sk. 2647. Sk. 2647/1. Sk. 2648. Sk. 2649. Sk. 2653. Sk. Dicle Cd. Güneş Cd. Çamlık Cd. 2642. Sk. 2627. Sk. 2626. Sk. 2625. Sk. 2624. Sk. 2623. Sk. 2622/1. Sk. 2622. Sk. 2620. Sk. 2618. Sk. )
Halkapınar ( 1004. Sk. 1201/1. Sk. 1201/4. Sk. 1202/1. Sk. 1202/2. Sk. 1202/3. Sk. 1202/4. Sk. 1203. Sk. 1203/1. Sk. 1203/2. Sk. 1203/4. Sk. 1203/7. Sk. 1348. Sk. 1443. Sk. 1490. Sk. Ağustos 22. Sk. )
Mehmet Akif ( 2656. Sk. 2692. Sk. 2723. Sk. 2724. Sk. 2725. Sk. 2726. Sk. 2731. Sk. 2735. Sk. 2736. Sk. 2737. Sk. 2738. Sk. 2768. Sk. 2769. Sk. Adalet Cd. Toros Cd. Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu )
Mersinli ( 1201. Sk. 2821. Sk. 2823/1. Sk. Gaziler Cd. )
Millet ( 2535. Sk. 2536. Sk. 2537. Sk. 2543. Sk. 2543/1. Sk. 2544. Sk. 2547. Sk. 2558. Sk. 2559. Sk. 2563. Sk. 2565. Sk. 2567. Sk. 2571. Sk. 2572. Sk. 2573. Sk. 2574. Sk. 2575. Sk. 2576. Sk. 2584. Sk. 2589. Sk. )
Murat ( 2442. Sk. 2510. Sk. 2511. Sk. 2512. Sk. 2514. Sk. 2515. Sk. 2516. Sk. 2517. Sk. 2517/1. Sk. 2518. Sk. 2519. Sk. 2520. Sk. 2521. Sk. 2523. Sk. 2524. Sk. 2525. Sk. 2526. Sk. 2589/1. Sk. 2589/2. Sk. 2590. Sk. 2590/2. Sk. 2598. Sk. 2599. Sk. 2777. Sk. Adem Yavuz Cd. )
Saygı ( 2655. Sk. 2657. Sk. 2663. Sk. 2685. Sk. 2718. Sk. 2719. Sk. 2720. Sk. 2721. Sk. 2722. Sk. 2722/1. Sk. 2772. Sk. Barış Cd. )
Ulubatlı ( 2739. Sk. 2740. Sk. 2740/1. Sk. 2741. Sk. Toros Park İçi Yolu Kazım Karabekir Ortaokulu 2765. Sk. 2764. Sk. 2763. Sk. 2762. Sk. 2761. Sk. 2760. Sk. 2759. Sk. 2756. Sk. 2755. Sk. 2753. Sk. 2752. Sk. 2751. Sk. 2748. Sk. 2746. Sk. 2744. Sk. 2743. Sk. 2742. Sk. )
Cengiz Topel ( 1185/42. Sk. 1185/41. Sk. )
Atamer ( Arı Cd. 2614/1. Sk. 2614. Sk. 2613. Sk. 2612. Sk. 2611. Sk. 2610. Sk. 2609/1. Sk. 2609. Sk. 2608. Sk. 2606. Sk. 2605. Sk. 2604. Sk. 2603. Sk. 2602. Sk. 2597. Sk. 2596. Sk. 2595. Sk. 2594. Sk. 2593. Sk. 2592. Sk. 2591. Sk. 2583/1. Sk. 2583. Sk. 2581. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 03:00 - 03:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
MENEMEN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Gazi ( 107/5. Sk. Mustafa Kemal Atatürk Cd. 7521. Sk. 7505/1. Sk. 107/1. Sk. 107/2. Sk. 107/3. Sk. 7505. Sk. )
Cumhuriyet ( 7527. Sk. 7609/1. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Yıldırım ( 17. Sk. 35/8. Sk. 22/7. Sk. 35/17. Sk. 35/1. Sk. 35/10 sK. 22/6. Sk. 35/10. Sk. 22/4. Sk. 35/9. Sk. 35/13. Sk. 22/3. Sk. 38 Sk. 37 29/1. Sk. 35/7. Sk. 407/1. Sk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Meydanı 35/4. Sk. 22/5. Sk. 35/14. Sk. 35/16. Sk. 35/12. Sk. 18. Sk. 19. Sk. 20. Sk. 21. Sk. 22. Sk. 23. Sk. 24. Sk. 25. Sk. 26. Sk. 27. Sk. 28. Sk. 29. Sk. 29/2. Sk. 30. Sk. 32. Sk. 33. Sk. 34. Sk. 35. Sk. Egemenlik Cd. Fatin Rüştü Zorlu Cd. İnönü Cd. 22/2. Sk. 34/1. Sk. 35/15. Sk. 35/6. Sk. )
Hatundere ( Eski Foça Asfaltı Cd. Eski Foça Yolu )
Buruncuk ( 407. Sk. 408. Sk. 409. Sk. 410. Sk. 411. Sk. Çanakkale Asfaltı Cd. )
Fatih ( Hanımeli Sk. 1/8. Sk. Papatya Sk. Lale Sk. 1/1. Sk. 10. Sk. Ilgın Sk. 12. Sk. 13. Sk. 14. Sk. 15. Sk. 16. Sk. 2/1. Sk. Ortanca Sk. Begüm Sk. 5/1. Sk. 5/2. Sk. 5/3. Sk. 5/4. Sk. 5/5. Sk. 5/6. Sk. Melisa Sk. Eylül Sk. Garip Çeşme Cd. Hasan Polatkan Cd. Kardelen Sk. Leylak Sk. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. Mersinli Cd. Özgürlük Cd. 1/7. Sk. Ihlamur Sk. Begonya Sk. Çiğdem Sk. Orkide Sk. Yildiz Sk. AÇELYA 5/7. Sk. 1/9. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 10:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Yıldırım ( 26. Sk. 27. Sk. 28. Sk. 29. Sk. 29/2. Sk. Eski Foça Asfaltı Cd. 35/10 sK. 35/1. Sk. 35/17. Sk. 22/7. Sk. 35/8. Sk. 35/10. Sk. 22/4. Sk. 35/9. Sk. 35/13. Sk. 35. Sk. 34. Sk. 33. Sk. 32. Sk. 30. Sk. Egemenlik Cd. Fatin Rüştü Zorlu Cd. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. İnönü Cd. 22/2. Sk. 34/1. Sk. 35/15. Sk. 22/3. Sk. 38 Sk. 37 29/1. Sk. 35/7. Sk. Çanakkale Asfaltı Cd. 407/1. Sk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Meydanı 35/4. Sk. 22/6. Sk. 22/5. Sk. 35/14. Sk. 35/16. Sk. 35/6. Sk. 35/12. Sk. 17. Sk. 18. Sk. 19. Sk. 20. Sk. 21. Sk. 22. Sk. 23. Sk. 24. Sk. 25. Sk. )
Fatih ( 12. Sk. 1/9. Sk. 5/7. Sk. AÇELYA Yildiz Sk. Orkide Sk. Çiğdem Sk. Begonya Sk. Ihlamur Sk. 1/7. Sk. Özgürlük Cd. Mersinli Cd. Leylak Sk. Kardelen Sk. Garip Çeşme Cd. Hasan Polatkan Cd. Eylül Sk. Melisa Sk. 5/6. Sk. 5/5. Sk. 5/4. Sk. 5/3. Sk. 5/2. Sk. 5/1. Sk. Begüm Sk. Ortanca Sk. 2/1. Sk. 16. Sk. 15. Sk. 14. Sk. 13. Sk. Hanımeli Sk. 1/8. Sk. Papatya Sk. Lale Sk. 1/1. Sk. 10. Sk. Ilgın Sk. )
Hatundere ( Eski Foça Yolu )
Buruncuk ( 407. Sk. 408. Sk. 409. Sk. 410. Sk. 411. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 14:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Hatundere ( Eski Foça Asfaltı Cd. Hatundere Foça Yolu Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Kayaköy
Yusufdere ( Yusufdere Küme Evleri
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Köseler ( Köseler Küme Evleri işimsiz Koca Mezar Küme Evleri Köseler Köyü Yolu )
Tosunlar ( Başova Küme Evleri Dikenli Küme Evleri Delice Küme Evleri Tosunlar Küme Evleri )
Suçıktı ( Manastır Küme Evleri Suçıktı Küme Evleri )
Ortaköy ( Ortaköy Küme Evleri )
Bebekler ( Bebekler Küme Evleri Bebekler Köyü İç Yolu )
Çamyayla ( Çamyayla Küme Evleri )
Demircili ( Karadoğan Küme Evleri )
Dereuzunyer ( Dereuzunyer Köyü İç Yolu Dereuzunyer Yolu )
Karadoğan
Üzümlü ( Üzümler Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Cevizalan
Kesinti yapılacak saatler: 09:15 - 15:15
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
SEFERİHİSAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Düzce ( 4346. Sk. Çevrekent Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
SELÇUK'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Belevi ( İzmir Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 12:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
TİRE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Atatürk ( İstasyon Cd. Maltepe Cd. İnönü Blv. )
Hürriyet ( Halil Çulhaoğlu Cd. Kardelen Sk. Kumru Sk. Kuğu Sk. )
Hürriyet ( General Nahit Tunaşar Sk. Güneşli Cd. Mahmut Aşık Cd. Mehmet Akif Cd. Nadir Süldür Cd. Piri Reis Cd. Rafet Saygılı Cd. İhsan Özmaden Cd. Ergenekon Sk. Faik Tokluoğlu Blv. Akşemseddin Cd. Azerbaycan Cd. Ceylan Sk. )
Adnan Menderes
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
TORBALI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Çaybaşı ( 95/1. Sk. Menderes Cd. Ziya Güler Sk. Aydın Cd. 7132/1. Sk. 7101. Sk. 7102. Sk. 7107. Sk. 7137. Sk. 7139. Sk. Fevzi Çakmak Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 10:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Çaybaşı ( 7132/1. Sk. Menderes Cd. Ziya Güler Sk. Aydın Cd. 7101. Sk. 7102. Sk. 7107. Sk. 7137. Sk. 7139. Sk. 95/1. Sk. Fevzi Çakmak Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 18:00 - 19:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Tepeköy ( 4555. Sk. 4550. Sk. 4543. Sk. 4541. Sk. 4537. Sk. 4539. Sk. Aydın Cd. İsmetpaşa Cd. Erdinç Tekirli Cd. 4562. Sk. 4557. Sk. 4556. Sk. )
Yemişlik
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Yazıbaşı
Kesinti yapılacak saatler: 12:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Tepeköy ( 4527. Sk. 4552. Sk. 4559. Sk. Erdinç Tekirli Cd. İsmetpaşa Cd. 4531. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
URLA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Zeytineli ( Köyaltı Küme Kabasakal Küme Evleri Yukarı Mahalle Küme Evleri Şahin Bayhan Sk. Cumhuriyet Cd. Sahil Cd. Narlıkuyu Küme Evleri )
Uzunkuyu
Kesinti yapılacak saatler: 10:30 - 16:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Zeytinler ( Gazi Mustafa Kemal Cd. Mustafa Ercan Sk. Kurtuluş Cd. Öztürk Sk. Şehit Özkan Elçi Sk. 7602. Sk. 7604. Sk. Şehit Mehmet Caner Sk. 7601. Sk. 7600. Sk. Kenan Erdiç Sk. Ali Caner Sk. )
Uzunkuyu ( 7501. Sk. Kızıl Çam Küme Evleri Yayla Evleri Küme Evleri Köyüstü Küme Evleri 7652. Sk. 7650. Sk. 7520. Sk. 7651. Sk. 14 Eylül Cd. Çeşme Yolu Cd. Birgi Yolu Atatürk Cd. Bağlar Sk. Ardıç Sk. İstiklal Cd. Kuşalan Küme Evleri İnönü Cd. )
Zeytineli ( Cumhuriyet Cd. Şahin Bayhan Sk. Yukarı Mahalle Küme Evleri Kabasakal Küme Evleri Köyaltı Küme Narlıkuyu Küme Evleri Sahil Cd. )
Birgi ( 7506. Sk. 7507. Sk. 7500. Sk. Köyiçi Mevkii Küme Evleri İzmir Çeşme Yolu Çimen Sk. 7513. Sk. 7510. Sk. 7511. Sk. Karaçam Küme Evleri 7519. Sk. Petunya Sk. Begonvil Sk. 7509. Sk. Harmanyeri Küme Evleri Savran Kule Küme Evleri Köyiçi Cd. 7504. Sk. 7505. Sk. Çetin Sitesi Küme Evleri 7516. Sk. )
Barbaros ( Doktorlar Sitesi Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 10:30 - 11:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Zeytinler ( Mustafa Ercan Sk. 7604. Sk. Şehit Mehmet Caner Sk. 7600. Sk. 7601. Sk. 7602. Sk. Kenan Erdiç Sk. Ali Caner Sk. Gazi Mustafa Kemal Cd. Kurtuluş Cd. Öztürk Sk. Şehit Özkan Elçi Sk. )
Birgi ( Begonvil Sk. Petunya Sk. 7519. Sk. Karaçam Küme Evleri Köyiçi Cd. Savran Kule Küme Evleri Çetin Sitesi Küme Evleri 7516. Sk. 7511. Sk. Çeşme Yolu Cd. 7510. Sk. Çimen Sk. İzmir Çeşme Yolu Köyiçi Mevkii Küme Evleri 7500. Sk. 7507. Sk. 7506. Sk. 7505. Sk. 7509. Sk. Harmanyeri Küme Evleri 7504. Sk. )
Barbaros ( 7513. Sk. Doktorlar Sitesi Küme Evleri )
Uzunkuyu ( 7501. Sk. Kızıl Çam Küme Evleri Yayla Evleri Küme Evleri Köyüstü Küme Evleri 7652. Sk. 7650. Sk. 7520. Sk. 7651. Sk. 14 Eylül Cd. İnönü Cd. Kuşalan Küme Evleri İstiklal Cd. Ardıç Sk. Bağlar Sk. Atatürk Cd. Birgi Yolu )
Zeytineli ( Sahil Cd. Narlıkuyu Küme Evleri Köyaltı Küme Kabasakal Küme Evleri Yukarı Mahalle Küme Evleri Şahin Bayhan Sk. Cumhuriyet Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 16:00 - 16:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Kuşçular ( 8032. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Kuşçular ( 8088. Sk. Kuşçular Cd. 8021/1. Sk. 8021. Sk. 8032/1. Sk. 8089. Sk. 8018. Sk. )
Balıklıova ( 13037. Sk. 13041. Sk. 13041/1. Sk. 13030/2. Sk. 13046/1. Sk. 13052. Sk. 13030/1. Sk. 13030. Sk. 13043/1. Sk. 13048. Sk. 13049. Sk. 13044. Sk. 13034. Sk. 13040. Sk. 13045. Sk. 13039. Sk. 13038. Sk. 13042. Sk. 13051. Sk. 13031. Sk. 13033/1. Sk. 13032. Sk. 13047. Sk. 13033. Sk. 13046. Sk. 13043. Sk. 13035. Sk. 13036. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Yenice ( Sıla Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 14:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları