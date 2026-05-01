İzmir'de 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? ESHOT, İZBAN, Metro...

İzmirli çalışanlar ve öğrenciler ulaşım kararını araştırıyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İZBAN başta olmak üzere, bazı şehir içi raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre 1 Mayıs Cuma'ya rastlayan Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Salı günü kutlanacak Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı, yolcularını söz konusu günlerde ücretsiz taşıyacak.
İzmir'de Hangi Hatlar Bedava?
1 Mayıs Cuma günü İzmir genelinde hiçbir ücret ödemeden yararlanabileceğiniz ulaşım ağları şu şekildedir:
ESHOT ve İZULAŞ: İzmir genelinde hizmet veren tüm ESHOT ve İZULAŞ otobüs hatları ücretsizdir.
İZBAN: Resmi Gazete kararıyla tüm gün boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak.
İzmir Metrosu ve Tramvay: Konak ve Karşıyaka tramvay hatları ile İzmir Metro hattı tamamen ücretsiz hizmet verecek.
İZDENİZ: Şehir içi vapur seferlerinde deniz ulaşımı bedava olacak (Özel turlar ve dış hatlar hariç).