İZMİR SU KESİNTİSİ 2 MAYIS CUMARTESİ | İZSU açıkladı: İzmir'in o ilçelerinde sular akmayacak

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) yaşanacak su kesintileri için İzmirlileri uyardı. Resmi siteden yapılan açıklamada su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti süreleri görülebiliyor. Peki, 2 Mayıs Cumartesi günü İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar...
GÜZELBAHÇE, YELKİ 02.05.2026 saat 06:50 ile 09:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN, MERKEZ 02.05.2026 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN, MERKEZ 02.05.2026 saat 02:00 ile 08:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA, ÖREN EGEMEN0 2.05.2026 saat 09:10 ile 12:11 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
NARLIDERE, ALTIEVLER, SAHİLEVLERİ 02.05.2026 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI, KUŞÇUBURUN0 2.05.2026 saat 08:46 ile 11:46 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.