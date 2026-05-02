Yeni Asır, Ege Yigitlerini ödüllendirdi

GECENİN GURUR TABLOSU
GDZ ELEKTRİK
EGE Bölgesi'nde gerçekleştirdiği altyapı yatırımları, dijital dönüşüm çalışmaları ve yenilikçi uygulamaları ile dikkat çeken, 'Hayat için enerji' vizyonu ile hareket ederek bölgenin enerji geleceğine yön veren önemli projelere imza atan ve inovasyonla enerjiyi buluşturup hayata dönüştüren GDZ Elektrik, 'Ege Bölgesi'nde Yatırım Yapan Marka Ödülü'nün sahibi oldu. GDZ Elektrik Yapım İşleri ve Bakım Direktörü Emre Aygın, firma adına ödülünü İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'dan aldı.
FADE GIDA
BAŞARILARI, kalite anlayışı ve istikrarlı büyümesiyle öne çıkan çok değerli bir marka olan, gıda sektörüne kattığı değer ve güvenilirliğiyle takdir toplamaya devam eden Fade Gıda sektöründe 'İhracat Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Fade Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Demir, ödülünü MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'den aldı.
GEDİZ PERAKENDE
GÜNÜMÜZ dünyasında sadece hayatı kolaylaştırmakla kalmayan, sürdürülebilir bir gelecek için de hayati bir köprü kuran, 'Hayat için enerji' vizyonuyla hareket eden, teknolojik yenilikleri ve dijital dönüşümü bölgenin hizmetine sunarak, Ege Bölgesi'nin yaşam kalitesini arttıran pek çok projeye öncülük eden Gediz Perakende, sektöründe 'Değer Yaratan Marka Ödülü'nün sahibi oldu. Gediz Perakende Genel Müdürü Mustafa İren, firma adına ödülünü Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'den aldı.
DİKİLİ OTB
SADECE bir sanayi bölgesi olmayan, teknolojinin toprakla, jeotermal enerjinin üretimle buluştuğu, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük modern tarım kümelenmelerinden biri olarak Ege'nin parlayan yıldızı olan Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB), 'Tarımda Geleceğin Vizyonu ve Sürdürülebilir Yatırım Ödülü'nü aldı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera OTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Çakan ödülünü Sabah Gazetesi Yazarı, Usta Gazeteci Yavuz Donat'tan aldı.
UÇAK KARDEŞLER
TÜRKİYE'NİN 2025 yılında gerçekleştirdiği yaklaşık 7 milyar dolarlık yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatının yüzde 20'sini gerçekleştirerek, ülkemize 1 milyar 230 milyon döviz kazandıran, Ege Yaş Meyve Sebze Birliği'nde bu başarıya en büyük katkı sağlayan ve 8 yıldır kesintisiz Ege Bölgesi İhracat Şampiyonu olan Uçak Kardeşler, sektöründe 'Ege İhracat Başarı Ödülü'nün sahibi oldu. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ödülünü Turkuvaz Medya Yazılı Basın Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'dan aldı.
MERVE ARKAS
BUGÜN turizm sektörüne vizyoner yaklaşımıyla değer katan, turizmi yalnızca konaklama ve gastronomiyle sınırlamayan, kültür, sanat ve deneyimle bütünleşen bir anlayışla ele alan, yeme içme, otelcilik, perakendecilik ve seyahat alanlarında faaliyet gösteren, Monrev Brasserie ve La Mahzen restoranıyla gastronomide, Monrev Alaçatı ve Le Bungalow otelleriyle konaklamada, Art Monrev Travel ile de deneyim odaklı seyahat anlayışında özgün projelere imza atan, İtalya Toskana Vadisi'ndeki Montepulciano'da Tenuta Aliotti projesiyle Türkiye ile İtalya arasında kültürel bir köprü oluşturarak ülkemiz adına ayrı bir gurur kaynağı olan, bulunduğu bölgelerin ruhunu merkeze alan projeler ve Ege'nin köklü mirasını çağdaş bir bakışla yeniden yorumlayan Monreve Group Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas, 'Turizm Sektörüne Yön Veren Lider Ödülü'nün sahibi oldu.
Monreve Group Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas, ödülünü İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'dan aldı.
ÜLKEA GRUP
YALNIZCA bugünü değil, yılların emeğini, vizyonunu ve istikrarını temsil eden, 1965 yılında 9 metrekarelik küçük bir dükkanda başlayan ve bugün onlarca mağazada yerli ve milli üretim anlayışıyla zücaciyeden beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden mobilyaya uzanan geniş ürün yelpazesi ile İzmir ve Türkiye'nin örnek aldığı markalardan biri haline gelerek Ege Bölgesi'nde 15 mağazası ve çok yakında Ankara'da açılacak yeni mağazası ile büyümeye devam eden, hayalinizdeki yaşam alanını gerçeğe dönüştüren ÜLKEA, 'Ege Bölgesi'ne Yatırım Yapan ve Değer Üreten Marka Ödülü'nün sahibi oldu. ÜLKEA Genel Müdürü Tülin Ülkü firması adına ödülünü AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan aldı.