Yeni Asır, Ege Yigitlerini ödüllendirdi





GEDİZ PERAKENDE

GÜNÜMÜZ dünyasında sadece hayatı kolaylaştırmakla kalmayan, sürdürülebilir bir gelecek için de hayati bir köprü kuran, 'Hayat için enerji' vizyonuyla hareket eden, teknolojik yenilikleri ve dijital dönüşümü bölgenin hizmetine sunarak, Ege Bölgesi'nin yaşam kalitesini arttıran pek çok projeye öncülük eden Gediz Perakende, sektöründe 'Değer Yaratan Marka Ödülü'nün sahibi oldu. Gediz Perakende Genel Müdürü Mustafa İren, firma adına ödülünü Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'den aldı.





DİKİLİ OTB

SADECE bir sanayi bölgesi olmayan, teknolojinin toprakla, jeotermal enerjinin üretimle buluştuğu, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük modern tarım kümelenmelerinden biri olarak Ege'nin parlayan yıldızı olan Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB), 'Tarımda Geleceğin Vizyonu ve Sürdürülebilir Yatırım Ödülü'nü aldı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera OTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Çakan ödülünü Sabah Gazetesi Yazarı, Usta Gazeteci Yavuz Donat'tan aldı.