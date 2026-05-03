İzmir'de kahreden son: Henüz 1,5 yaşındaydı

Olay, dün akşam saat 22.50 sıralarında İzmir 'in Akıncı Mahallesi 1298 Sokak'ta bulunan üç katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde çocukların bulunduğu sırada elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, evde bulunan dört çocuktan 2'si vatandaşların, 1'i ise itfaiye erlerinin çabasıyla evden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evde bulunan 1,5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.