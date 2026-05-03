Haberler İzmir Urla'da enginar şöleni Urla'da enginar şöleni Uluslararası Urla Enginar Festivali coşkuyla başladı. Renkli bir kortejle başlayan festivalde Urla sokakları sanat ve gastronomiyle doldu taştı HABER MERKEZİ









İzmir'in gastronomi merkezi Urla'nın dünyaca ünlü organizasyonu Uluslararası Urla Enginar Festivali, 12'nci kez kapılarını açtı. 1-3 Mayıs tarihleri arasında Urla'nın tarihi sokaklarını sanatın ve lezzetin buluşma noktasına dönüştüren festivalin açılış töreni Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, dünyaca ünlü şefler ve Türkiye'nin dört bir yanından Urla'ya akın eden binlerce yurttaş katıldı.

SANATÇILAR SAHNEDE

Festival gelenekselleşen kortejle başladı. Başkan Cemil Tugay ve protokol, Jandarma Kavşağı'ndan başlayarak festivalin coşkusunu Urla sokaklarına taşıdı. Urla'nın bereketli topraklarını ve kültürel zenginliğini simgeleyen renkli kortej; özel kostümler, çiçeklerle bezeli figürler, minik sporcular, şefler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğiyle karnaval havasında gerçekleştirildi. Kortej Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Yerel üreticilerin taze ürünlerinin tezgahları bereketlendireceği festivalde dünyaca ünlü şeflerin mutfak atölyeleriyle gastronomi tutkunlarını ağırlayacak.