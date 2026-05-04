İzmir ulaşım tarifesi 2026: Tam, öğrenci ve indirimli ücretler ne kadar? İzmir'de ulaşım ücretleri ne kadar oldu, zam geldi mi? Toplu taşıma kullanan vatandaşlar ulaşım ücret tarifesini araştırıyor. Otobüs, metro ve vapur ücretleri tam, öğrenci ve indirimli bilet fiyatları ne kadar? İşte 2026 İzmir güncel ulaşım ücretleri...









İzmir'de toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı mı, yeni fiyatlar ne kadar? soruları merak ediliyor. Özellikle toplu taşımayı sıklıkla kullanan öğrenci ve çalışanlar İzmir toplu taşıma ücret tarifesini araştırıyor. İşte 2026 İzmir ücret tarifesi...

İZMİR TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ

İzmir'de tam biniş ücreti 1 Nisan itibarıyla 30 TL'den 40 TL'ye, genç biniş ücreti 12,50TL'den 16,50 TL'ye, öğretmen biniş ücreti 22,15 TL'den 29,50 TL'ye yükseldi. İZBAN'da 20 kilometreyi aşan yolculuklarda ise kilometre başına ücretlendirme tam binişlerde 1,17 TL'den 1,50 TL'ye, genç binişlerde 0,50 TL'den 0,65 TL'ye, öğretmen binişlerinde ise 0,5250 TL'den 0,65 TL'ye yükseltildi.