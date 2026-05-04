İzmir ulaşım tarifesi 2026: Tam, öğrenci ve indirimli ücretler ne kadar?

İzmir'de toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı mı, yeni fiyatlar ne kadar? soruları merak ediliyor. Özellikle toplu taşımayı sıklıkla kullanan öğrenci ve çalışanlar İzmir toplu taşıma ücret tarifesini araştırıyor. İşte 2026 İzmir ücret tarifesi...
İZMİR TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ
İzmir'de tam biniş ücreti 1 Nisan itibarıyla 30 TL'den 40 TL'ye, genç biniş ücreti 12,50TL'den 16,50 TL'ye, öğretmen biniş ücreti 22,15 TL'den 29,50 TL'ye yükseldi.
İZBAN'da 20 kilometreyi aşan yolculuklarda ise kilometre başına ücretlendirme tam binişlerde 1,17 TL'den 1,50 TL'ye, genç binişlerde 0,50 TL'den 0,65 TL'ye, öğretmen binişlerinde ise 0,5250 TL'den 0,65 TL'ye yükseltildi.
1 Nisan 2026 tarihi itibariyle İzmir'de hizmet veren toplu ulaşım araçlarında uygulanması planlanan ücret tarifesi de oy çokluğu ile kabul edildi. Böylelikle tam bilet 30 TL'den 35 TL'ye, genç biletin 15 TL'den 17,5 TL'ye, öğretmen bileti 20 TL'den 23,50 TL'ye yükseldi.
1 Nisan 2026 tarihi itibariyle motosiklet taşıma ücreti 75 TL'den 90 TL'ye, otomobil taşıma ücreti 200 TL'den 240 TL'ye, orta sınıf araç taşıma ücreti 400 TL'den 480 TL'ye, otobüs-kamyon taşıma ücreti 900 TL'den bin 80 TL'ye, TIR taşıma ücreti ise bin 250 TL'den bin 500 TL'ye yükseltilecek.
İZMİRİM KART NEREDEN ALINIR?
İzmir'de toplu ulaşım sistemindeki tüm araçları kullanmak ve belediye hizmetlerinden yararlanabilmek İzmirim Kart ve Bilet35 olarak adlandırılan 2-3-5 ve 10 binişlik "kullan at" tipindeki kart bilet satın alınmalıdır.
İzmirim Kart; kent genelinde yaygın olarak bulunan İzmirim Kart satış noktası logosunun bulunduğu bayilerde; ulaşım noktalarındaki istasyonlarındaki dolum otomatı olan yüklematik cihazlarından kart ücreti ödenerek satın alınır ve bakiye yükleme yapılarak kullanılır.
HANGİ BANKA KARTLARI İLE BAKİYE YÜKLENEBİLİR?
İnternet üzerinden kartınıza bakiye yüklemek için 3D Secure desteği veren tüm banka kartları, kredi kartları ve sanal kartlar kullanılabilir.