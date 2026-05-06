Buca, Çiğli, Karşıyaka, Torbalı... İzmir'in 19 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak | 7 MAYIS PERŞEMBE

GDZ Elektrik, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Şirketin kendi sitesinden yayınlanan verilere göre 7 Mayıs Perşembe günü İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler de belli oldu.
Buna göre 7 Mayıs Perşembe günü İzmir'in; Bayındır, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Karaburun, Karşıyaka, Kiraz, Konak, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar...
BAYINDIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Zeytinova ( Burgaz Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Yusuflu
Yakacık
Fatih ( Arap Kirli Küme Evleri Beylik Küme Evleri )
Yeşilova ( Köy İçi Yol )
Tokatbaşı ( İkinci Malal Küme Evleri Tokatbaşı Yolu Küme Evleri macit kasap oğlu grb sulama )
Sadıkpaşa
Fatih ( Arap Kirli Küme Evleri İsmail Uslu Sulama Grb.tr )
Fırınlı ( Yenice Kuyu Küme Evleri )
Elifli
Kesinti yapılacak saatler: 11:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Karahıdırlı
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Yukarıbey Kaplan ( Kaplanköy Köyü İç Yolu )
Aşağıbey
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 17:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BEYDAĞ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Alakeçili ( Emek Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Merkez ( 4557. Sk. Fevzi Paşa Cd. 4570/1. Sk. 4560. Sk. 4558/1. Sk. 4558. Sk. )
Yunus Emre ( 7522. Sk. )
Yunus Emre ( 7506. Sk. 7507. Sk. 7509. Sk. 7508. Sk. 7502. Sk. 7503. Sk. 7504. Sk. 7505. Sk. 7501. Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu Bornova Cd. 7522. Sk. 7520. Sk. 7519. Sk. 7518. Sk. 7517. Sk. 7513. Sk. 7512. Sk. 7511. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 15:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Kemalpaşa ( 7105. Sk. 7109. Sk. 7416. Sk. 7416/1. Sk. 7416/3. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 00:30 - 03:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Ergene ( 2. Sk. Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cd. 456. Sk. 461. Sk. 461/1. Sk. )
Erzene ( 21. Sk. 23. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:30 - 11:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Kemalpaşa ( Kemalpaşa Cd. )
Ümit ( 7406/1. Sk. 7408/2. Sk. 7408/6. Sk. 7408. Sk. )
Yunus Emre ( 7402. Sk. 7404/13. Sk. 7404/2. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 12:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Yeşilçam ( 2013. Sk. 2001. Sk. 2006. Sk. 2007. Sk. 2012. Sk. )
Yeşilçam ( 2013. Sk. 2012. Sk. 2011. Sk. 2006. Sk. 2005. Sk. 2004. Sk. 2003. Sk. 2002. Sk. 2001. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 13:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Vali Rahmi Bey ( 141. Sk. 121. Sk. 135. Sk. 110. Sk. 114. Sk. 137. Sk. 139. Sk. 143. Sk. Menderes Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ÇEŞME'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Germiyan
Kesinti yapılacak saatler: 12:00 - 18:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Alaçatı ( 13024. Sk. Alaçatı Cumhuriyet Cd. Alaçatı Surf Paradise Club 12065. Sk. 12066. Sk. Fahrettin Altay Cd. Kemalpaşa Cd. Hurmalı Küme Evleri 12067. Sk. 12068. Sk. 12069. Sk. 12070. Sk. 12072. Sk. 12073. Sk. 12074. Sk. 12075. Sk. 12077. Sk. 12078. Sk. 12079. Sk. 12080/1. Sk. 12081. Sk. 12082. Sk. 12061. Sk. 12091. Sk. 18010. Sk. 18012. Sk. 18000. Sk. 12053. Sk. 12052. Sk. 12051. Sk. 12050. Sk. 12049. Sk. 12048. Sk. 12047. Sk. 12046. Sk. 12045. Sk. 12044. Sk. 12042. Sk. 12039. Sk. 12038. Sk. 12037. Sk. 12035. Sk. 12034. Sk. 12029/1. Sk. 12029. Sk. 12028. Sk. 12027. Sk. 12024. Sk. 12008. Sk. 12007. Sk. 12006. Sk. 12005. Sk. 18001. Sk. 18000/1. Sk. 12076. Sk. 18041. Sk. 18023. Sk. 12072/1. Sk. 12087. Sk. 12093. Sk. 18020. Sk. 11034. Sk. Alaçatı Terminali 11015. Sk. 11016. Sk. 11018. Sk. 11019. Sk. 12083. Sk. 12084. Sk. 12085. Sk. 12086. Sk. 11020. Sk. 11021. Sk. 11022. Sk. 11023. Sk. 11024. Sk. 11025. Sk. 11028. Sk. 11029. Sk. 11031. Sk. 11033. Sk. 11035. Sk. 11054. Sk. 11057. Sk. 11058. Sk. 11059. Sk. 11500. Sk. 12001. Sk. 12002. Sk. 12003. Sk. 12004. Sk. 12095. Sk. 12096. Sk. 12500. Sk. 13016. Sk. 13019. Sk. 13021/1. Sk. 12080/2. Sk. 12094. Sk. osman aga mevkii yolu 13021. Sk. Liman Osman Ağa Küme Evleri 18018. Sk. 18015. Sk. 12088. Sk. 12080. Sk. 18026/2. Sk. 18026. Sk. 18026/3. Sk. 18021. Sk. Osman Ağa - Liman Mevkii 18011. Sk. 18016. Sk. 13022. Sk. 12054. Sk. 12055. Sk. 12056. Sk. 12056/1. Sk. 12057. Sk. 12059. Sk. 12058. Sk. 12060. Sk. 13023. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 11:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Yalı ( 6267. Sk. 6275. Sk. 6000. Sk. 6222. Sk. 6266/4. Sk. 6274. Sk. 6198. Sk. 6215. Sk. 6216. Sk. 6217. Sk. 6238. Sk. 6239. Sk. 6240. Sk. 6266. Sk. 6272. Sk. 6277. Sk. 6279. Sk. 6279/1. Sk. 6280. Sk. 6282. Sk. 6283. Sk. 6284. Sk. 6285. Sk. 6287. Sk. 6278. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Yalı ( 6348. Sk. 6218. Sk. 6219. Sk. 6220. Sk. 6224. Sk. 6241. Sk. 6243. Sk. 6254. Sk. 6255. Sk. 6256. Sk. 6257. Sk. 6258. Sk. 6259. Sk. 6260. Sk. 6216. Sk. 6000. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Alaçatı ( 16005. Sk. 16032. Sk. Alaçatı Atatürk Blv. Alaçatı Cumhuriyet Cd. Fahrettin Altay Cd. Kemalpaşa Cd. 16000. Sk. Uğur Mumcu Cd. İnönü Cd. 13033 sk 13037. Sk. Hurmalı Küme Evleri 13033. Sk. 12020. Sk. 12022. Sk. 11013 11003. Sk. 11004. Sk. 11005. Sk. 11005/1. Sk. 11006. Sk. 11011. Sk. 11012. Sk. 11015. Sk. 11016. Sk. 11017. Sk. 11018. Sk. 11020. Sk. 11039. Sk. 11040. Sk. 11041. Sk. 11042. Sk. 11043. Sk. 11046. Sk. 11047. Sk. 11048. Sk. 12000. Sk. 12001. Sk. 12007. Sk. 12009. Sk. 12010. Sk. 12011. Sk. 12012. Sk. 12013. Sk. 12015. Sk. 12016. Sk. 12017. Sk. 12018. Sk. 12018/1. Sk. 12019. Sk. 12021. Sk. 12023. Sk. 12024. Sk. 12026. Sk. 12027. Sk. 12028. Sk. 12029. Sk. 12030. Sk. 12031. Sk. 12032. Sk. 12033. Sk. 12034. Sk. 12038. Sk. 12049. Sk. 12050. Sk. 12062. Sk. 13003. Sk. 13005. Sk. 13010. Sk. 13013. Sk. 13014. Sk. 13015. Sk. 13016. Sk. 13023. Sk. 13024. Sk. 13025. Sk. 13026. Sk. 13027. Sk. 13028. Sk. 13029. Sk. 13031. Sk. 13032. Sk. 13034. Sk. 13043. Sk. 13043/1. Sk. 13046. Sk. 13048. Sk. 13049. Sk. 13050. Sk. 13051. Sk. 13052. Sk. 13053. Sk. 13054. Sk. 13055. Sk. 13056. Sk. 13057. Sk. 13063. Sk. 13064. Sk. 13065. Sk. 13066. Sk. 13067. Sk. 13068. Sk. 13069. Sk. 13070. Sk. 13071. Sk. 13072. Sk. 13074. Sk. 13075. Sk. 13076. Sk. 13077. Sk. 13078. Sk. 13079. Sk. 13080. Sk. 13080/1. Sk. 13081. Sk. 13082. Sk. 13086. Sk. 13087. Sk. 13088. Sk. 13089. Sk. 13091. Sk. 13092. Sk. 13093. Sk. 13094. Sk. 16001. Sk. 16002. Sk. 16003. Sk. 16004. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 11:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ÇİĞLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Uğur Mumcu ( 8983. Sk. 8984. Sk. 8985. Sk. 8987. Sk. 8988. Sk. 8989. Sk. 8989/1. Sk. 8990. Sk. 8990/1. Sk. 8992. Sk. 8993. Sk. 8995. Sk. 8997. Sk. Şehitler Cd. 8982. Sk. )
İnönü
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
DİKİLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Çukuralanı ( Çukuralanı 1. Sk. Çukuralanı Cumhuriyet Cd. Çukuralanı Atatürk Cd. Çukuralanı 5. Sk. Çukuralanı 2. Sk. Çukuralan Köyü İç Yolu Çukuralanı 3. Sk. Çukuralanı 4. Sk. Çukuralanı 6. Sk. )
Bahçeli ( Bahçeli 26. Sk. Seher Sk. Koy Yolu Bahçeli İstiklal Cd. Bahçeli Vatan Cd. Bahçeli Atatürk Cd. Bahçeli 3. Sk. Bahçeli 25. Sk. Bahçeli 24. Sk. Bahçeli 22. Sk. Bahçeli 21. Sk. Bahçeli 20 Sk. Bahçeli 18. Sk. Bahçeli 15. Sk. Bahçeli 10. Sk. Bahçeli 16. Sk. Bahçeli 8. Sk. Bahçeli 11. Sk. Bahçeli 2. Sk. Bahçeli 9. Sk. Bahçeli 6. Sk. Bahçeli 5. Sk. Bahçeli 7. Sk. Bahçeli 4. Sk. Bahçeli Kurtuluş Cd. Bahçelii 3. Sk. Bahçeli 1. Sk. İzmir Çanakkale Cd. Bahçeli 23. Sk. Bahçeli 29. Sk. Bahçeli 23/1. Sk. Bahçeli 28. Sk. )
Salihler ( Tomruk Sk. Danışman Sk. Ege 1. Sk. Özgür Sk. Salihler Kurtuluş Cd. Salihler Cumhuriyet Cd. Salihler 9. Sk. Salihler 8. Sk. Salihler 6. Sk. Salihler 5. Sk. Salihler 4. Sk. Salihler 80. Yıl Sk. Salihler Atatürk Meydanı Salihler 14/2. Sk. Salihler 13/1. Sk. Salihler 1 Sk. Salihler 12. Sk. Salihler 13. Sk. Salihler 10. Sk. Salihler 7. Sk. Salihler Vatan Cd. Siteler Sk. Salihler 3. Sk. Salihler İstiklal Cd. Salihler 2. Sk. Salihler 14. Sk. )
Nebiler ( Nebiler Kozak Cd. Nebiler 4. Sk. Nebiler 1. Sk. Nebiler 2. Sk. Nebiler 3. Sk. Nebiler Cumhuriyet Cd. )
Kıratlı ( Kıratlı İzmir Cd. Kıratlı Vatan Cd. Kıratlı Köyü İç Yolu Kıratlı Hürriyet Cd. Kıratlı Cumhuriyet Cd. Kıratlı 9. Sk. Kıratlı 7. Sk. Kıratlı 6. Sk. Kıratlı 5. Sk. Kıratlı 4. Sk. Kıratlı 3. Sk. Kıratlı 2. Sk. Kıratlı Atatürk Sk. Kıratlı 8. Sk. Kıratlı 1. Sk. Kıratlı 7/1. Sk. Kıratlı 7/2. Sk. )
Kabakum ( Yılmaz Sk. Kabakum 31. Sk. Kabakum Müsellim Sk. Kabakum 30. Sk. Kabakum 17. Sk. )
Gökçeağıl ( Gökçeağıl 2. Sk. Gökçeağıl Vatan Cd. Gökçeağıl Köyü İç Yolu Gökçeağıl Keneler Sk. Gökçeağıl Atatürk Cd. Gökçeağıl 3. Sk. Gökçeağıl 9/1. Sk. Gökçeağıl 5. Sk. Gökçeağıl Cumhuriyet Cd. Gökçeağıl 1. Sk. Gökçeağıl 9. Sk. Gökçeağıl 4. Sk. Mustafa Kemal Atatürk Meydanı Gökçeağıl 7. Sk. Gökçeağıl 6. Sk. Gökçeağıl 8. Sk. GÖKÇEAĞIL 10 Gökçeağıl Kemente Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
FOÇA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Kazım Dirik
Yenibağarası ( 1055. Sk. 1053. Sk. 1051. Sk. 1052. Sk. 1054. Sk. 1020. Sk. 1008/1. Sk. Kazancılı Mevkii Küme Evleri 20/4. Sk. Bahçecik Mevkii Küme Evleri 1010/1. Sk. 1040. Sk. Yenifoça Cd. Foça İzmir Karayolu Sk. 1019. Sk. 1018. Sk. 1017. Sk. 1016. Sk. 1015. Sk. 1014. Sk. 1013. Sk. 1012. Sk. Killik Mevki Küme Evleri Zeytinköy Mevkii Küme Evleri 1050. Sk. 1001/2. Sk. 1002/1. Sk. 1011/1. Sk. 1011. Sk. 1010/2. Sk. 1010. Sk. 1009. Sk. 1008. Sk. 1007. Sk. 1006. Sk. 1005. Sk. 1004. Sk. 1003. Sk. 1002. Sk. 1001/1. Sk. 1001. Sk. Zeytindede Mevkii Kümesi Evleri )
Fevzi Çakmak ( Sadullah Sever Cd. )
Hacıveli ( 20. Sk. )
Koca Mehmetler ( 40/5. Küme Evleri Şehit Er Veli Yılmaz Sk. )
Mustafa Kemal Atatürk ( 494. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Fatih ( Kiraz Sk. Melis Sk. Ok Sk. Papağan Sk. Parıltı Sk. Rüzgar Sk. Sakarya Sk. Fırtına Sk. Doğa Sk. Nur Sk. Anafartalar Cd. Atılgan Sk. Bahadır Sk. Barışçı Sk. Demet Sk. Dicle Sk. Doruk Sk. Fırat Sk. Toprak Sk. Hilmi Sk. Ilgın Sk. Işık Sk. Kandemir Cd. Kartal Sk. Kızılırmak Sk. Kuşlu Sk. Çağlar Sk. Uslu Sk. Venüs Sk. Yabangülü Sk. Yardım Sk. Yeşilırmak Cd. Yıldırım Beyazıt Cd. Çağlayan Sk. Karaca Sk. )
Fevzi Çakmak ( Tomurcuk Sk. Yasemin Sk. Yeşil Sk. Yonca Sk. Yüzon Bıçak Sk. Zeytin Dalı Sk. Zümrüt Sk. Çağrı Sk. İzmir Cd. Şelale Sk. Değirmentepe Mevkii Kümesi Küme Evleri Portakal Sk. Lodos Sk. İnönü Sk. Demir Sk. Efsane Sk. Akar Sk. Ali Stair Cd. Ağı Çiçeği Sk. Berik Sk. Cengiz Topel Cd. Değirmendere Cd. Doğan Çingil Sk. Ebru Sk. Kırlar Sk. Filiz Sk. Gonca Sk. Gönül Sk. Hilal Sk. Kavaklı Sk. Köknar Sk. Kırlangıç Sk. Mimoza Sk. Osman Gazi Cd. Pamuk Sk. Pembe Sk. Pesen Sk. Nilüfer Sk. Sardunya Sk. Soğuksu Sk. Susam Sk. Sıcakdere Cd. Tabar Sk. )
Mustafa Kemal Atatürk ( Rıhtım Sk. Ceyhan Sk. Atik Sk. Cevher Sk. Mor Sk. Boşluk Sk. Dönmez Sk. Eğlence Sk. Festival Cd. Oruç Reis Cd. Sadullah Sever Cd. Zaman Sk. Zeki Sk. Çim Sk. Öksüz Cd. Mehmetçik Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KARABURUN'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Tepeboz ( Yeni Liman Küme Evleri yeniliman küme evler Tepeboz Küme Evleri )
Hasseki ( Yeniliman Köprüsü Hasseki Küme Evleri )
Bozköy ( Gazi Mustafa Kemal Küme Evleri Akçekilise Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KARŞIYAKA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Cumhuriyet ( 6640. Sk. 6632. Sk. 6638. Sk. 6631. Sk. 6629. Sk. 6626/2. Sk. 6626/1. Sk. 6626. Sk. 6601/3. Sk. 6601. Sk. 6601/2. Sk. 6655. Sk. 6653/1. Sk. 6653. Sk. 6644. Sk. 6643/1. Sk. 6643. Sk. 6642/2. Sk. 6642/1. Sk. 6642. Sk. 6641. Sk. )
Örnekköy ( 7532. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KİRAZ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Yeşildere ( Yeşildere Köyü İç Yolu Kazallı Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Dokuzlar ( Bozoklar Küme Evleri Ayrıklı Küme Evleri Güvenç Küme Evleri Dokuzlar Küme Evleri )
Çatak ( Veliler Küme Evleri Dokuzlar Yolu Dokuzlar Köyü İç Yolu Bahçeburun Küme Evleri Çatak Küme Evleri Camiönü Küme Evleri Taşlıçukur Küme Evleri Akçay Küme Evleri Öküzdere Küme Evleri Durbalı Küme Evleri )
Yeşildere ( Bayraklı Küme Evleri Çamur Küme Evleri Yeşildere Köyü İç Yolu Yeşildere Yolu Kazallı Küme Evleri Keşkek Küme Evleri Kabaklı Küme Evleri Yeşildere Küme Evleri Ahmettepesi Küme Evleri Kaplan Küme Evleri Sapadere Küme Evleri )
Saçlı ( Karabag Küme Evleri Arpaderesi Küme Evleri Tütüzler Küme Evleri TÜTÜZLER Saçlı Küme Evleri )
Karabağ ( Seki Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KONAK'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Kahramanlar
Kesinti yapılacak saatler: 02:00 - 06:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Akdeniz ( 1344. Sk. Atatürk Cd. Mimar Kemalettin Cd. Cumhuriyet Blv. )
Kesinti yapılacak saatler: 13:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
MENEMEN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Bozalan ( Bozalan Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler:10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Yusufdere ( Yusufdere Küme Evleri )
Kayaköy
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Cevizalan
Kesinti yapılacak saatler: 09:15 - 15:15
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Çamyayla ( Soğukpınar Küme Evleri Çamyayla Küme Evleri Yeşil Kır Küme Evleri Yeşil Dere Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Birgi ( Saraçlar Sk. Umurbey Cd. Yarbaşı Sk. Sinne Sk. 18 Evler Sk. Taşpazar Küme Evleri Hacı Osman Sk. İsabey Sk. Şehit Muammer Gönen Sk. Şehit Raşit Başoğlu Sk. Şehit Erdal Canpolat Sk. Birgi Atatürk Sk. Kayhan Girgin Sk. Birgi Cumhuriyet Sk. Gökçen Sk. 1. Spor Sk. 2. Spor Sk. Dumlupınar Sk. Fatih Mehmet Bey Cd. Hacı Abdullah Efendi Sk. Karaoğlu Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Birgi ( Kocaçeşme Sk. Üskesler Küme Evleri İsabey Sk. Şehit Gürol Madan Cd. Hacı Osman Sk. İrimağzı Küme Evleri Arif Çelebi Sk. Gökçen Sk. Güdük Minare Sk. Onur Sk. Tarih Sk. Sancak Sk. Gazi Atatürk Cd. 1. Spor Sk. 2. Spor Sk. Akmescit Sk. Börekçi Sk. Uluselvi Sk. Demir Baba Cd. Dumlupınar Sk. Fatih Mehmet Bey Cd. Hacı Abdullah Efendi Sk. Hacıguz Sk. Hıdırbey Sk. Karaoğlu Sk. Kenar Sk. Derviş Ağa Sk. Kızılmescit Sk. Saraçlar Sk. Ufuk Sk. Umurbey Cd. Yarbaşı Sk. Çakırağa Sk. Taşpazar Küme Evleri İmam-ı Birgivi Sk. 18 Evler Sk. Çörekbaba Küme Evleri Santral Küme Evleri Sinne Sk. Birgi Deresi Küme Evleri Şehit Muammer Gönen Sk. Şehit Raşit Başoğlu Sk. Şehit Erdal Canpolat Sk. Birgi Atatürk Sk. Kayhan Girgin Sk. Birgi Cumhuriyet Sk. Üç Eylül Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 10:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Yılanlı ( Yılanlı Küme Evleri Dokuzlar Yolu )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
SELÇUK'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Atatürk ( Arvalya Mevkii Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 15:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
TİRE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Toki ( Hasan Tahsin Cd. )
İbni Melek ( 1. Namazgah Küme Evleri İlkadım Cd. Fatih Sultan Mehmet Blv. 2. Namazgah Küme Evleri Akdeniz Sk. Mete Sk. Çakallık Küme Evleri )
İbni Melek OSB
Karateke
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: İbni Melek ( Nazilli Kuyusu Küme Evleri Karateke Yolüstü Küme Evleri Tabakçayı Küme Evleri )
Toki
Karateke
Eskioba
Yenioba ( Yenioba Alacalı Yolu Küme Evleri )
Turgutlu
Mahmutlar ( Tokatbaşı Yolu Küme Evleri )
Alacalı ( Alacalı Atatürk Sk. )
Akkoyunlu
Kesinti yapılacak saatler: 11:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
TORBALI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Dağteke ( 6234. Sk. Dedepınarı Sk. 6231. Sk. 6230. Sk. 6233. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
URLA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: İçmeler ( 1062. Sk. 1189. Sk. 1180. Sk. İçmeler Cd. 1084. Sk. 1080. Sk. 1079. Sk. 1078. Sk. 1077. Sk. 1076. Sk. 1075. Sk. 1074. Sk. 1072. Sk. 1071. Sk. 1070. Sk. 1069. Sk. 1134. Sk. 1136. Sk. 1138. Sk. 1142. Sk. 1144. Sk. 1151. Sk. 1154. Sk. 1163. Sk. Bafi K-9 Köpek Çiftliği Eski Urla-İzmir Yolu Cd. Göçmen Cd. Nuri Özbek Cd. İtokent Cd. 1061. Sk. 1181. Sk. 1163/2. Sk. 1012. Sk. Tekke Cd. 1106. Sk. 1044. Sk. 1114. Sk. 1032. Sk. 1001. Sk. 1007. Sk. 1153. Sk. 1157. Sk. 1162. Sk. 1158. Sk. 1155. Sk. 1159. Sk. 1160. Sk. 1036. Sk. 1038. Sk. 1040. Sk. 1042. Sk. 1019/1. Sk. 1128. Sk. 1041. Sk. 1090. Sk. 1029/5. Sk. 1163/1. Sk. 1167. Sk. 1182. Sk. 1012/1. Sk. 1073. Sk. 1082. Sk. 1018. Sk. 1000. Sk. 1002/1. Sk. 1005. Sk. 1008. Sk. 1014. Sk. 1019. Sk. 1022. Sk. 1024. Sk. 1026. Sk. 1029. Sk. 1029/4. Sk. 1033. Sk. 1034. Sk. 1035. Sk. 1037. Sk. 1045. Sk. 1046. Sk. 1068. Sk. 1065. Sk. 1064. Sk. 1063. Sk. 1059. Sk. 1058. Sk. 1056/1. Sk. 1055. Sk. 1053. Sk. 1051. Sk. 1048/1. Sk. 1048. Sk. 1085. Sk. 1086. Sk. 1087. Sk. 1087/1. Sk. 1087/2. Sk. 1088. Sk. 1107. Sk. 1098. Sk. 1092. Sk. 1132. Sk. 1047. Sk. 1087/3. Sk. 1122/1. Sk. 1130. Sk. )
Torasan ( 596. Sk. 517. Sk. 550. Sk. 559. Sk. 504. Sk. 515. Sk. 518. Sk. 500. Sk. 502. Sk. 506. Sk. 507. Sk. 509. Sk. 510. Sk. 512. Sk. 519. Sk. 521. Sk. 522. Sk. 523. Sk. 524. Sk. 525. Sk. 526. Sk. 527. Sk. 528. Sk. 529. Sk. 531. Sk. 534. Sk. 536. Sk. 538. Sk. 540. Sk. 542. Sk. 543. Sk. 544. Sk. 545. Sk. 548. Sk. 551. Sk. 554. Sk. 555. Sk. 558. Sk. 563. Sk. 564. Sk. 570. Sk. 571. Sk. 575. Sk. 577. Sk. 582. Sk. 585. Sk. 587. Sk. 589. Sk. 591. Sk. 595. Sk. 597. Sk. 600. Sk. 601. Sk. 602. Sk. 603. Sk. 604. Sk. 605. Sk. 606. Sk. Pınardere Sk. Sakarya Sk. Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd. 592. Sk. 590. Sk. 598. Sk. 572. Sk. 569. Sk. 586. Sk. 514. Sk. 571/1. Sk. 607. Sk. 610. Sk. 599. Sk. 505. Sk. 593. Sk. 566. Sk. 622. Sk. 588. Sk. 516. Sk. 576. Sk. 501. Sk. 560. Sk. 594. Sk. Kemal Ertan Cd. 508. Sk. )
Özbek ( 6111 6116. Sk. 6114. Sk. )
Altıntaş ( Mavice Sk. )
Gülbahçe
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Nohutalan ( 7800. Sk. Eroğlu Sk. Öğretmen Sk. Kavun Sk. Enginar Sk. 7803. Sk. Nohutalan Köyü İç Yolu 7802. Sk. )
Zeytinler ( 7612. Sk. Köyaltı Küme Evleri Tatar Sk. 7609. Sk. 7613. Sk. Kızılkaya Küme Evleri )
Kadıovacık ( 9507/1. Sk. Leylak Sk. Eski Çınar Sk. Vatan Sk. 9501. Sk. Hurma Sk. Şebboy Sk. Kemal Tuğrul Cd. Tepe Sk. Çakıroğlu Sk. )
Birgi ( 7513. Sk. )
Barbaros ( 7009. Sk. 7039. Sk. 7023. Sk. 7030/2. Sk. 7032. Sk. 7031/1. Sk. 7029. Sk. 7028/1. Sk. 7028. Sk. 7026. Sk. 7019. Sk. 7013. Sk. 7011. Sk. 7008. Sk. 7007. Sk. 7001. Sk. 7017. Sk. 7016. Sk. 7021/2. Sk. 7027. Sk. 7004. Sk. 7003. Sk. 7041. Sk. Barbaros Cd. 7024. Sk. 7037. Sk. 7018. Sk. 7015. Sk. 7006. Sk. 7020. Sk. 7005. Sk. 7010. Sk. 7002. Sk. 7000. Sk. 7021. Sk. 7022. Sk. 7030. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 12:00 - 18:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Zeytineli ( Yukarı Mahalle Küme Evleri Şahin Bayhan Sk. Cumhuriyet Cd. Köyaltı Küme Kabasakal Küme Evleri Sahil Cd. Narlıkuyu Küme Evleri )
Uzunkuyu
Kesinti yapılacak saatler: 10:30 - 16:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Birgi ( 7507. Sk. 7506. Sk. Köyiçi Cd. Savran Kule Küme Evleri Çetin Sitesi Küme Evleri 7516. Sk. 7505. Sk. 7504. Sk. Harmanyeri Küme Evleri 7509. Sk. Begonvil Sk. Petunya Sk. 7519. Sk. Karaçam Küme Evleri 7511. Sk. 7510. Sk. 7513. Sk. Çimen Sk. İzmir Çeşme Yolu Köyiçi Mevkii Küme Evleri 7500. Sk. )
Uzunkuyu ( 7501. Sk. Kızıl Çam Küme Evleri Yayla Evleri Küme Evleri Köyüstü Küme Evleri 7652. Sk. 7650. Sk. 7520. Sk. 7651. Sk. 14 Eylül Cd. Çeşme Yolu Cd. Birgi Yolu Atatürk Cd. Bağlar Sk. Ardıç Sk. İstiklal Cd. Kuşalan Küme Evleri İnönü Cd. )
Zeytineli ( Cumhuriyet Cd. Şahin Bayhan Sk. Yukarı Mahalle Küme Evleri Kabasakal Küme Evleri Köyaltı Küme Narlıkuyu Küme Evleri Sahil Cd. )
Zeytinler ( 7602. Sk. 7604. Sk. Şehit Mehmet Caner Sk. 7600. Sk. 7601. Sk. Kenan Erdiç Sk. Ali Caner Sk. Gazi Mustafa Kemal Cd. Mustafa Ercan Sk. Kurtuluş Cd. Öztürk Sk. Şehit Özkan Elçi Sk. )
Barbaros ( 7028. Sk. Doktorlar Sitesi Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 10:30 - 11:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Uzunkuyu ( Kızıl Çam Küme Evleri Yayla Evleri Küme Evleri Köyüstü Küme Evleri 7652. Sk. 7650. Sk. 7520. Sk. 7651. Sk. 14 Eylül Cd. Birgi Yolu Atatürk Cd. Bağlar Sk. Ardıç Sk. İstiklal Cd. Kuşalan Küme Evleri İnönü Cd. )
Zeytinler ( Kenan Erdiç Sk. Ali Caner Sk. Gazi Mustafa Kemal Cd. Mustafa Ercan Sk. Kurtuluş Cd. Öztürk Sk. Şehit Özkan Elçi Sk. 7602. Sk. 7604. Sk. Şehit Mehmet Caner Sk. 7600. Sk. 7601. Sk. )
Birgi ( İzmir Çeşme Yolu Köyiçi Mevkii Küme Evleri 7500. Sk. 7507. Sk. 7506. Sk. Çimen Sk. 7513. Sk. Çetin Sitesi Küme Evleri Savran Kule Küme Evleri Köyiçi Cd. Çeşme Yolu Cd. 7511. Sk. Karaçam Küme Evleri 7519. Sk. Petunya Sk. Begonvil Sk. 7509. Sk. Harmanyeri Küme Evleri 7510. Sk. 7501. Sk. 7504. Sk. 7505. Sk. 7516. Sk. )
Barbaros ( 7028. Sk. Doktorlar Sitesi Küme Evleri )
Zeytineli ( Cumhuriyet Cd. Şahin Bayhan Sk. Yukarı Mahalle Küme Evleri Kabasakal Küme Evleri Köyaltı Küme Narlıkuyu Küme Evleri Sahil Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 16:00 - 16:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları