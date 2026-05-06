Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MAYIS ÇARŞAMBA | GDZ Elektrik saat verdi! İzmir'in 12 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi alarmı

İzmir son dakika haberleri... Gediz Elektrik İzmirlileri uyardı. İzmir'in 12 ilçesinde elektril kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte 6 Mayıs Çarşamba İzmir elektrik kesintisi planı...

6 Mayıs Çarşamba 2026

ALİAĞA / İZMİR

Şakran Sayfiye

Aşağışakran

Şakran Hasbi Efendi

9:00 - 15:00

BAYRAKLI / İZMİR

Cengizhan

9:30 - 15:30

BERGAMA / İZMİR

Kızıltepe

Örlemiş

10:00 - 16:00

Yenikent

10:00 - 16:00

Fevzipaşa

İslamsaray

Atatürk

9:00 - 16:00

Maltepe

Ertuğrul

Bahçelievler

Zafer

10:00 - 16:00

BORNOVA / İZMİR

Çamiçi

Eğridere

9:30 - 15:30

Mevlana

9:30 - 15:30

BUCA / İZMİR

Adatepe

9:00 - 16:00

ÇEŞME / İZMİR

Şehit Mehmet

12:00 - 18:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Metin Oktay

Şehitler

Esenyalı

Poligon

10:00 - 15:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Cumhuriyet

9:00 - 15:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Kızılüzüm

10:00 - 14:00

KİRAZ / İZMİR

Yeşildere

9:00 - 17:00

Akpınar

Doğancılar

Ören

Kibar

İğdeli

Cevizli

Bahçearası

Altınoluk

Sarıkaya

9:30 - 17:00

MENEMEN / İZMİR

29 Ekim

85. Yıl Cumhuriyet

Günerli

İnönü

10:00 - 16:00

Ulus

Gazi

Cumhuriyet

10:00 - 16:00

Gazi

Cumhuriyet

10:00 - 16:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Artıcak

9:00 - 17:00

Küçükavulcuk

Büyükavulcuk

Gerçekli

Ocaklı

Birgi

9:00 - 17:00

