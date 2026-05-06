İzmir’de sevindiren gelişme: Kazalarda yüzde 31 düşüş

İzmir İktisat Kongresi binasında 2-8 Mayıs Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlkokul öğrencileri koro halinde trafik andını okudu. Trafik güvenliğine katkı sağlayan personellere takdir belgelerinin verildiği törenin ardından katılımcılar trafik denetimlerinde kullanılan yeni teknolojik cihazların yer aldığı sergi alanını gezdi. Sergide İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından modernize edilen ve taksilerin konum ile doluluk durumlarını anlık izleyerek şehir içi ulaşım analizleri yapılmasını sağlayan araç takip sistemi de tanıtıldı.

KAZALARDA YÜZDE 31 AZALMA SAĞLANDI

Program kapsamında açıklamalarda bulunan Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. İlde kayıtlı 2 milyon civarında araç bulunduğunu belirten Özsagulu, "2026 yılının ilk 4 ayında 1 milyon 820 bin civarında araç ve sürücü denetlenmiştir. Bu rakam neredeyse her sürücünün en az bir kez denetlendiği anlamına geliyor. Artan denetim faaliyetleri ve görevlilerin görünürlüğünün sağlanmasıyla il genelinde 2025 yılının aynı dönemine oranla ölümlü trafik kazalarında yüzde 31, yaralanmalı kazalarda ise yaklaşık yüzde 4 oranında azalma sağlanmıştır" dedi.

EĞİTİM FAALİYETLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Denetimlerdeki temel amacın yol kullanıcılarını cezalandırmak değil, alışkanlık haline gelmiş hatalı davranışları değiştirmek olduğunu aktaran Özsagulu, "Kural ihlallerinin tekrar edilmemesi için idari para cezalarının yüzde 39'u sürücülerin yüzüne karşı düzenlendi. 2025-2026 eğitim döneminde okullar ziyaret edilerek 225 bine yakın öğrenciye eğitim verildi. Çocuk trafik eğitim parklarında ise yaklaşık 5 bin öğrenci misafir edildi. Öğrencilerin güvenli yolculuk yapmasını sağlayan 3 bini aşkın servis sürücüsü ve personeli de ekiplerimiz tarafından eğitildi." şeklinde konuştu.

İzmir İktisat Kongresi binasında düzenlenen programa İzmir Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mete Barakazi ile çok sayıda trafik polisi ve otoyol jandarması ekipleri katıldı.