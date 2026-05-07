Haberler İzmir Balçova Barajı doldu mu? İzmir barajlarında son durum ne? | Tahtalı, Gördes, Ürkmez... 7 MAYIS PERŞEMBE

Son dakika İzmir haberleri...İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), İzmir barajlarındaki son durumu açıkladı. Peki, 7 Mayıs Perşembe günü İzmir barajları ne durumda? İzmir baraj seviyeleri yükseldi mi? İzmir'in barajları doldu mu? Tahtalı Barajı doldu mu? İşte ayrıntılar...

İZSU Genel Müdürlüğü her gün resmi sitesinden İzmir'in barajlarına dair güncel durumu paylaşıyor. İZSU'nun paylaşımına göre 7 Mayıs Perşembe günü İzmir'in baraj seviyeleri de ortaya çıktı.

Peki, yapılan paylaşıma göre İzmir'in baraj seviyeleri yükseldi mi? Tahtalı Barajı yükseldi mi? Balçova barajında son durum ne? Gördes Barajı doluyor mu? İzmir'in barajları ne durumda? İşte güncel detaylar...

Tahtalı Barajı Doluluk Oranı (%): 54,44



Balçova Barajı Doluluk Oranı (%): 96,9



Ürkmez Barajı Doluluk Oranı (%): 97,96



Gördes Barajı Doluluk Oranı (%): 41,72



Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı Doluluk Oranı (%): 78,03

