İZMİR SU KESİNTİSİ 10 MAYIS PAZAR | İZSU'DAN DUYURU

İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte detaylar...
İZMİR SU KESİNTİSİ 10 MAYIS PAZAR
BAYINDIR CAMİİ, HACI İBRAHİM, HATAY, ORTA
10.05.2026 saat 08:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE İPEKÇİLER, İSTİKLAL
10.05.2026 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME GERMİYAN
10.05.2026 saat 09:53 ile 11:53 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
24 SAATLİK SU KESİNTİSİ
Dikili ilçesi Salimbey, İsmetpaşa, Gazipaşa ve Cumhuriyet mahallelerine hizmet veren içme suyu terfi merkezinde gerçekleştirilecek bakım-onarım çalışmaları sebebiyle, 11.05.2026 Pazartesi günü saat 13:00 ile 12.05.2026 Salı günü saat 13:00 arasında 24 saat süreli su kesintisi yapılacaktır.